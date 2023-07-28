В Самаре готовится к открытию управляющий центр занятости населения

В пятницу, 28 июля, в Самаре вместе с губернатором Дмитрием Азаровым полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и министр труда и социальной защиты Антон Котяков проверили ход работ в управляющем центре занятости населения, который готовится к открытию по стандартам бренда "Работа России".
Центр базируется в здании стадиона "Солидарность Самара Арена". В помещениях на общей площади почти в 2 тыс. кв. м ремонт практически завершен, оснащены рабочие места сотрудников. Вскоре к работе в современном пространстве приступят больше 90 специалистов. Открытие центра запланировано на вторую половину августа.
При создании управляющего центра учитывались функциональные зоны, предусмотренные брендом "Работа России": зона работы в формате "открытое пространство", кабинеты и переговорные комнаты, зоны отдыха и приема пищи, зал групповых занятий.
В задачи центра входит координация деятельности территориальных центров занятости в регионе, а также разработка и внедрение новых форм оказания государственных услуг в сфере занятости.
Как подчеркнул министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, главное не только ремонт, но и переобучение сотрудников. "За два года переобучили 10 тысяч человек, в этом году 6 тысяч, то есть уже 16 тысяч переобученных сотрудников центров занятости будут работать по новым стандартам по всей стране", - отметил Антон Котяков.
"Здесь, в этом центре, фактически на постоянной основе будет проходить обучение", - подтвердил Дмитрий Азаров.
Внедрение единых требований к деятельности органов службы занятости населения для повышения эффективности работы ведется в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Как рассказал директор управляющего центра занятости Александр Митюхин, Самарская область вошла в число 17 пилотных субъектов РФ, которые в этом году проводят мероприятия по комплексной модернизации сети центров занятости.
Кроме управляющего центра, в этом году в регионе модернизируют еще 33 ЦЗН в соответствии со стандартами "Работа России". Это не только изменение внешнего облика, но и изменение подхода к оказанию государственных услуг. Акцент - на комплексном формате исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя, внедрении принципа клиентоцентричности. То есть, кроме оказания госуслуг, специалисты при необходимости подбирают меры поддержки и сервисы, которые помогут в трудоустройстве и развитии карьеры гражданина, а также увеличении кадрового потенциала работодателя.
По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, регион отрабатывает различные жизненные ситуации, работа ведется совместно со специалистами Агентства стратегических инициатив и Федерального центра компетенций в сфере занятости населения ВНИИ труда Минтруда РФ.
На базе таких разработок, отметил Антон Котяков, формируется стандартный алгоритм действий в той или иной жизненной ситуации. "Например, есть жизненная ситуация "трудостройство в течение 6 месяцев после выпуска". Если человек за 6 месяцев не нашел себя на рынке труда, сразу же есть набор мер, которые могут ему помочь: профориентация, умение себя позиционировать на собеседовании у работодателя, помощь в составлении резюме, возможно - стажировка или дообучение практическим навыкам", - пояснил он.
Во время инспекции центра Дмитрий Азаров выступил с предложением разместить на этой территории также Центр компетенций в сфере повышения производительности труда. "Они должны работать вместе. У нас в шесть с половиной раз вакансий больше, чем людей, которые ищут работу", - отметил он.
Игорь Комаров одобрил эту идею. Он добавил, что показатели по безработице в Самарской области лучше, чем в среднем по округу. "В целом в ПФО уровень безработицы (при низкой безработице по стране) существенно ниже, чем в целом по России. Мы заинтересованы, чтобы эффективно работали службы занятости", - подчеркнул полпред.
Создание централизованной структуры службы занятости позволило увеличить количество специалистов, которые оказывают услуги людям на местах, и в целом улучшить ряд показателей, характеризующих сферу занятости.
"По функциональным зонам, по распределению потоков клиентов, по подходам, которые сегодня были озвучены сотрудниками центра занятости, - центр четко соответствует тем стандартам, которые сейчас формируются в министерстве труда. И мне приятно, что Самарская область в числе немногих субъектов Российской Федерации - всего 17 территорий, которые вошли в проект комплексной модернизации центров занятости", - отметил министр труда и соцзащиты РФ.
Глава региона поблагодарил Антона Котякова за поддержку в работе по модернизации центров занятости в регионе. "Действительно, мы видим, как преображаются центры занятости, для нас эта задача актуальная. У нас уровень безработицы на самых низких показателях за всю историю. Мы создаем каждый год по 10 тысяч новых рабочих мест и, конечно, должны на совершенно другом качественном уровне - а это касается всего, здесь мелочей нет - очень внимательно, очень точечно работать с профессионалами, людьми, которым нужна дополнительная переподготовка, чтобы ни одного не потерять, потому что потребности экономики, промышленности Самарской области велики и все возрастают", - подчеркнул глава региона.
Также полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, министр труда и соцзащиты Российской Федерации Антон Котяков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверили, как строится работа по поддержке участников СВО в регионе в рамках деятельности филиала фонда "Защитники Отечества".
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании такого государственного фонда 3 апреля 2023 года. Региональный филиал начал работу с июня текущего года. Основная задача - оказание комплексной поддержки и персонального сопровождения участников СВО и их семей по принципу "единого окна". Уже исполнено 1 065 обращений, помощь оказали 481 человеку. Сейчас в работе филиала Госфонда находится 280 обращений.
Самарский филиал фонда занимает почти 1,5 тыс. кв. м - здесь разместились более 40 помещений различного функционала, в том числе пункт проката технических средств реабилитации, комната социально-бытовой адаптации, кабинет психолого-терапевтической помощи. Как отметила руководитель подразделения Госфонда Наталья Полянскова, в самарском филиале - высокий уровень безопасности и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Работу по поддержке военнослужащих и членов их семей Самарская область начала с первых дней СВО. Накопленный опыт позволяет качественно организовать все процессы и в фонде.
"У нас работают социальные координаторы - во всех муниципалитетах. И здесь формировался кадровый состав из тех людей, кто прошел работу в рамках программы "Возвращение" и социальных паспортов. За счет этих подготовленных людей сформировался кадровый состав фонда. Ставим задачу, чтобы все вопросы решались на местах, часто сотрудники отсюда координируют. Поступает сигнал и там же, на местах [решается], даже доезжать не надо", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Игорь Комаров и Антон Котяков высоко оценили работу филиала Госфонда "Защитники Отечества" в Самаре. "Что касается Самарской области - мы сегодня здесь посмотрели - можно с уверенностью сказать: есть что показать и другим регионам ПФО, и всем остальным", - подчеркнул полпред.
Он отметил хороший уровень организации работы и качество предоставляемых услуг: "Здесь, на мой взгляд, очень качественно и хорошо все организовано и точно может быть примером для подражания и тиражирования в других регионах".
В числе социальных координаторов в филиале фонда работают военнослужащие - участники СВО - ветераны, которые прошли соответствующее обучение.
"Именно они нам подсказывают, какие дополнительные в том числе средства технической реабилитации, обучение уходу нужны, какие дополнительные функциональные возможности должны быть у центра. Мы работаем в теснейшем взаимодействии с коллегами из федеральных органов и не только, в эту работу включены учреждения всех уровней: муниципальные, региональные федеральные. Одной единой большой командой людей, благодарных нашим героям-защитникам, мы заботимся и о членах семей, и о наших героях, которые вернулись уже на самарскую землю", - отметил Дмитрий Азаров.
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