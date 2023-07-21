Дмитрий Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО

В пятницу, 21 июля, губернатор Дмитрий Азаров в Самаре провел встречу с победителями и участниками конкурсов Фонда президентских грантов, президентского фонда культурных инициатив и региональных грантов для социально ориентированных НКО. В ней также приняли участие представители студенческих, молодежных, волонтерских и профсоюзных объединений, экспертного и бизнес-сообщества, руководители предприятий и органов власти.

Встреча прошла в МКТК "Дирижабль", который несколько лет назад был восстановлен буквально из руин. Теперь здесь - значимый для всего региона центр творчества, обучения, реализации полезных студенческих и общественных инициатив.

Дмитрий Азаров, начиная встречу, отметил, что в ней принимают участие люди, которым небезразлично, что происходит в Самарской области и в стране.

"Вы готовы менять мир к лучшему и начинать это со своего двора, улицы, поселка, города. Очень здорово, когда мечты воплощаются в реальность благодаря активности и конкретным добрым делам конкретных людей, - сказал глава региона. - Я хочу вас всех поблагодарить за эту активность, нашу совместную работу по обустройству родной земли, по поддержке людей, которым нужна наша помощь, по разработке стратегических целей развития нашего региона. И самое главное -поблагодарить за воплощение всего задуманного в жизнь".

Губернатор подчеркнул, что в работе по поддержке общественных инициатив ключевую роль сегодня в стране играет Фонд президентских грантов. "Отдельно отмечу внимание президента страны Владимира Владимировича Путина к инициативам людей. Сама деятельность Фонда, который создан по поручению президента, эту активность от года к году не просто поддерживает, а дает новый импульс", - сказал Дмитрий Азаров.

С 2017 года в Фонд президентских грантов от Самарской области было отправлено 3145 заявок, из них поддержку получили 749 проектов на общую сумму 1 млрд 227,6 млн рублей. С 2020 года наш регион по числу поданных заявок входит в первую десятку (8 место), а по числу победителей - в топ-5 регионов страны. В 2023 году Самарская область поднялась на 3 место (после Москвы и Санкт-Петербурга) и по числу победителей (134 проекта), и по сумме полученных грантов (222,2 млн руб.).

"Такой результат говорит о том, что благодаря ресурсной поддержке Фонда президентских грантов мы сделаем еще больше. Уверен, что эти проекты мы реализуем, - отметил губернатор. - Собственно, цель нашей встречи - узнать о том, как реализуются проекты, которые стали победителями как федеральных, так и региональных грантов, посмотреть, где существуют сложности, где нужно подставить плечо, это тоже важная часть нашей совместной работы".

В конкурсах президентского фонда культурных инициатив, проводимых с 2021 года, Самарская область по числу победителей входит в топ-10, по сумме выигранных грантов - в топ-6 лучших регионов. В 2023 году Самарской области при 42 проектах-победителях (10 место) удалось подняться в топ-3 по сумме полученных грантов (162,4 млн руб.).

Лидерские позиции Самарской области в части получения федеральной грантовой поддержки - это результат работы по поддержке в регионе инициатив и заявок на участие в конкурсах. В 2023 году уже проведено 55 обучающих семинаров по подготовке заявок на конкурсы президентских грантов для более чем 600 представителей некоммерческих объединений.

"У нас работает ресурсный центр и центр социокультурных технологий по поддержке и оформлению проектов, идей, с которыми приходят инициативные группы и общественные организации. Это очень важная работа, которая у нас системно организована. Безусловно, мы здесь всегда готовы плечо подставить, - сказал Дмитрий Азаров. - Опытные участники тех или иных конкурсов сегодня сами помогают тем, кто это делает впервые. Очень важно, что наши ресурсные центры распространяют информацию, практику о проводимых конкурсах и лучших проектах. Часто схожая инициатива возникает в другом городе или поселке. И, на мой взгляд, очень важно нам эти инициативы объединять и делать их более масштабным проектом. Это у нас тоже получается".

Губернатор также отметил, что помимо поддержки проектов на стадии оформления и подачи заявок на конкурс, не менее важно потом сопровождать проект на стадии его реализации. И здесь регион также помогает воплощать идеи в жизнь.

"И в этом тоже залог успеха Самарской области. Не везде так. Иной раз победил конкурсант - и поддержки не чувствует. Всегда ставлю задачу нашим коллегам из министерств, ведомств, депутатам губдумы, общественной палаты активно в эту работу включаться, чтобы проекты сопровождались, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы вместе заинтересованы в успешной реализации проектов на благо жителей Самарской области, на благо нашей родной земли. Конечно, здесь есть заинтересованность в том, чтобы проекты в полной мере состоялись. Ведь цель - не деньги получить, а дело доброе, важное, нужное людям сделать. И вот в этом мы, конечно, готовы помогать. Для этого мы сегодня и встречаемся. А также чтобы обсудить лучшие практики и накопленный опыт реализации проектов, поговорить о проблемах, вопросах, где нужна дополнительная помощь, поддержка в процессе исполнения того или иного проекта".

В ходе встречи представители НКО поделились опытом своего участия в грантовых конкурсах. О проекте "Жены героев" (победитель конкурса Фонда Президентских грантов 2023 года) рассказала его координатор, супруга офицера Марина Афанасенко. Проект начинался с фотовыставки с портретами жен участников СВО, а потом был представлен и в других городах и районах Самарской области. После того, как губернатор Дмитрий Азаров рассказывал об этом проекте на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, движение объединило всю страну. Сейчас это уже общественное движение "Армия поддержки". В дальнейших планах руководителей проекта - обучение женщин и подростков плетению маскировочных сетей, пошиву шевронов, тактических плащей и других вещей, необходимых на передовой.

"Самое главное в этом проекте - его целевой аудиторией будет молодежь. Мы намерены и дальше продолжать развивать патриотическое воспитание, укреплять семейные ценности. Следующая наша идея - создание фильма о женах военнослужащих", - отметила Марина Афанасенко, поблагодарив губернатора за поддержку семей военнослужащих.

"Мы обязательно вам поможем с проектом по созданию фильма. Готовы подсказать, оформим заявку и совместно все это реализуем, - заверил uубернатор. - Мы гордимся, что такие защитники - настоящие герои и удивительные женщины, которые дают силы нашим бойцам, - являются нашими земляками. Огромное спасибо за то, что вы делаете для всего общества и для наших бойцов".

Рафик Шафеев, руководитель Сызранской городской молодежной общественной организации инвалидов "Сила воли", представил проекты, реализуемые их объединением. Дмитрий Азаров поблагодарил его за работу, объединяющую самых разных людей для позитивных преобразований.

Директор самарского Дома культуры "Заря" Оксана Карташова рассказала о еще одном проекте-победителе - "Самарское рукоделие: путь ремесленника": "Вся тема нашего проекта - это про людей, про тепло, все то, что происходит в доме культуры "Заря" и укрепляет духовные ценности".

Предшественником грантового проекта является творческий коллектив "Клуб самарских рукодельниц", созданный Ириной Аракчеевой. Он объединяет более двух тысяч человек. С 2021 года клуб располагается в ДК "Заря". За это время, по словам Оксаны Карташовой, были организованы десятки мастер-классов, состоялся фестиваль самарского рукоделия.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил участниц проекта и обратил внимание на историю создания Дома культуры "Заря", возведенного в период Великой Отечественной войны.

"1943-й год, еще ничего не ясно в Великой Отечественной войне. Строится здесь, в запасной столице, новый Дом культуры "Заря", а по своему убранству - Дворец культуры. Вот какая сила воли, уверенность в Победе была в тот момент, вот чего нам, может быть, сегодня чуточку недостает, - отметил глава региона. - И таких примеров немало. Напомню, что в 1942 году был основан наш футбольный клуб "Крылья Советов". Не до футбола вроде бы, не до спорта. Но именно это, в том числе, вселяло уверенность людей в нашу Победу. И, конечно, ваши проекты, которые вы реализуются сегодня в разных сферах, тоже вселяют уверенность, что все преодолеем и обязательно победим!"

Директор культурного центра "Автоград" Дмитрий Лоскутов рассказал о проекте "Тольятти ЛЕГЕНДАрный", который помогает тольяттинцам и туристам познакомиться с Тольятти, узнать его историю. Дмитрий Азаров отметил важность того, что в грантовых конкурсах могут принимать участие муниципальные учреждения.

"Последовательно отстаивал позицию, что это необходимо. Зачастую как раз в городах и селах именно в культурных центрах, домах культуры аккумулируется инициатива и творческая энергия людей. Там готовы помочь оформить заявку, вместе с инициативной группой реализовать проект. Надеюсь, такая возможность будет сохраняться, надо этим пользоваться", - сказал губернатор.

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов поделился опытом участия в региональном конкурсе социальных проектов социально ориентированных НКО. Он представил проект "Навечно в строю", который посвящен увековечению памяти о наших земляках - героях, погибших, защищая нашу Родину в ходе СВО.

Проект предполагает, в частности, создание мемориальных досок на фасадах школ, где учились будущие защитники Отечества. В рамках проекта установлено 18 мемориальных досок в школах, где учились герои. Николай Хохлунов подчеркнул, что гранты - это огромная поддержка по всем направлениям ветеранским организациям.

"Это дает возможность организациям, которые не финансируются государством, укреплять связи с органами власти, общественными объединениями и молодежью", - сказал Нкиолай Хохлунов.

Председатель организации, поблагодарив муниципальные и региональные власти за поддержку, обратился к Дмитрию Азарову с рядом вопросов организационного плана. Глава региона выразил готовность оказать содействие.

Об опыте реализации социальных проектов общественных объединений, ставших победителем региональных конкурсов министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, рассказала председатель ТОС 7 квартала Автозаводского района Тольятти Ольга Серебрякова. Она представила проект "Здоровым быть - век долгий жить".

В ходе общения с главой региона участники встречи выступили с рядом инициатив и предложений.

Представительница Ассоциации предпринимателей и ремесленников попросила губернатора о помощи в реализации проектов по сохранению народных художественных промыслов Самарской области.

Дмитрий Азаров поручил министру культуры Самарской области Ирине Калягиной отработать вопрос, отметив, что готов помочь в реализации этой инициативы. Другая участница встречи озвучила идею открытия ремесленного центра в Самаре. На площадке ремесленного центра могли бы обучать с возможностью принимать и выполнять заказы.

Еще один важный проект "Путевка в жизнь. Наставничество" представила Полина Тонкович. Он посвящен социализации детей, оставшихся без попечения родителей. Кураторы проекта ищут каждому такому ребенку взрослого друга-наставника. "Этот проект направлен на тех, кто, например, не может усыновить ребенка, но при этом может стать ему другом", - отметила девушка.

"Очень хороший проект! Знаю, что в Сызрани есть успешный опыт его реализации. Там есть наставники, которые работают с детишками из дома ребенка. В Жигулевске очень хорошо этот проект пошел. Там наставник не только у деток, которые остались без попечения родителей, но и у деток, которые растут в сложных семьях и нуждаются в кураторе. Это очень важный проект", - подчеркнул губернатор.

Директор благотворительного фонда "Преобразование" Анастасия Веселова рассказала о проекте в области адаптивного спорта - команде "Ракета" по следж-хоккею. Она создана для детей, которые не могут ходить. Сейчас уже ведутся "сухие" тренировки, закупается экипировка. Анастасия попросила содействия в предоставлении ледовой площадки для занятий команды. "Мы привлекаем средства, пишем заявки на гранты, работаем с бизнесом нашего города, но лед - самая большая часть финансирования", - отметила она.

"Очень важное направление и для детей, и для взрослых, которое мы, однозначно, готовы поддерживать. Возможностей все больше и больше создается для занятий спортом в регионе - строятся новые ФОКи, Дворцы спорта. В Тольятти недавно был открыт новый ФОК "Певческое поле", там лед роскошный, два бассейна для детей и взрослых, огромный игровой зал, тренажерные залы", - сказал Дмитрий Азаров, поручив министерству спорта Самарской области отработать вопрос поддержки команды "Ракета".

Ярослав, руководитель некоммерческой организации, сообщил, что их НКО развивает детский туризм, продвигает среди молодежи принципы здорового образа жизни. Его предложение - в рамках ГЧП реконструировать один их детских лагерей, чтобы уже на собственной базе реализовывать свои проекты.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня в регионе восстанавливается и развивается инфраструктура для детского отдыха. Например, на базе самарского центра военно-патриотического воспитания "Авангард" в июне был открыт новый корпус, в открытии первой профильной военно-патриотической смены "Защитники Отечества" принимала участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В "Аванград" приезжают ребята из ДНР и ЛНР. В рамках ГЧП реализуется проект реконструкции лагеря Самарской области на Черноморском побережье.

"Вопросами детского отдыха, оздоровления детей будем заниматься и дальше. Конечно, это очень важное направление. Министерству образования, минсоцу, муниципалитетам надо будет с вами вопрос отработать", - сказал Дмитрий Азаров.

Заслуженный артист РФ Сергей Войтенко отметил, что во время больших перемен в школах могла бы чаще звучать музыка патриотического содержания советской и современной эпохи.

"Песня - это квинтэссенция смыслов музыкального и эмоционального воздействия. А если песня с правильными смыслами, если в ней заложена любовь к Родине, матери, отцу, о дружбе - эта песня правильно ложится на сознание подрастающего поколения, - уверен артист.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Так, с 1 сентября в школах и колледжах области учащиеся участвуют в поднятии флага России. Такую традицию заложили по всей стране, однако в Самарской области приняли дополнительное решение - поднимать государственный флаг удостаиваются лучшие классы учебных заведений. Причем достижения могут быть не только в учебе, но и творчестве, спорте, общественной и волонтерской деятельности.

"Первые в России это сделали - наш опыт другие регионы подхватывают. Для поднятия флага мы лучшие классы берем - это должно быть привилегией", - заявил глава региона.

На встрече Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область готовится к участию в Международной выставке-форуме "Россия", которая пройдет на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Она состоится по поручению президента Владимира Путина с целью демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития регионов, содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Планируется, что ее участниками станут субъекты РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации, иностранные государства.

"Мы готовим экспозицию, достойную, красивую. Конечно, представим проекты и достижения. Но совершенно очевидно, что главное богатство нашего региона - это люди. И сегодняшнее наше общение, жар ваших сердец, проектов еще раз о том, что Самарская область богата, в первую очередь, талантливыми, небезразличными людьми, - сказал губернатор. - Поэтому дал поручение в рамках этой выставки на нашем стенде провести неделю общественных проектов и инициатив, чтобы у вас была возможность представить ваши проекты там, на ВДНХ, для всей страны. Считаю крайне важным, чтобы общественные инициативы и проекты были представлены на ВДНХ на главном форуме, на главной выставке нашей страны. Обязательно это сделаем. Мы вас пригласим к обсуждению этой тематической недели. И, конечно же, пригласим к участию".