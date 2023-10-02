Губернатор Дмитрий Азаров поручил властям Самары четко контролировать график строительства планетария

На оперативном совещании в правительстве Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, обсудили вопросы, касающиеся строительства нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием на пр. Ленина в Самаре.
Строительство объекта стало возможным благодаря поддержке из федерального бюджета, активности городских властей и депутатов. Вопрос строительства планетария глава региона Дмитрий Азаров неоднократно поднимал на федеральном уровне, в том числе, представлял проект на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.
Планетарий должен стать универсальной городской площадкой для проведения массовых мероприятий самого широкого спектра: от культурно-просветительских городских мероприятий до форумов и конгрессов всероссийского и международного уровня.
Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов доложил главе региона о ходе работ по строительству планетария.
На сегодня на объекте идут активные строительно-монтажные работы. Завершена работа по устройству ограждения котлована тонкостенной подпорной стеной из 276 железобетонных свай глубиной от 14 до 20 м. Она необходима для безопасного ведения строительства и эксплуатации существующего здания музея и ракеты-носителя "Союз". В завершающей стадии находятся земляные работы и работы по укреплению котлована металлоконструкциями. Строительная готовность объекта, как сообщил Максим Харитонов, составляет 12%. До конца 2023 г. необходимо возвести монолитные конструкции двух подземных цокольных этажей. В соответствии с соглашением с Министерством культуры РФ строительная готовность на конец года должна составить около 30%.
Некоторое отклонение от графика проведения работ вызвала корректировка проектной документации и ее экспертиза — необходимо было уточнить проектные решения и сметную стоимость материалов и оборудования. При этом, уточнил первый заместитель главы города, к концу года, по заверениям подрядчика, плановый показатель строительной готовности должен быть достигнут.
Дмитрий Азаров поручил муниципальным властям четко контролировать ход работ, соблюдая установленный их график. "Ускоряйтесь, — поручил глава региона Максиму Харитонову. — Каждый день занимайтесь этим вопросом".
Работают городские власти и над внутренним наполнением планетария. Заключен муниципальный контракт на разработку концепции музейной сценографии объекта. Этот документ сформирует цельное представление об идеологии проекта и всех архитектурно–художественных решениях, инсталляциях, аудиовизуальном контенте экспозиции и пользовательских маршрутах.
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