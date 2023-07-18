Дмитрий Азаров в Самаре провел встречу с руководством ПАО "Россети Волга"

Во вторник, 18 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и реализацию совместных проектов, имеющих важнейшее значение для Самарской области.

Дмитрий Азаров, начиная встречу, отметил, что между Самарской областью и ПАО "Россети Волга" выстроено тесное партнерство и взаимодействие.

"По всем вопросам мы находим взаимопонимание, иногда в очень непростых условиях временного цейтнота. Важно, что всегда готовы рассмотреть варианты поиска решений. Ускорение реализации наших инфраструктурных проектов во многом зависит от нашего сотрудничества и взаимопонимания, которое мы всегда находим", - сказал губернатор.

Один из важнейших проектов, который сегодня на территории Самарской области реализует "Россети Волга" - переустройство энергообъектов, линий электропередачи в рамках строительства Волжского моста и трассы "Обход Тольятти".

"На первой с вами встрече вы акцентировали внимание на приоритетности проектов. Первая задача - скорейшее переустройство наших линий в рамках строительства трассы "Обход Тольятти" в составе транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Понимаю, что проект очень важен для экономики региона и всей страны. Мы мобилизовали силы. Вчера мы были на осмотре строительства. Сейчас идем с опережением графика, до 20 августа завершаем все работы", - доложил главе региона гендиректор "Россети Волга". - Вчерашняя поездка показала грандиозность проекта. Мы несколько часов осматривали, и по сложности - это сложнее, чем строительство Крымского моста. Здесь минимальная глубина 35 м, сложнейший проект, здесь 77 постоянных плавсредств. Я такого не видел никогда. Безусловно, это даст огромный импульс развитию экономики региона".

Александр Гаврилов также добавил, что компания заранее предприняла необходимые меры, чтобы проводимые работы не приводили к сбоям в части подачи электроэнергии потребителям.

"Очень важно, что работы по переустройству линий идут с опережением сроков. Это позволяет строителям успешно выполнять свои задачи. Мы сегодня уверенно смотрим в ближайшую перспективу по вводу мостового перехода и трассы "Обход Тольятти" в 2024 году. Если у нас с вами все получится, то, думаю, участок дороги, не сам мостовой переход, мы сможем открыть и ввести в эксплуатацию в текущем году", - сообщил Дмитрий Азаров.

Глава региона особо отметил, что проведение работ по переустройству энергообъектов не создало неудобств для жителей Самарской области: "Это удалось благодаря профессионализму коллектива и верным решениям. Миссия вашей компании - работать надежно, чтобы никаких неудобств не возникало".

Дмитрий Азаров и Александр Гаврилов также обсудили вопрос подготовки молодых специалистов для электроэнергетической отрасли. Ранее глава региона предлагал руководству "Россети Волга" рассмотреть возможности взаимодействия с вузами и учреждениями среднего профессионального образования Самарской области, в частности строительно-энергетическим колледжем имени П.Мачнева (СЭК), где формируется современный образовательно-производственный кампус.

Александр Гаврилов рассказал, что в июне было заключено соглашение о сотрудничестве между филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" и СЭК.

"Вы предложили нам рассмотреть возможность сотрудничества с одним из учебных заведений региона в части подготовки кадров. Мы подписали соглашение со строительно-энергетическим колледжем имени Мачнева по обучению, оборудованию и оснащению полигона, чтобы обучение шло в максимально практической плоскости, - отметил Александр Гаврилов. - Студент получит знания в образовательном учреждении, а практические навыки - непосредственно на рабочем месте. Для филиала "Самарские распределительные сети" - это первый опыт работы в данном направлении, но мы не сомневаемся в ее успешной реализации".

Генеральный директор "Россети Волга" отметил еще одно новое направление работы энергетиков и колледжа - программу "Профессионалитет", которая будет реализовываться с нового учебного года. Она позволяет максимально приблизить уровень образования студентов к потребностям рынка.

Также достигнута договоренность с руководством колледжа об оснащении полигона образовательно-производственного кластера в части эксплуатации и технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования. Уже в сентябре на новом полигоне филиал "Самарские РС" планирует провести показательные соревнования профессионального мастерства среди персонала производственных отделений для студентов колледжа.

Дмитрий Азаров отметил, что на базе СЭК планируется сделать полноценный кампус среднего профессионального образования. "Наш проект по созданию кампуса победил в конкурсе на получение гранта Министерства образования. Дополнительно 100 млн рублей на обустройство кампуса мы получаем из федерального бюджета. Мы год от года будем улучшать там условия, кампус точно будет развиваться. Уверен, сделаем большое дело, чтобы обеспечить отрасль профессиональными кадрами, в том числе вашу компанию", - отметил губернатор.

Генеральный директор ПАО "Россети Волга" отдельно отметил, что инвестиционная программа компании в Самарской области на 2023 год составит 3 млрд рублей. "Самарская область - передовой регион, и мы планируем в дальнейшем увеличивать объемы инвестиционной программы".



В ходе встречи Александр Гаврилов представил Дмитрию Азарову нового руководителя самарского филиала - Дениса Чучулина. Трудовой стаж директора "Самарских РС" в электроэнергетике - 16 лет. Профессиональная деятельность связана с электросетевыми предприятиями южного федерального округа. Имеет ведомственные и отраслевые награды. Губернатор выразил уверенность в успешном сотрудничестве региона с руководителем самарского филиала ПАО "Россети Волга".