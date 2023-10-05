Губернатор Дмитрий Азаров поздравил педагогов с профессиональным праздником

В четверг, 5 октября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, которое состоялось в ледовом Дворце спорта "Лада Арена".
Перед началом торжества Дмитрий Азаров вручил сертификаты учителям, ставшим победителями конкурса на соискание премии губернатора Самарской области за наиболее успешные долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости. В этом году конкурс проводился в 11-й раз, с 2013 года в нем приняли участие около 1600 учителей. Из представленных проектов каждый год выбирают 60 лучших по пяти номинациям: "Социально значимая и общественная деятельность обучающихся", "Художественное творчество обучающихся", "Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность обучающихся", "Профессиональное мастерство обучающихся", "Физическая культура и спорт обучающихся".
Глава региона подчеркнул, что, реализуя свои проекты, учителя вносят колоссальный вклад в укрепление общества. "Знаю, что отбор проходит очень пристально, работает профессиональное жюри, здесь лучшие из лучших, которые на протяжении многих лет доказали результативность и значимость для нашего общества. Сегодня ваши проекты являются методическим пособием для других педагогов, молодых начинающих педагогов", - обратился губернатор.
Особое внимание педагогическому сообществу уделяется в Год педагога и наставника, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. "Мне кажется, это стало очень важной точкой, а может быть, восклицательным знаком, в работе по повышению авторитета учителя, уважения к учителю", - считает губернатор.
По словам главы региона, технологический суверенитет, укрепление обороноспособности страны, главенство российских, а не навязываемых извне законов невозможны без вложений в систему образования. Благодаря реализации нацпроектов улучшается инфраструктура сферы образования.
"Но без учителя, без его высокого служения, без любви к детям, преданности своему делу, идеалам просвещения - все это было бы бессмысленно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Благодаря наставникам и преемственности традиции советской и российской педагогической школы сохранены и преумножаются. Для Натальи Викторовой, учителя географии образовательного центра "Южный город", это первая награда областного уровня. Она развивает свой проект - кружок "Юный геолог Самарского края" и считает, что геологическое образование для региона важный аспект, так как здесь сильна нефтегазовая отрасль. "Хочется выразить благодарность Дмитрию Игоревичу Азарову за то, что у нас есть такие конкурсы для педагогов", - отметила она.
Елена Быстрова, учитель биологии из Чапаевска, работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ее проект посвящен формированию экологической культуры: ребята не только участвуют в экологических мероприятиях, но и пишут научные работы по данной тематике. Педагог отметила, что благодаря тому, что школы оснащаются современным оборудованием, становится легче работать.
Учитель математики из Чапаевска Наталья Мовсумова обратилась к губернатору от лица победителей конкурса долгосрочных проектов: "Разрешите вам выразить особую благодарность за то, что вы помогаете нам, цените наш труд. Мы очень тронуты и ценим вашу поддержку".
"От всей души поздравляю вас с праздником - Днем учителя, - обратился Дмитрий Азаров к участникам торжественного мероприятия. - Уверен, что и закончив этот год, мы сохраним на государственном уровне, в обществе должное уважение, должную благодарность учителям. Вы, щедро делясь своими знаниями, своим сердцем, любовью, открываете таланты в каждом ученике и точно знаете: неталанливых детей нет. На самарской земле работают блестящие педагоги".
Как сообщил губернатор, достижения Самарской области в ходе своего визита в регион отфиксировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы уверенно входим в пятерку федерального рейтинга по уровню образования и воспитания. Это ваши победы, я вас благодарю, - обратился к педагогам глава региона. - В ваших руках будущее страны и, глядя на вас, на то, как вы относитесь к своему призванию, как сохраняете лучшие традиции российской и советской школы, как по-настоящему любите своих учеников, я знаю, что у страны светлое будущее, победное будущее развитой, суверенной, процветающей державы".
Губернатор отметил, что на протяжении последних лет возрастают инвестиции в сферу образования: "И я очень рад, что Самарская область здесь на передовой, что нам удается привлекать сюда и инвесторов, и федеральные ресурсы для строительства не только школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, но и международного студенческого кампуса, к реализации этого проекта мы приступили".
В регионе начато и формирование кампуса в системе среднего профессионального образования. По поручению главы региона в Самарской области будет объявлена пятилетка СПО.
Особую благодарность губернатор выразил педагогам за патриотизм и патриотическое воспитание, за работу по созданию системы школьных музеев. "Именно вам приходится в это непростое, переломное для страны время находить правильные слова, объяснять самым юным гражданам страны, что мы защищаем. Именно ваши ученики, когда позвала Родина, с оружием в руках встали на защиту мирного неба над Россией и Самарской областью, на защиту всего, что для нас дорого и свято. Это ваши воспитанники, ваши ученики сегодня проявляют истинный героизм на передовой. И я знаю, какую вы работу сегодня ведете по патриотическому воспитанию, как вместе с детьми готовите и пишете письма на фронт. Я видел в окопах, как настоящие мужчины, защитники Отечества плачут, перечитывая строки, написанные детской рукой. Они знают, что здесь их ждут, любят и не забывают ни на минуту, благодарят всем народом, не забывают о семьях военнослужащих".
"Я желаю вам крепкого здоровья. Пусть будет как можно больше талантливых и по-настоящему благодарных учеников у каждого учителя, - пожелал глава региона. - И тогда наша страна всегда будет непобедима. С праздником вас!"
В ходе торжественного мероприятия Дмитрий Азаров вручил педагогам награды: почетные звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель Самарской области", почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве".
Почетного знака Самарской области "За служение людям" была удостоена Елена Шанина, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 4 г. о. Чапаевск, которая реализует программу по патриотическому воспитанию молодежи "Помним! Чтим! Гордимся!", является руководителем школьного музея, организует работу по помощи участникам специальной военной операции.
Она поблагодарила губернатора и отметила, что эта награда оценивает труд не только ее, но и всего слаженного педагогического коллектива, учащихся и родителей школы. "Открытое сердце, неравнодушие, искренняя любовь к нашей родине - эти качества помогают нам оказывать посильную помощь народу-побратиму, жителям ДНР, - сказала она. - Сбор гуманитарной помощи участникам СВО, проведение выставок "Гордость и слава Отечества в орденах и медалях", выставки образцов военной формы "Нет выше чести, чем носить русский мундир", а также посильная помощь подшефному детскому саду № 4 "Дюймовочка" города Снежное - а в ближайшее время мы снова отправляемся туда с гуманитарной помощью, - это наш небольшой вклад в общее дело служения Родине".
Дмитрий Азаров подчеркнул важность помощи городу-побратиму. Самарская область помогает восстанавливать не только школы и детские сады, но и жилые дома, коммунальную инфраструктуру, больницы. Помощь жителей региона находит горячую благодарность горожан.
Также сегодня был объявлен победитель конкурса педагогических династий Самарской области. Конкурс проводится второй год по инициативе губернатора. В 2023 году в конкурсе приняли участие 22 династии, в финал вышли 10. Победителем была признана династия Григошкиных из села Домашка Кинельского района. Она насчитывает 4 поколения. Общий педагогический стаж 9 членов династии - 192 года.
"Благодарю, что скромный педагогический труд нашей семьи оценен на таком высоком уровне. Горжусь за каждого из нас. Сейчас я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, потому что посвятить свою жизнь любимому делу - разве это не счастье? Наша династия жива и с 1 сентября 2023 года пополнилась еще одним педагогическим работником нашей школы. Я всех вас поздравляю с праздником - Днем учителя, желаю всем мирного неба, счастья, здоровья и огромного желания жить и работать на благо нашей великой Родины", - сказала глава педагогической династии ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения Валентина Ходакова.
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