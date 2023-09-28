Дмитрий Азаров рассказал, как поддержка президента повлияла на развитие Самарской области

В четверг, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с 26 избранными главами субъектов страны. Участие в ней принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава государства поздравил руководителей регионов с успешным результатом на выборах. "Прежде всего хочу поздравить вас с успехом на выборах. Вы все показали достойные, убедительные результаты", - отметил президент.
Напомним, голосование на выборах высшего должностного лица региона проходило в Самарской области с 8 по 10 сентября 2023 года. Дмитрий Азаров получил поддержку 1086187 земляков, что составляет 83,83% от общего числа голосов избирателей, пришедших на участки. Явка составила 53,79%.
"Явка была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества: люди понимают, насколько это важно - участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи и своих детей, - подчеркнул Владимир Путин. - Такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни".
Тезис о том, что доверие людей - это огромная ответственность, подчеркнул и губернатор Дмитрий Азаров. "В Самарской области мы это очень хорошо сознаем. И не случайно во время вступления в должность я говорил о том, что достигнутый в работе результат, доверие людей обязывают нас еще более ответственно, эффективно, результативно работать. Тем более что и время сейчас особое, которое действительно требует полной самоотдачи в работе. На этом президент акцентировал внимание всех присутствующих и выразил уверенность, что со всеми задачами справимся", - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона также подчеркнул, что полученный на выборах результат был бы невозможен без поддержки президента и той огромной работы, которая проведена в регионе благодаря инициированным им национальным проектам.
"Высокие результаты, доверие людей вновь избранным главам регионов было бы просто невозможно без доверия к президенту. Определяющую роль в развитии страны и регионов, вне всякого сомнения, играют национальные проекты, инициированные Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня это главный инструмент развития каждого региона. И половины бы не сделали из того, что сейчас мы можем предъявить людям (а они могут оценить), без нацпроектов, инициированных президентом, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
В ходе сегодняшней встречи президент отметил, что ключевым фактором благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач является развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест.
"В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов. Вопреки, кстати, планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями. Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах. Нужно и дальше в тесной работе с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши, предлагать проекты, решения, в том числе высокотехнологичного характера, которые востребованы экономикой, отвечают нашим национальным целям и приоритетам", - поставил задачу глава государства.
При этом особое внимание нужно уделять развитию инфраструктуры - транспортной, инженерной, коммунальной, социальной. Именно от них напрямую зависит экономический рост и качество повседневной жизни людей.
"В том, что касается социальной сферы, хочу отдельно остановиться на одном очень важном вопросе - это поддержка наших воинов, в том числе получивших ранения, поддержка их семей. Считаю, что для всех нас (и в первую очередь, конечно, для представителей органов власти, причем всех уровней) забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, - не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества", - отметил Владимир Путин.
Президент пожелал избранным руководителям регионов, их управленческим командам успехов и плодотворной работы. "Вновь подчеркну: высокий уровень доверия - это высокая ответственность, и ключевой критерий - это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете, - заявил Владимир Путин. - Рассчитываю, что вы всегда будете открыты к прямому, честному диалогу с людьми, в своих действиях, решениях исходить из их интересов и потребностей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития регионов, а значит, и страны в целом".
Владимир Путин в завершение встречи нацелил руководителей субъектов: вопросов, над которыми нужно работать, в регионах еще немало. И сегодня есть все возможности для их решения, поскольку экономика набирает темпы, как никогда работает промышленность, ставятся рекорды в сельском хозяйстве, строительстве.
"У нас есть все, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну. И в значительной степени ее общие результаты будут зависеть от того, как вы работаете в регионах", - обратился глава государства к губернаторам.
"Президент отдельно сказал, что, несмотря на особое время, у нас есть все возможности достигать результатов по развитию нашей страны, экономики, новых современных технологий, производств, подготовки кадров, развитию сферы культуры, образования, спорта - по всем направлениям, отдельно выделив развитие инфраструктуры: транспортной, инженерной, коммунальной. Напомню, в ушедшую пятилетку мы акцентировали свое внимание именно на развитие инфраструктуры и сделали очень серьезный задел, который сегодня позволяет нам привлекать новые инвестиции, открывать новые производства. Мы создали очень хорошие предпосылки для развития наших населенных пунктов, как и Самарской области в целом, - резюмировал губернатор. - И хочу еще раз искренне поблагодарить президента за поддержку моего решения избираться на второй срок на должность губернатора".
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