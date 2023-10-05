Губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями дипломатического корпуса Ирана

В четверг, 5 октября, в Самаре губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с делегацией Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани.
Встреча состоялась в продолжение развития деловых контактов с представителями Ирана. Сегодня Иран - один из ключевых партнеров РФ. Развитию отношений между странами уделяет особое внимание Президент России Владимир Путин.
Напомним, возможности сотрудничества ранее обсуждались в рамках двусторонних встреч, а также Петербургского международного экономического форума. Дмитрий Азаров неоднократно встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.
В ходе встреч обсуждалось развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, участие иранского бизнеса в реализуемых в регионе проектах. Один из них - создание в губернии портово-логистического хаба, который станет частью международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект губернатор также ранее представил на совещании, которое провел помощник Президента Российской Федерации, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали и министром транспорта и городского развития Ирана Мехрдадом Базарпашем.
"Уверен, что сегодня мы конструктивно обсудим дальнейшие действия по развитию сотрудничества между Самарской областью и Исламской Республикой Иран", - отметил глава региона, приветствуя делегацию во главе с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани. - Мы находимся в активной фазе взаимодействия с правительством, посольством, регионами Исламской Республики Иран, и надеюсь, что вы нам подскажете, как нам двигаться дальше, чтобы эти усилия по развитию сотрудничества были наиболее эффективны".
Межрегиональное сотрудничество Дмитрий Азаров назвал важным аспектом, придающим результативность совместной работе. "Мы с уважением относимся к нашим партнерам, ценим наработанные контакты, приоритетно рассматриваем любые вопросы, возникающие в ходе реализации общих задач. Мы заинтересованы в совместной работе и возможной перспективе подписания соглашения о двустороннем сотрудничестве", - сообщил губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что в июле в Посольстве Исламской Республики Иран в РФ состоялись плодотворные переговоры с делегацией провинции Мазендеран во главе с губернатором провинции Мазендеран Сейедом Махмудом Хоссейнипуром.
"Мы готовы сотрудничать и на уровне муниципальных образований, изучаем возможности установления побратимских отношений между местным самоуправлением Самарской области и Исламской Республики Иран. Вместе с тем, мы готовы рассмотреть и дополнительные предложения, учитывая возможности наших территорий", - сообщил Дмитрий Азаров.
Стороны также заинтересованы в проведении встречных бизнес-миссий для обмена опытом и компетенциями. Делегация Самарской области была в Иране в конце августа, осенью планируется визит бизнес-миссии Ирана в Самарскую область.
Дмитрий Азаров также добавил, что Самарская область по приглашению посла Ирана в РФ рассматривает возможность участия во 2-й специализированной выставке Eurasia Expo 2023, которая пройдет в декабре в Тегеране.
"Мы планируем представительную делегацию. Уверен, что этот визит был бы крайне полезен и дал новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил глава региона. На встрече обсудили детали участия самарской стороны в выставке.\
Генеральный консул Исламской Республики Иран в городе Казани Давуд Мирзахани подчеркнул готовность содействовать знакомству и установлению контактов компаний и предприятий Самарской области с компаниями и предприятиями Тегерана.
На встрече отметили еще одно направление сотрудничества - туризм, которое тоже важно для развития экономических взаимоотношений.
"Это важнейшее направление сотрудничества стран еще и потому, что это взаимное проникновение культур, серьезный элемент народной дипломатии, - согласился Дмитрий Азаров. - Самарская область имеет опыт приглашения компаний-туроператоров из различных стран сюда, на территорию нашего региона для ознакомления с красотами, возможностями, привлекательностью Самарской области. И надеюсь, мы обсудим это также и в отношении туроператоров, представляющих Исламскую Республику Иран".
Давуд Мирзахани подтвердил готовность сотрудничества в этом направлении. Стороны также обсудили взаимодействие в сфере автомобилестроения, банковского дела, логистики, а также в производственной сфере по ряду отраслей.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!