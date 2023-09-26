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Губернатор Власть и политика

В Самаре губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Центробанка РФ

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями руководства Центрального банка РФ. В ней также приняли участие врио председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.

Фото: Светлана Осьмачкина

Предметом обсуждения на встрече стали задачи, стоящие перед отделением банка в регионе, а также представление нового управляющего самарским отделением.

В начале встречи заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Валерий Казарин поздравил главу региона с победой на недавних выборах губернатора и вступлением в должность. "Успехов вам в работе и, конечно, дальнейшего процветания и динамичного развития Самарской области", - пожелал он.

Зампред ЦБ РФ сообщил губернатору о кадровых изменениях в структуре отделений банка. С 26 сентября на должность управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Алексей Колосков.

Представляя нового руководителя отделения, зампред ЦБ РФ отметил, что Алексей Колосков имеет богатый управленческий опыт. За годы работы в структуре Банка России он прошел все ступени - от ведущего экономиста управления информатизации до управляющего отделением.

Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России участвует в реализации денежно-кредитной политики, проводит региональный экономический анализ и мониторинг предприятий, контролирует соблюдение финансовыми организациями региона требований законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и валютного регулирования и контроля, принимает участие в развитии национальной платежной системы. На площадке отделения работают аналитический центр по микрофинансовым организациям, служба текущего банковского надзора, межрегиональный центр надзора в системе кредитной информации.

"Нам крайне важно взаимодействие с Самарской областью. Самарская земля славится высоким уровнем развития промышленности и предпринимательства, и мы внимательно смотрим информацию, которую получаем от предприятий", - отметил Валерий Казарин. Обратившись к губернатору, он отметил: "Рассчитываем на вашу поддержку, очень надеюсь на дальнейшее долгосрочное взаимное сотрудничество".

Алексей Колосков заверил: наработанный опыт общения самарского отделения банка с органами исполнительной власти, министерствами и ведомствами будет продолжен, а совместные достижения преумножены.

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