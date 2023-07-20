Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран

В четверг, 20 июля, в посольстве Исламской Республики Иран в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с губернатором провинции Мазендеран Республики Сейедом Махмудом Хоссейнипуром.
В ней также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Исламской республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, министры со стороны Мазендерана, представители Торгово-промышленной палаты и бизнеса Ирана, министры областного правительства, сенатор от Самарской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.
Развитию отношений с Ираном особое внимание уделяет президент России Владимир Путин. Ранее он и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси выступили за реализацию взаимовыгодных проектов в различных сферах. Так, в мае этого года Владимир Путин и Эбрахим Раиси приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве двух стран в реализации проекта по развитию перевозок по международному транспортному коридору "Север — Юг", который проходит и по территории Самарской области.
Напомним, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Азаров провел две встречи с представителями иранской делегации. В частности, обсуждался вопрос сотрудничества в реализации проекта портово-логистического хаба на территории региона. По итогам ПМЭФ была создана рабочая группа между Самарской областью и посольством Ирана — для более предметного взаимодействия сторон.
Дмитрий Азаров поблагодарил посла Ирана в России Казема Джалали за работу по выстраиванию сотрудничества: "Вы многое делаете для развития сотрудничества между нашими странами, между регионами России и Исламской Республики Иран. Ваши усилия приводят к развитию взаимовыгодных отношений между нашими народами".
Губернатор подчеркнул: Самарская область — мощный, экономически развитый регион с высоким уровнем промышленного, инфраструктурного, социального развития. Он обозначил основные направления специализации региона, в первую очередь такие выскотехнологичные, как аэрокосмическая сфера, автомобилестроение, химия и нефтехимия, нефтепереработка, IT-технологии. Глава региона отметил сферы возможного сотрудничества с учетом преимуществ географического положения, развитой транспортной инфраструктуры и экономического потенциала Самарской области.
"Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества с Исламской республикой Иран в сфере поставки продукции сельхозпереработки, причем как экспортных, так и импортных позиций. Мы также планируем максимально использовать выгодное географическое положение нашего региона, который находится на традиционных путях транспортных потоков и товаропроводящей сети Запад-Восток и Север-Юг", — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров особо отметил обсуждавшийся на встрече с министром транспорта и городского развития Ирана Мехрдадом Базарпашем в рамках ПМЭФ проект создания не только речного хаба, но и аэрохаба.
Кроме того, глава региона обозначил потенциал сотрудничества в сфере туризма, в том числе медицинского, а также в сфере образования, науки и культуры.
В частности, он предложил активнее направлять иранских студентов на обучение в вузы Самарской области. Наиболее востребованными среди иностранных студентов сейчас являются Самарский университет и СамГМУ.
Дмитрий Азаров посоветовал обратить внимание на наше производство сельхозтехники. В экономике Самарской области этот сектор становится все более значимым. "Хочу привлечь ваше внимание к уникальным разработкам, которые сегодня завоевывают рынки. Это техника по внесению удобрений и средств защиты растений, — сказал самарский губернатор. — Уверен, сотрудничество в этой сфере с учетом компетенций и опыта будет очень интересным".
Дмитрий Азаров также пригласил представителей иранской делегации в Самарскую область. "Уверен, ваш визит придаст серьезный импульс развитию наших взаимовыгодных отношений и сотрудничества. Очень надеемся, господин губернатор, что в ходе вашего визита в Самарскую область у вас будет возможность лично убедиться в тех преимуществах, которые имеет Самарская область для развития сотрудничества с Ираном и с провинцией Мазендеран", — обратился глава региона к Сейеду Махмуду Хоссейнипуру.
В свою очередь губернатор провинции Мазендеран представил возможности своего региона. Так, он сообщил, что провинция Мазендеран является лидером по производству сельхозпродукции, идет индустриализация сельского хозяйства. "В этой плоскости я вижу обмен опытом между нами и Самарской областью именно по данному направлению в сфере новых технологий по развитию сельского хозяйства", — отметил он.
Кроме того, в регионе развито производство молочной продукции, производство стройматериалов, строительного оборудования, есть предприятия по производству сельхозтехники. Сотрудничество с Самарской областью, по мнению губернатора Мазендерана, может помочь региону повысить качество производимой сельхозтехники.
Также господин Хоссейнипур сообщил о реализации проекта по строительству автобана, который свяжет столицу Ирана Тегеран и провинцию Мазендеран. Это будет способствовать не только развитию туризма, но и придаст импульс развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг".
Он подчеркнул, что для Ирана, который 44 года находился под санкциями США, это стало точкой развития. "Мы сейчас лучше понимаем вас, после того, как против вас тоже ввели соответствующие санкции", — отметил губернатор Мазендерана. Сотрудничество Самарской области и иранской провинции может снизить влияние этих санкций, считает господин Хоссейнипур.
"Поэтому я хочу сказать, что провинция Мазендеран может стать воротами для нейтрализации тех санкций, которые введены против вашей страны. Это будет зависеть от того, какую стратегию мы с вами выработаем по развитию наших отношений в том числе в рамках МТК "Север — Юг". И я хочу сказать, что у нас идентичная с Самарской областью позиция: у нас три аэропорта и три порта. Используя эти наши объекты, мы можем вместе развивать МТК "Север — Юг", — сказал он.
Сейед Махмуд Хоссейнипур предложил открывать представительства Самарской области и провинции Мазендеран в индустриальных парках, а также сформировать совместную рабочую группу. По его мнению, участники рабочей группы в кратчайшее время должны определить приоритетные направления взаимодействия и начать их практическую реализацию. "Если мы пойдем по такому пути, мы сможем сделать так, что сможем реализовать и крупные наши планы", — отметил он.
Губернатор Дмитрий Азаров поддержал это предложение, а также выразил благодарность господину Хоссейнипуру за высказанные предложения по возможным вариантам сотрудничества. Также в рамках визита делегаций состоялись встречи участников, представляющих предприятия и организации, в формате B2B.
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