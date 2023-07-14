В Самаре общественники Приволжского и Уральского федеральных округов обсудили вопросы развития территорий

В пятницу, 14 июля, в Самаре проходит первый в этом году межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов #НАМЕСТАХ.РФ. На пленарном заседании форума выступил член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В работе форума приняли участие депутат Государственной Думы, председатель Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) и Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления (ОАТОС) Виктор Кидяев, депутат Государственной Думы Виктор Казаков, представители федеральных министерств и ведомств, Правительства Самарской области, советов муниципальных образований субъектов РФ, органов местного самоуправления, НКО, а также активисты, эксперты и ученые из 20 субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов.
Мероприятие организовано Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления (ОАТОС) и Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО).
Цель форума - обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ и муниципалитетов по развитию инструментов межмуниципального сотрудничества, обратной связи между гражданами и публичной властью, взаимодействия МСУ и государственной власти. Участники в рамках секций обсудили механизмы вовлечения граждан в решение социально значимых вопросов муниципалитетов, актуальные вопросы работы органов местного самоуправления и другие.
Как подчеркнул Виктор Кидяев, место проведения первого форума НАМЕСТАХ.РФ выбрано неслучайно: "Самарская область является одним из ведущих субъектов по поддержке, по слаженности и единству системы государственного и муниципального управления с институтами гражданского общества. От всего муниципального сообщества и ТОСовского движения искренне хочу поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за представленную возможность нам встретиться на самарской земле, обсудить актуальные вопросы, поделиться практиками, обменяться мнениями, а главное выработать совместные подходы к решению задач, которые позволяют вместе нам сделать наши города и села, нашу страну лучше".
Дмитрий Азаров поблагодарил Виктора Кидяева за решение о проведении форума на Самарской земле: "Виктор Борисович сделал очень многое для местного самоуправления, - отметил губернатор. - Спасибо за опыт лучших муниципальных практик. Благодарю и за Ваш личный жизненный опыт. Всегда есть возможность посоветоваться по сложнейшим вопросам взаимоотношений различных ветвей, уровней власти, взаимодействия с общественными организациями, с общественным самоуправлением. Совместно определить новые направления работы либо поправить там, где время того уже требует".
Обращаясь к участникам форума, глава региона подчеркнул, что в области рады принимать форум, объединивший в том числе представителей территориального общественного самоуправления, общественных советов, управляющих микрорайонами - тех, кто ближе всего к людям и как никто другой чувствует насущные интересы, потребности и нужды своих соседей.
"Ведь на местах виднее, что на самом деле людям необходимо, - отметил руководитель области. - Проведение подобного межрегионального форума для нас очень важно: коллегам необходимо встречаться, обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы общественных институтов, систематизировать знания. В таком общении вырабатываются эффективные рекомендации для решения проблем".
Как подчеркнул губернатор, развитие ТОС - важная задача, миссия, от успеха которой во многом зависит будущее страны. "Какие бы цели мы перед собой ни ставили, какие бы планы ни строили, воплощение задуманного в жизнь зависит в первую очередь от вовлеченности в эту работу граждан, в целом всего народа. И от того, считают ли люди эти цели своими собственными, вкладывают ли в них энергию и душу", - отметил он.
Глава региона акцентировал внимание на том, что инициатива граждан, их желание изменить к лучшему жизнь в своем селе, городе, регионе - это главная движущая сила развития: "Общественное самоуправление всегда "на народной волне", живёт чаяниями своих земляков. А сегодня у наших людей, у всех нас главная мысль - о Победе, о российских воинах - участниках специальной военной операции, которые сражаются за нашу свободу и безопасность. За все, что для нас дорого, что для нас свято. Чтобы победить, мы должны сделать эту битву поистине всенародной и на фронте, и в тылу. Наша сила - в единстве".
Дмитрий Азаров отметил большой вклад органов ТОС в сплочение общества и выразил им благодарность за поддержку военнослужащих и их семей.
В Самарской области ведется системная работа по развитию территориального общественного самоуправления. С 2019 года действует областной закон о государственной поддержке ТОС, для координации этой работы создан соответствующий Совет при губернаторе. Аналогичные советы действуют при администрациях большинства муниципальных образований. Органы ТОС в регионе получают информационную, консультационную, организационно-методическую, а также имущественную и финансовую поддержку. С 2019 по 2022 годы количество ТОСов в регионе увеличилось более чем на четверть, со 134 до 170.
В 2022 году на развитие и проекты ТОС Самарской области суммарно из всех уровней бюджетов было привлечено более 144 млн рублей, в основном на конкурсной основе. Эта сумма на 64% больше, чем в 2021 году.
ТОСы региона - активные участники конкурса президентских грантов, в прошлом году из 37 заявок 4 стали победителями. По общей сумме средств, выигранных через Фонд президентских грантов за 5 лет, Самарская область занимает 4-е место в стране. Одним из ярких примеров таких проектов является поселок Шлюзовой, который стал одним из самых благоустроенных мест в Тольятти.
На Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" от Самарской области в прошлом году было подано 8 заявок, а победителем стала команда сельского поселения Михайло-Овсянка из Пестравского района, получив грант 13,5 млн рублей.
Также в 2022 году на финансирование проектов ТОС свыше 64 млн рублей было направлено из регионального бюджета, прежде всего - по областной программе "СОдействие", которая подразумевает поддержку инициатив граждан на основе софинансирования.
Глава региона также привел в пример проект, основанный на инициативе жителей более 10 лет назад - "Двор, в котором мы живем": благодаря поддержке в рамках съезда всероссийского совета местного самоуправления, на уровне Президента впоследствии он перерос в федеральную программу "Комфортная городская среда".
По мнению Дмитрия Азарова, очень важно соучастие людей: "Мы с этого начинали, и именно это когда-то привело нас к успеху - вовлеченность людей". В свою очередь поддержка стимулирует людей проявлять инициативу.
"Надо просто эту инициативу заметить. Зачастую помочь оформить идеи, поддержать. Для этого, например, у нас работают ресурсные центры", - рассказал глава региона. Программы поддержки социальных инициатив действуют и на уровне муниципалитетов - например, из них ТОСы области получили в прошлом году почти 58 млн рублей.
Особое внимание уделяется взаимодействию со старшими по домам. В регионе созданы почти 16 тысяч советов МКД, выделяются средства на поддержку их деятельности - это компенсация затрат по управлению МКД, проведение информационно-разъяснительных мероприятий. Дмитрий Азаров на регулярной основе проводит совещания в формате видеоконференцсвязи со старшими по домам. В них приняли участие уже более 50 тысяч человек.
"Привлекаем внимание к проблемным вопросам не только управляющие компании, жилищную инспекцию, министерство, муниципалитеты, но и контрольно-надзорные органы", - отметил губернатор.
Как считает глава региона, обустраивать родную землю - большое счастье. "Люди включаются, если чувствуют, что они не одни, что есть поддержка. Поэтому я убежден: задача государства - оказывать эту поддержку неравнодушным людям, общественным объединениям, НКО, ТОСам, старшим по домам", - отметил он.
Виктор Кидяев, в свою очередь, подчеркнул опыт Самарской области. "В Самарской области сложилась уникальная система управления регионом. Областное правительство, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, органы местного самоуправления и активные граждане вместе, единой командой делают Самарскую область одним из лучших субъектов нашей страны", - заявил он, выразив благодарность губернатору за работу в этом направлении.
На пленарном заседании были подведены итоги работы секций, а лучшие председатели ТОС были отмечены благодарностями Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!