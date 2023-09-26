Губернатор Дмитрий Азаров определил приоритеты развития Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, вступив в должность и приступив к исполнению своих полномочий, обозначил приоритетные направления развития региона на ближайшие годы. Главными инструментами для достижения всех целей роста экономики и социальной сферы он назвал приоритетные национальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, и региональную Стратегию лидерства.

"Правительство Российской Федерации неоднократно признавало Самарскую область одним из регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Но главное - результаты этой совместной работы ощутили сами люди. Они увидели и оценили, как шаг за шагом повышается качество жизни в городах и селах нашей области, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - За пять лет сделано даже больше, чем мы планировали, несмотря на то что это были годы небывалых экономических и социальных вызовов. Мы справились - потому что вместе трудились на благо нашего региона и страны".

Благодаря национальным проектам в регионе построено около 200 новых объектов капитального строительства. Объемы средств, поступающих в бюджет Самарской области, выросли в пять раз - с 18,7 миллиарда рублей в 2018 году до 95 млрд руб. в 2022 году. За последние годы открыто более сотни новых производств, создано свыше 50 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы находится на рекордно низких показателях.

Мощно развивается дорожно-транспортная инфраструктура региона. Введены в строй два новых больших моста через реки Самару и Сок, отремонтированы семь старых. Строится стратегически важный мост через Волгу - часть международного транспортного коридора в Западный Китай. Возведено восемь многоуровневых дорожных развязок. Построено и отремонтировано более 3 тыс. км дорог.

За последние годы жители региона увидели немало добрых перемен в социальной сфере. В губернии введено в строй 9,6 млн кв. м жилья, новоселье справили около 400 тыс. человек. Из аварийного фонда в новые квартиры переехали 11270 человек. Обеспечены жильем более 5 тыс. молодых семей, более 3,6 тыс. детей-сирот, более 800 ветеранов - тружеников тыла.

Благодаря программам благоустройства в регионе приведены в порядок 833 общественных пространства и 1890 дворовых территорий. Новые набережные построены в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске. Обновлены 4-я очередь набережной в Самаре и набережная в селе Приволжье.

С 2018 года построено порядка 120 и отремонтировано 352 объекта здравоохранения. Только в сельских территориях открыто более сотни новых лечебных учреждений. В регионе полностью обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация. Оснащены новым современным оборудованием медицинские учреждения, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, новые современные поликлиники.

За последние пять лет детских садов в области введено в строй больше, чем за предыдущие 20 лет. Возведены и реконструированы 11 школ. Еще в 269 школах проведены ремонты. Закуплено 188 новых школьных автобусов. В городах и селах открыто более 200 центров образования "Точка роста", более полусотни мини-технопарков.

В регионе открылись восемь новых ледовых арен, 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь стадионов и футбольных полей, 124 спортивных площадки. Самые крупные объекты - футбольный стадион, построенный к чемпионату мира по футболу, ледовый Дворец спорта в Самаре, легкоатлетический манеж в Тольятти.

Мощный импульс развития получила сфера культуры и искусства. За три последних года в области построены два и обновлены более 30 домов культуры, шесть детских школ искусств, 28 модельных библиотек, девять кинозалов. Модернизированы три театра в Самаре и Тольятти, строится новый театр в Новокуйбышевске, готовится к открытию первый в стране филиал Третьяковской галереи.

"А впереди нас ожидают еще более масштабные задачи. В ближайшие годы нам вместе предстоит идти вперед, вместе создавать будущее. И главное - вместе каждый день приближать нашу общую победу, - обозначил губернатор еще один важный приоритет. - Все наши действия, планы и помыслы должны быть нацелены на достижение победы. Для этого - открытие новых и модернизация существующих производств. Для этого - подготовка и переподготовка специалистов. Для этого - наши усилия по развитию науки и создание новых инновационных и логистических кластеров. Для этого - обеспечение продовольственной безопасности и технологического суверенитета".

Чтобы победить, уверен Дмитрий Азаров, нужно усердно и добросовестно трудиться, исполнять свой долг - и на фронте, и в тылу.

"Вся история России учит тому, что наша сила - в единстве", - отметил руководитель региона и привел слова главы государства. Владимир Путин сказал: "Единство нашего народа - это не фигура речи. Мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед".

При этом губернатор подчеркнул, что каждый житель региона своим трудом, поддержкой Верховного Главнокомандующего, наших Вооруженных Сил России приближает долгожданную Победу.

"Безусловно, это не отменяет наших "мирных" планов, но все же им суждено сбыться только при одном условии - достижения целей и задач специальной военной операции, - заявил Дмитрий Азаров. - Миссия Самарской области - вновь, как и восемь десятилетий назад, в годы Великой Отечественной войны, быть надежным тылом для армии, для наших бойцов, быть опорным краем державы. А крепкий тыл - это в первую очередь устойчивая экономика, способная обеспечить нужды фронта. Это уверенность каждого бойца, что его здесь любят и ждут. Что его семья не осталась без поддержки, о ней заботятся и государство, и земляки".

Глава региона поблагодарил всех земляков, которые помогают бойцам. Это неравнодушные жители области, трудовые коллективы предприятий, волонтеры, активисты благотворительных фондов, многочисленных общественных объединений, ветераны, которые укрепляют боевой настрой и передают бесценный опыт молодежи.

"Благодарю всех, кто сегодня обеспечивает мирное небо над Самарской областью. Это сотрудники правоохранительных органов, бойцы нашей доблестной армии. В лице командующего 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрея Владимировича Колотовкина благодарю всех наших героев-защитников за их ратный труд. И обещаю - мы не подведем! Будем и впредь помогать всем миром, - обратился Дмитрий Азаров. - Так, всенародно, сплотившись и уверенно глядя вперед, и будем побеждать! Залог тому - неравнодушные, талантливые, трудолюбивые люди, настоящие патриоты, искренне преданные родной Самарской земле и нашей великой Родине - России".