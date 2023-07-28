Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию Самарской области

В пятницу, 28 июля, в Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели совещание по общественно-политическому развитию региона.

В ходе совещания обсуждалась подготовка к Единому дню голосования. Выборы пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября, в ходе которых будут избираться глава региона и депутаты представительных органов власти в городах Тольятти и Сызрань.

Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю, что в регионе сформирован 1751 избирательный участок, на которых будут работать около 18 тыс. членов участковых избирательных комиссий; для обеспечения прозрачности и легитимности выборов контроль за ходом выборов будут осуществлять около 5 тыс. наблюдателей, представляющих самый широкий спектр гражданского общества региона.

Игорь Комаров подчеркнул значимость слаженной работы органов власти и правоохранительных ведомств в ходе проведения избирательной кампании.

"Необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и оказывать меры поддержки. Наша общая задача - сделать все необходимое для обеспечения общественно-политической стабильности государства", - сказал полпред.

В ходе обсуждения общественно-политической ситуации полпред отметил активную позицию Дмитрия Азарова и внимание к поддержке братского города Снежное Донецкой народной республики, регулярную гуманитарную помощь, поддержку Армии, качественную работу филиала Госфонда "Защитники Отечества".