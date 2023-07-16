Дмитрий Азаров наградил госнаградами сельских тружеников Кинельского района

В субботу, 15 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Кинельский район, который сегодня празднует 95-летний юбилей со дня образования, встретился с активными жителями муниципального образования. Вместе они подвели итоги развития и определили приоритетные направления работы.
Глава Кинельского района Юрий Жидков отметил, что благодаря национальным проектам, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным, и при поддержке областного правительства капитально ремонтируются и строятся новые социальные объекты, в том числе детские сады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры и многое другое. Эта работа будет продолжена и дальше. Район подал порядка 50 заявок на софинансирование из регионального бюджета на следующие годы.
Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" за последние годы было благоустроено более 90 дворов и 15 общественных территорий. В этом году планируется привести в порядок еще около 20 знаковых и популярных у жителей поселков мест.
Кроме того, благодаря инициативе жителей и финансирования работ из регионального бюджета в рамках губернаторского проекта "СОдействие" в порядок приведено более 20 общественных территорий в 15 населенных пунктах муниципалитета. Появились новые и современные детские спортивные площадки, парковые зоны, прогулочные аллеи, отремонтированы улицы и многое другое.
Активными темпами ведется ремонт дорог, как местного и межмуниципального, так и регионального значения. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" позволил отремонтировать порядка ста километров за последние 5 лет.
Глава региона выразил жителям Кинельского района, которые сегодня празднуют 95-летие муниципалитета, слова благодарности за труд во благо родной земли.
"Я очень рад тому, что здесь на родной для всех нас земле свято хранятся традиции, приумножаются успехи предыдущих лет. И ярким свидетельством тому являются достижения, которые есть у района. В первую очередь благодарю тружеников села. Им удалось добиться лучшей урожайности в Самарской области за прошлый год. Это замечательный вклад в экономику региона, его продовольственную безопасность. А безопасность по всем фронтам нам сейчас важна, - обратился Дмитрий Азаров. - Редкий район может похвастаться тем, что достижения есть не только в растениеводстве, но и в животноводстве. Кинельский район один из немногих, где есть замечательные лидирующие показатели и в производстве молока и мяса. Это комплексная задача, которая поставлена каждому сельскому району Самарской области, здесь в Кинельском районе решается наилучшим образом. Я благодарю всех вас за ваш труд на благо нашей Родины, труд во славу родной земли".
Губернатор отметил, что Кинельский район уникален и тем, что помимо развитого сельского хозяйства, здесь есть предприятия переработки, промышленного производства.
"Здесь есть все, Кинельский район - богатый. Но богат он в первую очередь своими талантливыми, трудолюбивыми людьми, настоящими патриотами, - уверен Дмитрий Азаров. - Не случайно сегодня наши земляки, парни, жители Кинельского района с честью защищают рубежи нашей Родины, защищают все, что для нас дорого, все, что для нас свято. Дают возможность нам в этот праздничный день собраться под мирным родным небом. Я хочу всех вас поблагодарить за поддержку наших бойцов".
Глава региона поблагодарил жителей района, которые вносят свой вклад в поддержку армии, своих земляков - участников специальной военной операции, членов их семей.
"Это наш святой долг, чтобы там наши парни, наши защитники знали, что здесь на самарской земле о них не забывают ни на одну минуту. Именно это придает им сил, храбрости, и они с честью несут свою ратную службу. Я благодарю вас за помощь семьям военнослужащих. Я знаю не понаслышке, неоднократно бываю в зоне СВО, как это важно для бойца, когда он понимает, что о его семье, пока он там в окопах, на передовой, есть кому позаботиться. И это всенародная забота и поддержка. Спасибо вам большое. Я уверен, все мы вместе сделаем так, чтобы семьи военнослужащих, временно утратившие крепкое мужское плечо, чувствовали нашу с вами поддержку каждый день", - обратился Дмитрий Азаров.
Глава региона уверен, что в это непростое время только сплоченность, внутренняя и общественная мобилизация, настоящий патриотизм позволят преодолеть все сложности.
"Объединившись вокруг нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина мы преодолеем любые сложности, какие бы нам враг не создавал, и обязательно победим", - убежден Дмитрий Азаров. Несмотря на непростую ситуацию в экономике из-за беспрецедентных по своему масштабу экономических санкций, регион в целом и Кинельский район в частности продолжает развиваться.
"Развивая нашу экономику, поддерживая нашу армию, мы не забываем и о развитии социальной сферы. Как и по всей области, здесь, на территории Кинельского района, приводятся в порядок детские сады, школы, дома культуры, появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, приводится в порядок система здравоохранения - она обеспечивается новым транспортом, современной техникой. Я думаю, вы видите, что эти изменения происходят по всей территории района, - отметил губернатор. - Мы от своего не отступим. Мы взяли этот темп развития нашего региона - работать во имя и во благо каждого жителя Самарской области. И я уверен, что мы с задачами, которые сами себе поставили, вместе определили, мы обязательно справимся и добьемся всех целей, где-то и назло врагу, но самое главное - во имя и во благо каждого гражданина Российской Федерации, проживающего на нашей самарской земле, а значит и во имя нашей Родины".
Глава региона вручил самым отличившимся жителям района государственные и региональные награды. Медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства был награжден участник СВО Валерий Уткин из поселка Кутулук. Он в числе добровольцев ушел защищать интересы страны, по завершении военного контракта вернулся домой. У него прекрасная семья - супруга Светлана, две взрослых дочери, внук и внучка.
В зоне СВО 72-й дивизион первого батальона Самарской бригады, в составе которого находился Валерий Уткин, сразу направили на Херсон. Здесь, в тяжелых боевых условиях, 10 ноября он встретил свой второй "день рождения". Работали на всех фронтах - Донецком, Луганском, Херсонском, Николаевском направлениях. "Мы защищаем нашу страну и будем делать это и дальше. Это наш долг", - сказал он, получая награду.
Вместе с почетными гражданами муниципалитета губернатор и глава района почтили память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Обелиску "Ушедшим на фронт 1116 малышанам" в Парке Победы села Малая Малышевка.
Кроме того, Дмитрий Азаров познакомился с работой "Хлебной ярмарки". Хлебный путь в Кинельском районе начинается с селекционной работы в Поволжском НИИСС имени Константинова. В районе работают 70 растениеводческих предприятий, из них три - семеноводческих. Труд сотрудников этих организаций стал основой рекордного урожая и позволил муниципалитету лидировать по урожайности зерновых культур среди других районов губернии. Таким результатам способствует государственная поддержка и политика, проводимая правительством Самарской области.
Переработку зерновой продукции на территории района обеспечивают четыре мукомольных предприятия. Два крупных хлебозавода обеспечивают район и область продукцией под известными брендами - "Георгиевский хлеб" и "Чубовский хлеб".
"Кинельский район стал действительно "Хлебной столицей", мы сохраняем и преумножаем традиции хлебопечения. Поэтому в каждом сельском поселении сформированы команды хлебопеков. И сегодня, в день юбилея нашего муниципалитета, они представляют свои умения на ярмарке", - рассказал Юрий Жидков.
"Я знаю, что в Кинельском районе живут трудолюбивые, талантливые, гостеприимные люди, в чем я убедился. Низкий вам поклон, благодарность, доброго здоровья, новых успехов, процветания и мирного неба над головой", - обратился губернатор к труженикам села.
Дмитрий Азаров предложил жителям разработать новую программу экономического и социального развития к 100-летнему юбилею Кинельского района.
"У нас много дел, много задач, которые мы каждый день будем решать сообща. Здесь на родной земле каждый из нас защищает Родину своим трудом, ответственным отношением к делу, помощью и поддержкой бойцов и семей военнослужащих. Знаю, что здесь на земле Кинельского района все задачи будут решены", - резюмировал Дмитрий Азаров.
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