Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о потенциале сотрудничества с Узбекистаном

В среду, 4 октября, делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым приняла участие в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Форум, организованный Министерством экономического развития РФ и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, состоялся в Казани. Он объединил более 1,5 тыс. представителей бизнеса, участников из 12 регионов Узбекистана и 19 субъектов России.

Центральным событием форума стало пленарное заседание, в котором приняли участие заместитель председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, руководители ряда регионов обеих стран.

Приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. Его зачитал заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Глава государства считает кооперацию по линии регионов значимой составляющей стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

"Субъекты Российской Федерации и области Узбекистана заключают соглашения о сотрудничестве и поддерживают активный делегационный обмен, регулярно проводят соответствующие выставки и презентации. Ваш форум представляет собой действительно эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки и культуры, образования", — сказано в приветствии.

В различных аспектах взаимодействия — в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики — уже имеются хорошие заделы. Владимир Путин считает, что теперь важной задачей становится поиск новых перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путем согласования дорожных карт, содержащих конкретные мероприятия по развитию межрегиональных связей и четко определяющих сроки их реализации.

"Рассчитываю, что именно в таком духе вы проведете свои дискуссии на форуме, и не сомневаюсь, что высказанные вами соображения и идеи будут служить дальнейшему наращиванию плодотворного российско-узбекистанского сотрудничества. Желаю вам успехов и всего самого доброго", — отметил президент РФ.

Приветственное слово президента Узбекистана Шавката Мирзиеева зачитал заместитель премьер-министра Республики Жамшид Ходжаев. Глава Узбекистана отметил, что сотрудничество между регионами двух дружественных стран на деле доказало свою эффективность. Между субъектами России и Узбекистана, их руководителями налажены прямые контакты и тесное взаимодействие. Он привел в числе других пример успешного сотрудничества Самарской и Наманганской областей.

"Расширяется промышленная кооперация в машиностроительной, электротехнической, химической, топливно-энергетической, горно-металлургической, аграрной, текстильной и других отраслях. Россия остается одним из главных торговых партнеров Узбекистана, — подчеркнул в своем обращения президент Республики. — В целях дальнейшего роста товарооборота мы ведем постоянную и системную работу по взаимному устранению барьеров, расширяем электронную торговлю. У нас большие возможности по углублению инвестиционного сотрудничества. Для этого призываем активнее использовать создаваемые технопарки, а также новые инструменты финансовой поддержки, в том числе Фонда развития промышленности Узбекистана".

Глава Узбекистана отметил, что перспективным направлением сотрудничества видится молодежное предпринимательство, которое в перспективе укрепит двустороннее сотрудничество России и Узбекистана и наполнит инновационными бизнес-проектами. Также большим потенциалом располагает сфера туризма. Республика становится популярной для посещения россиян.

"Уверен, что форум и его результаты будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию межрегиональных отношений в интересах наших стран и народов", — сказал в своем обращении Шавкат Мирзиеев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступая на пленарном заседании, представил опыт сотрудничества региона с Республикой Узбекистан, которое в последние годы динамично развивается.

Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. В 1 полугодии 2023 г. объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Узбекистан увеличился на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Тем не менее, есть и большой потенциал дополнительного роста внешнеторгового оборота, в том числе за счет замещения товаров, которые ранее поставлялись в Самарскую область европейскими партнерами", — отметил глава региона. — Налажена практика визитов официальных делегаций регионов, обмен бизнес-миссиями, совместное участие в выставках. За последние пять лет проведено более 20 таких мероприятий. Договоренности, изложенные на бумаге, на сегодняшний день имеют реальное воплощение в жизнь, что очень важно, и в различных сферах — машиностроения, строительства, образования, науки, здравоохранения".

В 2022 г. кластер автомобильной промышленности наладил взаимодействие с крупными потребителями из Республики Узбекистан, такими как UZ-Auto Motors, ADM Jizzakh. АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" участвует в крупном проекте по реконструкции электрических сетей: в рамках проекта планируется реконструкция около 36 подстанций и поставка оборудования для городских сетей в Республике Узбекистан. С сельхозпроизводителями Узбекистана взаимодействует компания "Пегас-Агро" по производству машиномеханизмов.

Ряд проектов реализован в сфере строительства. "По итогам Первого форума межрегионального сотрудничества Россия — Узбекистан мы продолжаем реализовывать совместный проект торгово-распределительного центра RUZ Trader в Ташкенте, созданного для обслуживания товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, — рассказал Дмитрий Азаров. — Этот проект вывел Самарскую область в группу регионов-лидеров, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Узбекистан. Через инфраструктуру RUZ Trader в 2023 году осуществляет деятельность уже семи регионов Российской Федерации, более 70 российских компаний".

В июле 2023 г. в городе Термезе на территории особой экономической зоны была создана самарская экспортно-импортная торговая компания NOVA-VENTUS. Это позволяет открывать новые потенциальные рынки сбыта в южные регионы Узбекистана, а также Афганистан, Таджикистан, в перспективе и в Центральный Туркменистан и Иран. Губернатор пригласил предпринимателей из российских регионов воспользоваться возможностями проекта.

"Самарская область продолжает активное взаимодействие с Ташкентской, Ферганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской областями. Отдельно хочу поблагодарить своего друга хокима Наманганской области Шавкатжона Шокирджановича Абдуразакова за тесное сотрудничество, сложившееся уже на протяжении пяти лет", — сказал Дмитрий Азаров.

По итогам визита главы Наманганской области в Самарскую область запущена электронная площадка в целях обмена данными о потребностях товаров и услуг компаний обеих территорий. "Коллеги, очень хороший опыт, спасибо, что вместе это реализуем. Я приглашаю также компании присоединиться к данному проекту", — обратился губернатор к участникам форума.

Развитию сотрудничества в сфере логистики будет способствовать создание в Самарской области федерального логистического хаба. "Самарская область может быть привлекательной для Узбекистана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Уникальным стал опыт региона по созданию во взаимодействии с Узбекистаном центров работы с желающими работать в Самарской области. С 2021 г. на территории Республики действуют 14 точек присутствия представительств Самарской области, министерства труда, основная задача которых — ориентировать людей по профессиональным навыкам, по рабочим местам на территории области, давать им основы законодательства РФ, рассказывать о традициях проживания на самарской земле, помогать быстрее адаптироваться. "Это очень успешный опыт, им интересуются сегодня и другие страны", — сообщил губернатор.

Глава региона также рассказал о потенциале взаимодействия в сфере образования, здравоохранения, туризма. "В Самарской области создана вся инфраструктура для развития как отдельного направления медицинского, экологического и промышленного туризма. Мы приглашаем жителей Узбекистана к нам не только работать и учиться, но и отдыхать и укреплять здоровье", — обратился руководитель области.

Благодаря уже проделанной министерством туризма Самарской области и турператорами Узбекистана работе, туристический поток из Республики в регион увеличился почти в два с половиной раза.

Многое делается для укрепления межнациональных отношений среди молодежи, культурных связей между регионами.

"Самарская область высоко ценит многолетние дружественные, основанные на взаимной поддержке отношения с Республикой Узбекистан. Сотрудничество развивается благодаря очень добрым, дружественным отношениям наших лидеров — президента России и президента Узбекистана, и мы, конечно, следуя курсу президента, будем еще многое делать для укрепления двусторонних отношений", — заключил губернатор.

В рамках форума также состоялось заседание российско-узбекского и узбекско-российского деловых советов, прошли панельные сессии по разным направлениям сотрудничества, деловые переговоры.

Делегация Самарской области провела переговоры о сотрудничестве с самым южным регионом Узбекистана — Сурхандарьинской областью. Здесь много крупных промышленных предприятий, развито сельское хозяйство, есть полезные ископаемые.

Как отметил участвовавший в переговорах председатель Клуба экспортеров Самарской области Дмитрий Хилов, Сурхандарьинская область является для нашей области перспективным стратегическим партнером.

"Столица Сурхандарьинской области — город Термез. Из Термеза могут распределяться товары из Самарской области в Афганистан, Туркменистан, регионы Таджикистана", — прокомментировал он.

Он также сообщил, что, помимо логистики, рассматривается вопрос развития туризма, ведутся переговоры о прямом маршруте Самара-Термез.

Дмитрий Хилов подчеркнул внимание главы региона Дмитрия Азарова к вопросам межрегионального сотрудничества: "Это нам как предпринимателям дает большие возможности в прямых контактах с узбекским бизнесом, в уменьшении административных барьеров для работы и в целом создает позитивную атмосферу для делового сотрудничества".

По словам начальника управления инвестиций хокимията Сурхандарьинской области Узбекистана Мурода Панжиева, представителей Самарского региона во взаимодействии с Сурхандарьинской областью особо заинтересует сельскохозяйственное направление, а также полезные ископаемые — в регионе большие запасы угля, сырье для производства цемента, мрамор, цветные металлы. Это может заинтересовать инвесторов для развития производства.

На форуме самарская делегация также провела переговоры и с представителями Наманганской области Узбекистана. Год назад наш регион подписал соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарных сферах с этим регионом. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и хоким Шавкатджон Абдуразаков, возглавляющий область.

Глава Наманганской области подчеркнул, что двустороннее сотрудничество уже ведется на высоком уровне. "Мы успешно провели в Самарской области экспозицию наших наманганских товаров, сельхозпродукции. После этого взаимная торговля выросла в разы. Благодаря губернатору Самарской области сейчас наши компании работают с рядом предприятий Самарской области", — отметил глава региона Узбекистана. Он привел в пример строительство в Намангане крупной текстильной фабрики (площадь 70 тыс. кв. м, 3 тыс. рабочих мест) — металлоконструкции для нее были заказаны в Самарской области. На встрече в рамках форума также обсуждался вопрос увеличения числа прямых рейсов в Наманганскую область, а также импорт подсолнечного масла из Самарской области.