В Самаре общественники Приволжского и Уральского федеральных округов обсудили вопросы развития территорий

В пятницу, 14 июля, в Самаре проходит первый в этом году межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов #НАМЕСТАХ.РФ. На пленарном заседании форума выступил член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В работе форума приняли участие депутат Государственной Думы, председатель Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) и Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления (ОАТОС) Виктор Кидяев, депутат Государственной Думы Виктор Казаков, представители федеральных министерств и ведомств, Правительства Самарской области, советов муниципальных образований субъектов РФ, органов местного самоуправления, НКО, а также активисты, эксперты и ученые из 20 субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Мероприятие организовано Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления (ОАТОС) и Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО).

Цель форума - обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ и муниципалитетов по развитию инструментов межмуниципального сотрудничества, обратной связи между гражданами и публичной властью, взаимодействия МСУ и государственной власти. Участники в рамках секций обсудили механизмы вовлечения граждан в решение социально значимых вопросов муниципалитетов, актуальные вопросы работы органов местного самоуправления и другие.

Как подчеркнул Виктор Кидяев, место проведения первого форума НАМЕСТАХ.РФ выбрано неслучайно: "Самарская область является одним из ведущих субъектов по поддержке, по слаженности и единству системы государственного и муниципального управления с институтами гражданского общества. От всего муниципального сообщества и ТОСовского движения искренне хочу поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за представленную возможность нам встретиться на самарской земле, обсудить актуальные вопросы, поделиться практиками, обменяться мнениями, а главное выработать совместные подходы к решению задач, которые позволяют вместе нам сделать наши города и села, нашу страну лучше".

Дмитрий Азаров поблагодарил Виктора Кидяева за решение о проведении форума на Самарской земле: "Виктор Борисович сделал очень многое для местного самоуправления, - отметил губернатор. - Спасибо за опыт лучших муниципальных практик. Благодарю и за Ваш личный жизненный опыт. Всегда есть возможность посоветоваться по сложнейшим вопросам взаимоотношений различных ветвей, уровней власти, взаимодействия с общественными организациями, с общественным самоуправлением. Совместно определить новые направления работы либо поправить там, где время того уже требует".

Обращаясь к участникам форума, глава региона подчеркнул, что в области рады принимать форум, объединивший в том числе представителей территориального общественного самоуправления, общественных советов, управляющих микрорайонами - тех, кто ближе всего к людям и как никто другой чувствует насущные интересы, потребности и нужды своих соседей.

"Ведь на местах виднее, что на самом деле людям необходимо, - отметил руководитель области. - Проведение подобного межрегионального форума для нас очень важно: коллегам необходимо встречаться, обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы общественных институтов, систематизировать знания. В таком общении вырабатываются эффективные рекомендации для решения проблем".

Как подчеркнул губернатор, развитие ТОС - важная задача, миссия, от успеха которой во многом зависит будущее страны. "Какие бы цели мы перед собой ни ставили, какие бы планы ни строили, воплощение задуманного в жизнь зависит в первую очередь от вовлеченности в эту работу граждан, в целом всего народа. И от того, считают ли люди эти цели своими собственными, вкладывают ли в них энергию и душу", - отметил он.

Глава региона акцентировал внимание на том, что инициатива граждан, их желание изменить к лучшему жизнь в своем селе, городе, регионе - это главная движущая сила развития: "Общественное самоуправление всегда "на народной волне", живёт чаяниями своих земляков. А сегодня у наших людей, у всех нас главная мысль - о Победе, о российских воинах - участниках специальной военной операции, которые сражаются за нашу свободу и безопасность. За все, что для нас дорого, что для нас свято. Чтобы победить, мы должны сделать эту битву поистине всенародной и на фронте, и в тылу. Наша сила - в единстве".

Дмитрий Азаров отметил большой вклад органов ТОС в сплочение общества и выразил им благодарность за поддержку военнослужащих и их семей.

В Самарской области ведется системная работа по развитию территориального общественного самоуправления. С 2019 года действует областной закон о государственной поддержке ТОС, для координации этой работы создан соответствующий Совет при губернаторе. Аналогичные советы действуют при администрациях большинства муниципальных образований. Органы ТОС в регионе получают информационную, консультационную, организационно-методическую, а также имущественную и финансовую поддержку. С 2019 по 2022 годы количество ТОСов в регионе увеличилось более чем на четверть, со 134 до 170.

В 2022 году на развитие и проекты ТОС Самарской области суммарно из всех уровней бюджетов было привлечено более 144 млн рублей, в основном на конкурсной основе. Эта сумма на 64% больше, чем в 2021 году.

ТОСы региона - активные участники конкурса президентских грантов, в прошлом году из 37 заявок 4 стали победителями. По общей сумме средств, выигранных через Фонд президентских грантов за 5 лет, Самарская область занимает 4-е место в стране. Одним из ярких примеров таких проектов является поселок Шлюзовой, который стал одним из самых благоустроенных мест в Тольятти.

На Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" от Самарской области в прошлом году было подано 8 заявок, а победителем стала команда сельского поселения Михайло-Овсянка из Пестравского района, получив грант 13,5 млн рублей.

Также в 2022 году на финансирование проектов ТОС свыше 64 млн рублей было направлено из регионального бюджета, прежде всего - по областной программе "СОдействие", которая подразумевает поддержку инициатив граждан на основе софинансирования.

Глава региона также привел в пример проект, основанный на инициативе жителей более 10 лет назад - "Двор, в котором мы живем": благодаря поддержке в рамках съезда всероссийского совета местного самоуправления, на уровне Президента впоследствии он перерос в федеральную программу "Комфортная городская среда".

По мнению Дмитрия Азарова, очень важно соучастие людей: "Мы с этого начинали, и именно это когда-то привело нас к успеху - вовлеченность людей". В свою очередь поддержка стимулирует людей проявлять инициативу.

"Надо просто эту инициативу заметить. Зачастую помочь оформить идеи, поддержать. Для этого, например, у нас работают ресурсные центры", - рассказал глава региона. Программы поддержки социальных инициатив действуют и на уровне муниципалитетов - например, из них ТОСы области получили в прошлом году почти 58 млн рублей.

Особое внимание уделяется взаимодействию со старшими по домам. В регионе созданы почти 16 тысяч советов МКД, выделяются средства на поддержку их деятельности - это компенсация затрат по управлению МКД, проведение информационно-разъяснительных мероприятий. Дмитрий Азаров на регулярной основе проводит совещания в формате видеоконференцсвязи со старшими по домам. В них приняли участие уже более 50 тысяч человек.

"Привлекаем внимание к проблемным вопросам не только управляющие компании, жилищную инспекцию, министерство, муниципалитеты, но и контрольно-надзорные органы", - отметил губернатор.

Как считает глава региона, обустраивать родную землю - большое счастье. "Люди включаются, если чувствуют, что они не одни, что есть поддержка. Поэтому я убежден: задача государства - оказывать эту поддержку неравнодушным людям, общественным объединениям, НКО, ТОСам, старшим по домам", - отметил он.

Виктор Кидяев, в свою очередь, подчеркнул опыт Самарской области. "В Самарской области сложилась уникальная система управления регионом. Областное правительство, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, органы местного самоуправления и активные граждане вместе, единой командой делают Самарскую область одним из лучших субъектов нашей страны", - заявил он, выразив благодарность губернатору за работу в этом направлении.

На пленарном заседании были подведены итоги работы секций, а лучшие председатели ТОС были отмечены благодарностями Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления.