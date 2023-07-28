Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам микрорайона Крутые ключи в Самаре

В четверг, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по строительству новых объектов дорожной и социальной инфраструктуры в микрорайоне Крутые ключи. Вместе с главой региональной столицы Еленой Лапушкиной губернатор проинспектировал ряд объектов, а также обсудил актуальные вопросы развития городской территории с со старшими по домам.

В микрорайоне с опережением сроков идет очередной — уже шестой — этап строительства Северного шоссе. На сегодня строительная готовность дороги составляет 95%. Осталось нанести разметку и завершить благоустройство прилегающей территории.

"Участок дороги протяженностью 440 метров построен от федеральной трассы до бульвара Финютина. Сделали удобные съезды согласно техническим требованиям. Здесь будет четырехполосное движение — по две полосы в каждую сторону. Предусмотрено освещение, ливневая канализация, барьерное ограждение", — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

По поводу строительства этого участка дороги к главе региона ранее обращались жители Крутых ключей. Со вводом объекта в эксплуатацию — оно намечено на 15 августа — и запуском движения по Северному шоссе будет значительно улучшен вопрос транспортной доступности для жителей микрорайона.

"Обращений было много от жителей микрорайона. Для них эта дорога имеет особое значение", — добавила глава города.

"Не подведите, люди ждут, — обратился губернатор к представителям подрядной организации. — Важно: то, что людям обещали в прошлом году, сделали. Теперь важно закончить работы и ввести дорогу в эксплуатацию".

Дмитрий Азаров поинтересовался, будут ли в связи со вводом дороги меняться маршруты общественного транспорта. Иван Пивкин отметил, что эта тема будет рассмотрена дополнительно совместно с администрацией города.

"Проработайте этот вопрос, специалисты пусть посмотрят и дадут свои предложения. И обязательно посоветуйтесь с людьми — проведите сход граждан и обсудите. Никаких решений без обсуждения с жителями принимать не нужно", — поручил губернатор руководству областного минтранса и города.

Глава региона также обратил внимание на необходимость качественного обслуживания дороги. После проверок на соответствие асфальтового покрытия техническим требованиям заделать керны — специальные углубления, где были взяты пробы.

"Сделать это нужно до зимы, иначе потом это приведет к разрушению дороги. Контроль здесь тоже необходим", — обратился губернатор к Ивану Пивкину.

Ряд поручений Дмитрий Азаров дал руководству областного министерства строительства во время посещения площадки, на которой планируется возведение новой школы в рамках заключенного концессионного соглашения с ПроШколой (входит в группу ВЭБ.РФ). Образовательное учреждение, рассчитанное на 425 мест, планируют возводить на улице Школьной. Строительство объекта должно полностью закрыть потребности жителей микрорайона в ученических местах. Сейчас часть детей учится в существующих школах в Крутых ключах, а остальные — в соседнем Волжском районе. "Строительство новой школы облегчит ситуацию", — отметила Елена Лапушкина.

Как рассказал главе региона и. о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев, компания-партнер проводила длительный подбор подрядчика. Договор на строительство планируют заключить с генподрядчиком на следующей неделе. А уже в октябре–декабре на площадке должны стартовать работы по возведению школы. На строительную готовность планируется выйти в конце 2024 года.

"Давайте концентрировать свою работу на этом объекте. Самое главное, что все документы на сегодняшний день уже оформлены. Понятно, что были сложности с подрядными организациями — наш партнер по концессии определялся с выбором. Но надо помогать им и выходить на заключение всех договоров, начало строительства. Следует с компанией ПроШкола находиться в постоянном контакте. Контролировать весь объем работ в качестве заказчика, несмотря на то, что здесь есть концессионер", — поручил губернатор.

Во время рабочей поездки глава региона встретился с инициативной группой людей, которые ранее обратились к нему в социальных сетях по поводу работы управляющей компании "Авиакор-Стандарт". На данный момент в ее управлении находится 210 домов Красноглинского района Самары.

Старшая по дому № 10 Юлия Киркина поблагодарила руководителя области за то, что он откликнулся на призыв о помощи. Женщина рассказала губернатору, что управляющая компания предоставляет отчет о выполнении работ, которых по факту не проводились, а деньги со счета многоквартирного дома были списаны.

"Нам не предоставляют документацию, постоянно отказывают. Сметы с нами тоже не согласовывают. А мы хотим знать суммы заранее, а не потом, и контролировать ход и качество работ", — обратила она внимание руководителя области.

Дмитрий Азаров сказал, что в предыдущие годы проблем с управляющими компаниями в микрорайоне не было. "Жалоб каких-то больших на моей памяти не было. Такая массовая жалоба от старших по домам означает, что у людей накипело. Значит, вы за эти годы контакт с людьми утратили", — обратился глава региона к руководству управляющей компании.

Юлия Киркина также отметила, что прием выполненных работ с ней, как старшей по дому, не проводился и свои подписи в актах приемки она не ставила. Представитель управляющей компании пояснил, что согласно договору с собственниками, подписать такие документы может любой житель дома.

Дмитрий Азаров рекомендовал УК внести изменения в договор о подписании актов выполненных работ уполномоченными лицами — старшими по домам. "Понятно, что это можно сделать длинным путем через собрание жильцов, но здесь надо пойти на встречу и пункт, если он не формализован, надо формализовать. Не нужно себе эту лазейку оставлять — у неуполномоченных лиц подписывать", — настоял губернатор.

Одна из статей расходов УК, согласно ранее заключенным договорам с собственниками квартир, — охрана правопорядка на прилегающей к домам территории. Однако жители настаивают: такая услуга не оказывается, а деньги со счетов домов списываются регулярно. Люди решили, что на ближайшем собрании этот пункт договора будет исключен. Глава региона пообещал разобраться в ситуации.

"Поскольку лицензии на охранную деятельность выдаются не без участия Росгвардии, мы этот вопрос точно проясним. Потому что здесь либо мошенничество — вы за не предоставляемую услугу берете деньги на протяжении многих лет, — либо вы предъявите вместе с этой охранной компанией отчет о работе, который люди подтвердят", — обратился Дмитрий Азаров к представителю УК.

Старшие по домам обратили внимание еще на целый ряд проблемных вопросов. Чтобы разобраться в них детально и предметно, Дмитрий Азаров подключил к работе Государственную жилищную инспекцию Самарской области, а также правоохранительные органы региона. Уже завтра в микрорайоне пройдет большая встреча жителей с управляющей компанией, в которой примут участие представители администрации и ведомств.

Еще одна непростая для микрорайона тема — работа общественного транспорта. В ближайшее время в Самару поступят новые автобусы, которые планируют до конца августа поставить на маршруты в отдаленные районы — Красноглинский и Куйбышевский, отчиталась глава города Елена Лапушкина. Дмитрий Азаров поручил ускорить эту работу: "Не надо ждать запусков торжественных, передач автобусов". Задача — ввести часть автобусов к первой декаде августа.

"Вопросы, которые мы здесь сегодня проговорили, обязательно будем совместно отрабатывать. И с управляющей компанией, потому что это ваше право — определять, кто будет обслуживать вашу собственность, ваш жилой фонд, в свои ли руки возьмете, создадите ТСЖ, либо кому-то поручите — это вы решаете. Но я надеюсь, что управляющая компания тоже будет прикладывать все усилия для того, чтобы люди оценивали работу как качественную", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров отметил работу старших по домам и поблагодарил их за труд. "Вы многое делаете для развития территорий. Знаю, что делаете эту работу честно, не за страх, а за совесть и на общественных началах. Искренне вас благодарю за то, что взвалили на себя эту ношу. Понимаю, что дело хлопотное. Уверен, что совместно найдем пути решения озвученных вопросов", — отметил глава региона.