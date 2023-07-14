Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России

В пятницу, 14 июля, в Самаре открыли федеральный операционный центр поддержки клиентов Почты России. Его запуск позволит компании в четыре раза быстрее рассматривать обращения клиентов. Работу контакт-центра оценили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Центр поддержки клиентов - совместный инвестиционный проект Почты России и правительства Самарской области. Соглашение о его реализации подписано в прошлом году. Центр клиентской поддержки разместился на территории Самарского магистрального сортировочного центра Почты России по адресу ул. Льва Толстого, 135 на площади 4500 кв. м. Отремонтированы помещения, организованы рабочие места в формате открытого офисного пространства.
Губернатор подчеркнул, что реализация проекта позволила привлечь в регион инвестиции, и главное - создать 500 новых рабочих мест.
"500 новых рабочих мест - это очень важно. Не менее важно и то, что позиции Самарской области как надежного партнера Почты России укрепляются. Уверен, за этим проектом последуют и другие. Есть целый ряд направлений сотрудничества с Почтой России. Это и модернизация отделений почтовой связи, и создание логистического центра. Почта России сегодня - современная, клиентоориентированная компания, и открытие клиентского центра - яркое тому подтверждение. Благодарю Михаила Юрьевича за принятие решения об открытии такого центра, который будет работать на всю страну, именно в Самаре. Мы и впредь будем всемерно помогать Почте реализовывать их добрые и важные для жителей всей страны намерения", - отметил губернатор.
Новое подразделение Почты России консолидирует все каналы поддержки клиентов. Сотрудники центра будут круглосуточно отвечать на обращения физических и юридических лиц со всей страны, поступающие по телефону, электронной почте, в соцсетях и мессенджерах, через официальный сайт компании, а также в виде простых и заказных бумажных писем. Операционный центр рассматривает запросы от граждан и организаций, надзорных органов со всей страны. Кроме того, специалисты будут взаимодействовать с иностранными почтовыми администрациями, чтобы решать вопросы с международными отправлениями.
Почта России планирует, что открытие нового контактного центра в Самаре позволит к 2024 году увеличить скорость решения вопросов клиентов в четыре раза. Генеральный директор Почты России Михаил Волков поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку в реализации проекта.
"Самарская область уже традиционно наш большой, надежный партнер. И подтверждение тому - проекты, которые мы реализуем и будем реализовать на территории Самарской области. С вводом нового объекта Самарская область точно будет лидером по развитию почтовой связи, - отметил Михаил Волков. - Клиентский центр, который мы осмотрели сегодня, - это проект федерального уровня. Почта России запускает новые услуги как для компаний, так и для частных клиентов, развивает уже существующие сервисы. Мы постоянно работаем над повышением качества наших услуг. Для наших пользователей важна оперативная обратная связь, поэтому развитие направления клиентской поддержки при этом - один из фокусов внимания компании".
Анна Комарова, специалист по работе с обращениями, работает в Почте России семь лет. Признается, что всегда хотела работать именно в этой компании. "Всегда хотелось именно на почту, помогать людям. В этом центре созданы все условия для того, чтобы работать с обращениями быстро, и качественно. Все сделано современно, стильно, мы очень довольны", - оценила Анна новые условия работы.
"Появление единого органа - единого окна, куда люди могли бы обращаться и откуда могла бы вестись постоянная работа по мониторингу в социальных сетях, - очень важно для Почты. И я рад тому, что руководство Почты поддержало инициативу. Для региона это 500 рабочих мест, преобразившееся здание, дополнительный фактор статуса нашего региона как крупного связного", - отметил Александр Хинштейн.
После осмотра центра губернатор, гендиректор Почты России и депутат Госдумы провели встречу, где обсудили дальнейшие планы по реализации совместных проектов на территории региона.
Создание операционного центра поддержки клиентов - это не первый крупный проект, реализованный Самарской областью совместно с Почтой России за последнее время. В сентябре 2021 года на территории индустриального парка "Преображенка" был открыт один из самых современных в стране логистических центров Почты России, который позволил создать новые рабочие места и сократить сроки доставки до адресатов писем и посылок. Инвестиции в строительство и оборудование составили 1,5 млрд рублей. В сутки он может обрабатывать до 300000 отправлений. Самарская область стала третьим в стране регионом, где построен логистический центр Почты России. Запуск объекта дал около 650 новых рабочих мест.
Реализация Почтой России крупных инвестиционных проектов - результат работы, которая проводится в Самарской области по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Регион сегодня находится в десятке лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. В этом году Самарская область вошла в ТОП-5 рейтинга по инфраструктуре и ресурсному обеспечению инвесторов. Ежегодно в регионе создается не менее 10 тысяч рабочих мест, что позволяет повышать благосостояние жителей губернии.
Сегодня по поручению президента России Владимира Путина активными темпами идет модернизация почтовых отделений, особенно в сельской местности. В этом году в регионе планируется отремонтировать 66 отделений. При поддержке правительства Самарской области эта работа ведется на протяжении нескольких лет. Так, в Самаре открыт первый в России почтовый культурный центр в Доме купца Иванова. Сейчас там работают почтовое отделение в ретро-стиле, выставочная зона, посвященная истории почтовой связи, площадка для филателистов.
Кроме того, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики открыта базовая кафедра Почты России. ПГУТИ стал первым в стране учебным заведением, где можно получить профильное высшее образование в сфере почтовой связи. На кафедре готовят IT-специалистов для разработки цифровых почтовых решений.
В настоящее время в регионе функционирует 771 отделение Почты России, их ежемесячно посещает более 2,5 млн человек. Отправить и получить письма, посылки и телеграммы помогают более чем 6700 работников почтовой связи.
Почти с первых дней специальной военной операции сотрудники почты выполняют важную задачу - помогают родным и близким поддерживать связь с их защитниками: бесплатно принимают письма и посылки для доставки в зону боевых действий.
Последние комментарии
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Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!