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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями дипломатического корпуса Ирана

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, в Самаре губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с делегацией Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Встреча состоялась в продолжение развития деловых контактов с представителями Ирана. Сегодня Иран - один из ключевых партнеров РФ. Развитию отношений между странами уделяет особое внимание Президент России Владимир Путин.

Напомним, возможности сотрудничества ранее обсуждались в рамках двусторонних встреч, а также Петербургского международного экономического форума. Дмитрий Азаров неоднократно встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.

В ходе встреч обсуждалось развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, участие иранского бизнеса в реализуемых в регионе проектах. Один из них - создание в губернии портово-логистического хаба, который станет частью международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект губернатор также ранее представил на совещании, которое провел помощник Президента Российской Федерации, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали и министром транспорта и городского развития Ирана Мехрдадом Базарпашем.

"Уверен, что сегодня мы конструктивно обсудим дальнейшие действия по развитию сотрудничества между Самарской областью и Исламской Республикой Иран", - отметил глава региона, приветствуя делегацию во главе с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани. - Мы находимся в активной фазе взаимодействия с правительством, посольством, регионами Исламской Республики Иран, и надеюсь, что вы нам подскажете, как нам двигаться дальше, чтобы эти усилия по развитию сотрудничества были наиболее эффективны".

Межрегиональное сотрудничество Дмитрий Азаров назвал важным аспектом, придающим результативность совместной работе. "Мы с уважением относимся к нашим партнерам, ценим наработанные контакты, приоритетно рассматриваем любые вопросы, возникающие в ходе реализации общих задач. Мы заинтересованы в совместной работе и возможной перспективе подписания соглашения о двустороннем сотрудничестве", - сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что в июле в Посольстве Исламской Республики Иран в РФ состоялись плодотворные переговоры с делегацией провинции Мазендеран во главе с губернатором провинции Мазендеран Сейедом Махмудом Хоссейнипуром.

"Мы готовы сотрудничать и на уровне муниципальных образований, изучаем возможности установления побратимских отношений между местным самоуправлением Самарской области и Исламской Республики Иран. Вместе с тем, мы готовы рассмотреть и дополнительные предложения, учитывая возможности наших территорий", - сообщил Дмитрий Азаров.

Стороны также заинтересованы в проведении встречных бизнес-миссий для обмена опытом и компетенциями. Делегация Самарской области была в Иране в конце августа, осенью планируется визит бизнес-миссии Ирана в Самарскую область.

Дмитрий Азаров также добавил, что Самарская область по приглашению посла Ирана в РФ рассматривает возможность участия во 2-й специализированной выставке Eurasia Expo 2023, которая пройдет в декабре в Тегеране.

"Мы планируем представительную делегацию. Уверен, что этот визит был бы крайне полезен и дал новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил глава региона. На встрече обсудили детали участия самарской стороны в выставке.\

Генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Казани Давуд Мирзахани подчеркнул готовность содействовать знакомству и установлению контактов компаний и предприятий Самарской области с компаниями и предприятиями Тегерана. 

На встрече отметили еще одно направление сотрудничества - туризм, которое тоже важно для развития экономических взаимоотношений. 

"Это важнейшее направление сотрудничества стран еще и потому, что это взаимное проникновение культур, серьезный элемент народной дипломатии, - согласился Дмитрий Азаров. - Самарская область имеет опыт приглашения компаний-туроператоров из различных стран сюда, на территорию нашего региона для ознакомления с красотами, возможностями, привлекательностью Самарской области. И надеюсь, мы обсудим это также и в отношении туроператоров, представляющих Исламскую Республику Иран".

Давуд Мирзахани подтвердил готовность сотрудничества в этом направлении. Стороны также обсудили взаимодействие в сфере автомобилестроения, банковского дела, логистики, а также в производственной сфере по ряду отраслей.

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