Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск

Военнослужащие Самарской области, проходящие службу в 43-м полку, начали получать долгожданные отпуска. Ранее с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса к губернатору Дмитрию Азарову во время встречи 19 июля обращались семьи военнослужащих.
Буквально на следующий день глава региона обозначил проблему, которая беспокоит близких бойцов, на встрече с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым. Дмитрий Азаров обсудил с замглавы российского военного ведомства вопросы конкретных бойцов, передал обращения от жен военнослужащих 43 полка, в том числе, касающиеся предоставления отпусков бойцам.
Благодаря усилиям Дмитрия Азарова Минобороны взяло ситуацию на контроль, вопрос удалось решить. Бойцов из Самарской области, служащих в 43 полку, начали отправлять в отпуска. Первые из них уже приехали домой на побывку.
"Я очень благодарен Министерству обороны. Мне удалось донести до заместителя министра обороны тревогу семей военнослужащих, мы обсудили этот вопрос, и первые бойцы из 43 полка прибывают в Самарскую область в отпуска. Надеюсь, эта ротация будет регулярная, как и положено", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Один из отпускников Сергей - тренер по тхэквондо в Новокуйбышевске, работает с детьми и подростками, обучая их единоборствам и прививая принципы здорового образа жизни. Его воспитанники - победители и призеры различных соревнований. Осенью прошлого года Сергей отправился на СВО защищать Родину. После подготовки был направлен в составе 43 полка "за ленточку", где выполнял воинский долг последние полгода. Дома его ждали супруга и маленький сын Миша.
"Очень переживали и скучали, но все это время мы не виделись", - рассказывает жена военнослужащего Мария. "Нас в отпуск долго не отпускали, но буквально в один момент все изменилось. Нам сказали, что начинают отправлять в отпуск. Конечно, это долгожданное событие для меня", - отметил военнослужащий Сергей. - В планах - увидеться с родственниками, друзьями, моими учениками-спортсменами. Соскучился по всем. Конечно, немного проведу время на Волге и на природе, чтобы вспомнить, каково это - отдыхать".
От приезда домой защитника Отечества его семью переполняют радостные эмоции. "Наконец-то мы дождались! Для нас это очень волнительно, мы рады!", - признается супруга военнослужащего.
Отметим, что губернатор Дмитрий Азаров с первых дней проведения специальной военной операции находится на связи с бойцами и их родными. Глава региона регулярно бывает в зоне проведения СВО и встречается с военнослужащими, чтобы узнать у них, какая помощь требуется им самим и их семьям.
Глава региона содействует в передаче бойцам гуманитарной помощи, экипировки, снаряжения, техники, а также писем поддержки от земляков.
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