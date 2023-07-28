Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию Самарской области

В пятницу, 28 июля, в Самаре полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели совещание по общественно-политическому развитию региона.
В ходе совещания обсуждалась подготовка к Единому дню голосования. Выборы пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября, в ходе которых будут избираться глава региона и депутаты представительных органов власти в городах Тольятти и Сызрань.
Дмитрий Азаров доложил полномочному представителю, что в регионе сформирован 1751 избирательный участок, на которых будут работать около 18 тыс. членов участковых избирательных комиссий; для обеспечения прозрачности и легитимности выборов контроль за ходом выборов будут осуществлять около 5 тыс. наблюдателей, представляющих самый широкий спектр гражданского общества региона.
Игорь Комаров подчеркнул значимость слаженной работы органов власти и правоохранительных ведомств в ходе проведения избирательной кампании.
"Необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и оказывать меры поддержки. Наша общая задача - сделать все необходимое для обеспечения общественно-политической стабильности государства", - сказал полпред.
В ходе обсуждения общественно-политической ситуации полпред отметил активную позицию Дмитрия Азарова и внимание к поддержке братского города Снежное Донецкой народной республики, регулярную гуманитарную помощь, поддержку Армии, качественную работу филиала Госфонда "Защитники Отечества".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!