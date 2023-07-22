Дмитрий Азаров обсудил с замминистра обороны РФ Николаем Панковым вопросы поддержки самарских участников СВО

В четверг, 20 июля, губернатор Дмитрий Азаров в Москве провел встречу с заместителем министра обороны России Николаем Панковым. В ходе встречи губернатор обсудил с замглавы российского военного ведомства взаимодействие с Министерством обороны, вопросы конкретных бойцов, в том числе, касающиеся реабилитации после ранений и предоставления отпусков. Также Дмитрий Азаров обозначил ряд вопросов по 43-му полку, где служат жители Самарской области, и передал обращения, которые поступили от жен военнослужащих полка накануне.
Напомним, 19 июля глава региона провел встречу с семьями бойцов 43 полка. Дмитрий Азаров подробно обсудил с близкими военнослужащих, какие у них есть тревоги, что их беспокоит, какие вопросы общего и частного характера необходимо решить в координации с военным ведомством.
Отметим, что с первых дней проведения специальной военной операции губернатор находится на связи с бойцами и их родными. Глава региона регулярно бывает в зоне проведения СВО и встречается с военнослужащими, чтобы узнать у них, какая помощь требуется им самим и их семьям. Дмитрий Азаров привозит бойцам гуманитарную помощь, экипировку, снаряжение, технику, а также письма поддержки от земляков.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!