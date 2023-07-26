Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками молодежного форума ПФО "iВолга" под Самарой

Во вторник, 25 июля, в завершение пятого дня молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга", который проходит на Мастрюковских озерах, на фестивальной поляне побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, главная тема форума в этом году — "Организация событий", ребята участвуют не только в образовательной программе форума по восьми тематическим направлениям, но и в культурно-развлекательных мероприятиях. Для участников организуются дискуссии, ребята защищают свои научные разработки, слушают DJ-сеты, участвуют в насыщенной программе форума и делятся опытом.
Ярким событием пятого дня стал финал танцевального батла. Соревнования в номинациях разных стилей уличных танцев проходили два дня. Участники демонстрировали свою пластику и выдумку и учились у профессиональных танцоров. Победителями стали участники "iВолги" из Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Саратовской области.
Среди самарских танцоров отличились Александр Кураколов и Александр Комлев — они оба завоевали серебро в своих номинациях.
"Столько эмоций, энергии в вас, — даже в это вечернее время после насыщенного дня", — обратился Дмитрий Азаров ко всем участникам фестиваля. Глава региона также проверил условия, созданные на форуме для участников, побывал на площадках "iВолги" и пообщался с ребятами.
Большой интерес вызвала представленная выставка научных достижений. Губернатор поговорил с ребятами, которые приехали из разных уголков нашей страны. Они рассказали ему о своих научных открытиях и разработках. Среди них — экзоскелет для реабилитации больных с ограниченными возможностями движения, функциональные протезы кистей рук, синтезаторы металлических наночастиц, проекты, касающиеся сельского хозяйства, аэрокосмической сферы и других направлений. Молодые ученые продемонстрировали главе региона свои проекты.
Так, например, одна из разработок студентов предназначена для восстановления людей с ограниченными возможностями в движении. После общения с разработчиками губернатор пообещал поделиться их наработками с самарскими учеными из медицинского университета. Также была представлена фитоустановка для энергосберегающего ускоренного выращивания овощных культур и микрозелени, разработанная студентами Самарского государственного аграрного университета. Технология может заменить теплицы в северных районах.
Традиционно на форуме работает инклюзивный городок. В этом году он собрал практически в два раза больше участников по сравнению с прошлым годом — более 40 участников из регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа. Каждый день вечером у костра ребята, которые принимают участие в разных сменах форума, подводят итоги дня, делятся впечатлениями и эмоциями. Они пригласили Дмитрия Азарова принять участие в беседе и попросили рассказать о своих ощущениях от "iВолги".
"Энергия здесь всегда потрясающая. Сегодня я 700 километров проехал на машине — из Нижнего Новгорода возвращаюсь из командировки — и, несмотря на время, все равно решил сюда заехать. Каждый раз здесь потрясающие проекты, молодая творческая энергия, год от года растет патриотический настрой у ребят, которые сюда приезжают", — поделился впечатлениями с молодежью глава региона.
На площадке у другого костра, где собрались участники еще нескольких смен, в ходе беседы губернатор поинтересовался впечатлениями ребят от молодежного форума, а также поделился проектом развития территории Мастрюковских озер. Дмитрий Азаров рассказал о проекте развития парка "Мастрюки", а ребята высказали свои предложения и пожелания.
"Здесь уже есть система навигации, детские площадки, новые лестницы, дорожки, освещение. И каждый год, конечно, будем развиваться. Стремимся к тому, чтобы поляна работала круглогодично. Есть проект тех изменений, которые здесь в последующие годы будут происходить, это целая концепция: от основ, от Волги, от природы, от философии названия. Покажем вам, какие планы, может быть, тоже нам что-то подскажете", — обратился губернатор к участникам форума.
XI молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" стартовал пятницу, 21 июля, и уже перевалил за свой экватор. Участники — молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Форум входит в линейку мероприятий платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, правительство Самарской области и федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
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