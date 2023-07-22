Под Самарой на Мастрюковской поляне стартовал 11-й молодежный образовательный форум ПФО "iВолга"

В пятницу, 21 июля, на главной сцене фестивального парка на Мастрюковской поляне под Самарой состоялась церемония открытия молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа "iВолга", который входит в линейку мероприятий платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

На церемонии открытия форума к участникам обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что молодежный форум "iВолга" на самарской земле вновь показал рекорды — 32 тысячи заявок, и только 2 тысячи счастливчиков стали его участниками. "Форум проходит здесь, на самарской земле, по поручению нашего национального лидера Президента страны Владимира Владимировича Путина. И конечно же, благодарность полномочному представителю Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорю Анатольевичу Комарову. Без его участия, без его сопровождения форума он бы просто не был возможен. Желаю всем участникам форума успехов. Здесь будут победители, которые представят наилучшим образом свои проекты и получат грантовую поддержку, но здесь точно не будет проигравших. Вы все получите новый опыт, новые знания", — обратился к ребятам глава самарского региона.

Дмитрий Азаров отметил, что на поляну форума уже приезжают авторитетные спикеры: депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, представители общества "Знание". "Авторитетные компетентные спикеры со всей страны съедутся сюда, чтобы повстречаться с вами, чтобы узнать больше о происходящем в стране от вас, услышать ваши предложения и проекты и чтобы поделиться своим опытом, — отметил губернатор. — Очень важным итогом iВолги всегда является настоящая дружба талантливых креативных ребят, настоящих патриотов родины, которые съезжаются со всей нашей великой страны. География iВолги этом году 71 субъект РФ — вот он, наш приволжский форум. Надеюсь, что вы дружбу пронесете через всю жизнь, найдете соратников, товарищей, партнеров по реализации проектов, а значит, вместе мы сможем сделать больше для нашей любимой, прекрасной и великой Родины".

Отдельно губернатор Самарской области подчеркнул патриотическую составляющую форума. Многие ребята, в предыдущие годы приезжавшие на форум в качестве участников, сегодня защищают Родину в рядах российской армии в зоне СВО. "Знаю, что ни на один день на форуме мы не забудем о наших героях — защитниках Отечества, благодаря кому мы имеем возможность собраться под мирным небом и обсуждать текущие планы и задачи, перспективные проекты, трудиться и созидать. Конечно, наши герои защитники делают все для того, чтобы у нас была такая возможность. Каждый день мы вспомним их здесь, каждый день мы будем думать о том, как помочь им, и пусть с этого форума вынесем новые проекты и предложения и по поддержке наших военнослужащих, нашей армии и, конечно же, семей наших героев", — подчеркнул глава региона.

Тема форума в 2023 году — "Организация событий": все мероприятия программы будут посвящены ей. Участников традиционно ждут научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, круглые столы, межрегиональные спортивные соревнования. Собственные проектные инициативы участники смогут представить на грантовом конкурсе Росмолодежи.

К участникам форума с приветственным адресом обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: "Желаю участникам и организаторам успешного проведения форума, отличного настроения, эффективной и плодотворной работы, интересных встреч и конструктивных решений, успехов и новых горизонтов для реализации самых смелых идей".

Впервые в истории форума по инициативе Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе организацией и проведением образовательной и культурно-досуговой программ занимается окружная команда специалистов. За каждым регионом ПФО закреплено одно или несколько направлений форума. Поддержка талантливой молодежи, создание возможностей для самореализации молодых специалистов — одно из приоритетных направлений.

"iВолга действительно заряжает. Недаром форум был признан в качестве лучшего молодежного события туризма Национальной премией событийного туризма Российской Федерации, — отметил, приветствуя участников, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Олег Машковцев. — В этом году форум действительно уникальный, он делается командой из всех регионов Приволжского федерального округа, это уникальный случай, когда здесь действительно собрались и организаторы, и участники из всех регионов ПФО, чтобы делать это форум еще лучше. Каждый вкладывает себя, вкладывает все свои таланты, всю свою душу в этот форум. Недаром Игорь Анатольевич Комаров говорил о том, что форум iВолга — это душа Приволжья".

Со словами приветствия к участникам обратился сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг, подчеркнув, что это большая честь — оказаться среди 2 тысяч участников форума. "Честь и удовольствие посмотреть в глаза молодежи — будущему России", — отметил он.

На торжественной церемонии был зачитан приветственный адрес от Министра спорта РФ Олега Матыцина, с видеообращением выступила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Председатель комитета по молодежной политике Государственной Думы Федерального Собрания РФ Артем Метелев обратил внимание участников на девиз iВолги: "Форум для тех, кто меняет мир". Он пожелал ребятам найти ту самую жизненную идею, которая будет их мотивировать к достижениям, вести вперед: "У нас есть общая идея — делать нашу страну сильнее, но у каждого из вас есть еще и что-то свое. Эту идею я желаю вам обрести".

К участникам также обратился заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин, зачитав приветствие от генерального директора организации Алексея Комиссарова. Андрей Бетин пожелал, чтобы iВолга оставалась лучшим молодежным форумом в стране и поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова: "Дмитрий Игоревич, спасибо вам за такую возможность, когда впервые в стране целый округ совместно делает молодежный форум".

Приветственный адрес от генерального директора Российского общества "Знание" Максима Древаля зачитал заместитель гендиректора общества Георгий Будный, пожелав участникам, чтобы форум стал отправной точкой на пути к их мечте.

Как подчеркнула директор форума "iВолга" Кристина Гнатюк, за годы проведения форум объединил целое сообщество людей, к которому в этом году прибавилась окружная команда, которая готовила для участников образовательную программу, культурно-досуговые активности и ряд тематических направлений.

"У вас впереди новые знания, новые смыслы, новые знакомства и новые возможности. И все это открывает iВолга. За годы проведения iВолги сформировалось целое сообщество. И прямо сейчас вы также становитесь частью нашей семьи. Добро пожаловать!" — обратилась она к участникам.

Участников ждут образовательные смены "Научный проспект" (организатором выступает Республика Мордовия"), "Единство поколений" (организаторы Пензенская и Оренбургская области), "Креативная мастерская" (организатор Саратовская область), "Миссия доброТЫ" (организаторы Республика Марий Эл и Чувашская Республика, Самарская область), "Территория впечатлений" (организатор Пермский край), "Флагманы молодежи" (Республика Татарстан), "Мастера воспитания" (Республика Башкортостан), "Территория спорта" (Удмуртская Республика), "Голос молодежи" (Самарская область), "Медиалаборатория" (Нижегородская область), "Поколение Первых" (Самарская область), , а также тематические площадки, посвященные темам бизнеса, организации социальных мероприятий для пожилых людей, цифровой среды, развития управленческого потенциала, основ экологической культуры.

В числе культурно-досуговых мероприятий форума — фестиваль народных праздников Приволжского федерального округа, окружной конкурс региональных шатров, фестиваль по уличным танцам; кубок Приволжского федерального округа по КВН; фестиваль начальной военной подготовки; молодежный Dj фестиваль; фестиваль "iВолга поколений". Форум пройдет до 29 июля.