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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил с замминистра обороны РФ Николаем Панковым вопросы поддержки самарских участников СВО

МОСКВА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июля, губернатор Дмитрий Азаров в Москве провел встречу с заместителем министра обороны России Николаем Панковым. В ходе встречи губернатор обсудил с замглавы российского военного ведомства взаимодействие с Министерством обороны, вопросы конкретных бойцов, в том числе, касающиеся реабилитации после ранений и предоставления отпусков. Также Дмитрий Азаров обозначил ряд вопросов по 43-му полку, где служат жители Самарской области, и передал обращения, которые поступили от жен военнослужащих полка накануне.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, 19 июля глава региона провел встречу с семьями бойцов 43 полка. Дмитрий Азаров подробно обсудил с близкими военнослужащих, какие у них есть тревоги, что их беспокоит, какие вопросы общего и частного характера необходимо решить в координации с военным ведомством.

Отметим, что с первых дней проведения специальной военной операции губернатор находится на связи с бойцами и их родными. Глава региона регулярно бывает в зоне проведения СВО и встречается с военнослужащими, чтобы узнать у них, какая помощь требуется им самим и их семьям. Дмитрий Азаров привозит бойцам гуманитарную помощь, экипировку, снаряжение, технику, а также письма поддержки от земляков.

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