В Самаре губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Центробанка РФ

Во вторник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями руководства Центрального банка РФ. В ней также приняли участие врио председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.
Предметом обсуждения на встрече стали задачи, стоящие перед отделением банка в регионе, а также представление нового управляющего самарским отделением.
В начале встречи заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Валерий Казарин поздравил главу региона с победой на недавних выборах губернатора и вступлением в должность. "Успехов вам в работе и, конечно, дальнейшего процветания и динамичного развития Самарской области", - пожелал он.
Зампред ЦБ РФ сообщил губернатору о кадровых изменениях в структуре отделений банка. С 26 сентября на должность управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Алексей Колосков.
Представляя нового руководителя отделения, зампред ЦБ РФ отметил, что Алексей Колосков имеет богатый управленческий опыт. За годы работы в структуре Банка России он прошел все ступени - от ведущего экономиста управления информатизации до управляющего отделением.
Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России участвует в реализации денежно-кредитной политики, проводит региональный экономический анализ и мониторинг предприятий, контролирует соблюдение финансовыми организациями региона требований законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и валютного регулирования и контроля, принимает участие в развитии национальной платежной системы. На площадке отделения работают аналитический центр по микрофинансовым организациям, служба текущего банковского надзора, межрегиональный центр надзора в системе кредитной информации.
"Нам крайне важно взаимодействие с Самарской областью. Самарская земля славится высоким уровнем развития промышленности и предпринимательства, и мы внимательно смотрим информацию, которую получаем от предприятий", - отметил Валерий Казарин. Обратившись к губернатору, он отметил: "Рассчитываем на вашу поддержку, очень надеюсь на дальнейшее долгосрочное взаимное сотрудничество".
Алексей Колосков заверил: наработанный опыт общения самарского отделения банка с органами исполнительной власти, министерствами и ведомствами будет продолжен, а совместные достижения преумножены.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!