Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

В понедельник, 25 сентября, избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вступил в должность. Церемония состоялась в конференц-зале правительства Самарской области, здесь собрались руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы и областного парламента, представители крупных предприятий региона, общественных организаций и объединений.

Напомним, голосование на выборах высшего должностного лица региона проходило в Самарской области с 8 по 10 сентября 2023 года. Дмитрий Азаров получил поддержку 1086187 земляков, что составляет 83,83% от общего числа голосов избирателей.

Во время церемонии председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев вручил Дмитрию Азарову удостоверение губернатора региона.

"Выбор, сделанный жителями региона, свидетельствует о высоком доверии вам, Дмитрий Игоревич. Более миллиона человек поддержали вашу кандидатуру, вновь доверили вам руководство регионом", - обратился он к главе региона. Таким образом, Дмитрий Азаров был избран губернатором на второй срок подряд.

В соответствии с Уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области. После этого председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников вручил ему Знак губернатора - символ государственной власти с изображением гербов всех муниципальных образований региона.

Поздравить губернатора с вступлением в должность прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

"Жители области вновь доверили вам в ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион. Правительство области под вашим руководством успешно реализует целый ряд социально значимых проектов, и они нашли отклик и поддержку ваших земляков", - подчеркнул он.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который также прибыл на церемонию вступления в должность, поздравил Дмитрия Азарова с уверенной победой на прошедших выборах.

"У нас выстроены очень конструктивные, деловые взаимоотношения. Наши регионы очень сильно связаны с экономической точки зрения, у нас много интересных совместных и непростых проектов, - отметил он. - Я очень рад, что самарцы выбрали Дмитрия Игоревича. Убедительная и уверенная победа на выборах - это главное признание за тот труд, который был сделан в предыдущие пять лет".

"Земляки вам доверяют. А оценка людей - всегда самая объективная, потому что ради них мы работаем и перед ними отвечаем, - отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, обращаясь к Дмитрию Азарову. - Саратовскую область часто путают с Самарской и наоборот. Но, уверен, никто из нас на это не обижается. У нас действительно много общего. Дмитрий Игоревич, год назад на моей инаугурации вы сказали, что рядом всегда есть добрые друзья и соседи. Полностью с вами согласен, потому что эти слова подтверждаются каждый день".

С поздравлениями к губернатору Дмитрию Азарову обратился Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области, председатель Клуба Почетных граждан Максим Оводенко. Он долгие годы знаком с руководителем региона.

"Спасибо всем самарцам, которые проголосовали и выбрали Дмитрия Игоревича на должность губернатора. Он продолжит работать над развитием нашей области, решать сложные задачи в непростое время проведения специальной военной операции. Я желаю успехов вам и всему региону", - пожелал он.

Председатель Общественной палаты региона, академик РАН, почетный гражданин Самарской области Виктор Сойфер отметил вклад Дмитрия Азарова в консолидацию общества и развитие науки и технологий.

"Возглавив в 2017 году Самарскую область, Дмитрий Игоревич провел всенародное обсуждение Стратегии лидерства региона, которая сейчас успешно реализуется. А губернаторский проект "СОдействие" представляет буквально каждому гражданину возможность проявить инициативу и улучшить состояние среды проживания, - добавил он. - Благодаря губернатору в 2019 году регион одержал победу в конкурсе на создание научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В 2021 году три самарских университета вошли в программу "Приоритет-2030". Два ведущих вуза вошли в число передовых инженерных школ. В 2022 году принято решение о создании международного студенческого кампуса в Самарской области, который станет основой опережающего развития нашего региона".

С избранием и вступлением в должность губернатора Самарской области поздравил Дмитрия Азарова командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Андрей Колотовкин. От лица всех защитников Отечества, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, членов семей военнослужащих он поблагодарил руководителя региона за постоянное внимание, помощь и заботу.

Первое, что сделал Дмитрий Азаров, приступая к работе в должности губернатора на новом сроке, - выразил искреннюю благодарность своим землякам, жителям Самарской области. Всем, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в голосовании 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

"Оценка, которую жители на прошедших выборах дали моей работе и работе моих коллег, была бы невозможна без поддержки президента нашей страны Владимира Путина, без реализации национальных проектов, инициированных президентом, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Благодарен всем, кто поддержал на этих выборах мою кандидатуру. Спасибо вам, дорогие земляки!"

Также слова признательности губернатор высказал избирательной комиссии, депутатскому корпусу, Общественной палате Самарской области, общественным наблюдателям, региональным партийно-политическим структурам, профессиональным сообществам, общественным организациям, гражданским активистам за ответственную, взвешенную позицию в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования.

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал кандидатам, которые провели предвыборные кампании честно, достойно, с уважением к жителям региона.

В единый день голосования прошли выборы не только высшего должностного лица региона, но и депутатов в муниципальные представительные органы власти. Самыми масштабными стали выборы в муниципальных думах крупнейших городов - Тольятти и Сызрани.

"Благодарю жителей за то, что подошли к голосованию со всей ответственностью, проявили хорошую активность и выбирали людей достойных, профессиональных, "болеющих за дело". А избранным муниципальным депутатам хочу сказать: доверие людей - это колоссальная ответственность. И теперь ваша главная задача - приложить все силы, чтобы это доверие оправдать, консолидировать городские сообщества", - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в ближайшие годы предстоит решить сложные и масштабные задачи. Глава региона отметил, что в эти непростые времена земляки проявляют свои лучшие качества и становятся плечом к плечу для защиты Отечества, понимая, что от этого зависит будущее страны, жизнь детей и внуков.

"Все наши действия, планы и помыслы должны быть нацелены на достижение Победы. Для этого - открытие новых и модернизация существующих производств. Для этого - подготовка и переподготовка специалистов. Для этого - наши усилия по развитию науки и создание новых инновационных и логистических кластеров. Для этого - обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета", - заявил Дмитрий Азаров.

"Миссия Самарской области - вновь, как и восемь десятилетий назад, в годы Великой Отечественной войны, быть надежным тылом для армии, для наших бойцов, быть опорным краем державы. А крепкий тыл - это в первую очередь устойчивая экономика, способная обеспечить нужды фронта. Это уверенность каждого бойца, что его здесь любят и ждут, что его семья не осталась без поддержки, о ней заботятся и государство, и земляки", - подчеркнул Дмитрий Азаров и поблагодарил жителей региона за вклад в Победу и помощь бойцам.

Отдельно губернатор обратился к сотрудникам правоохранительных органов, и в лице Андрея Колотовкина - ко всем защитникам Родины. "Благодарю всех наших героев-защитников за их ратный труд. И обещаю - мы не подведем! Будем и впредь помогать всем миром", - сказал Дмитрий Азаров. Он завершил свое выступление призывом - "За работу!"

Также сегодня в ходе двусторонней встречи полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили ключевые вопросы дальнейшего социально-экономического развития региона и определили приоритетные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы.