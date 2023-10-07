Губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Куйбышевской железной дороги с 20-летием РЖД

В пятницу, 6 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД", которая объединяет жителей десяти регионов, с 20-летием со дня основания организации. За эти годы пройден огромный путь по созданию и укреплению современной высокотехнологичной компании.
"20 лет — это не вся история железных дорог России, Поволжья и Самарской области. Но это значимая дата для компании. В кратчайший срок было проведено масштабное реформирование отрасли, и сегодня Российские железные дороги — это динамично развивающаяся компания, лидер технологических и инновационных изменений, — отметил Дмитрий Азаров. — Компания под руководством Олега Валентиновича Белозерова развивается самыми динамичными темпами несмотря ни на что. Несмотря на все сложности и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, которые ставит само время, компания остается верной себе, занимая лидерские позиции в стране".
Глава региона добавил, что история железных дорог — это история страны, которая сегодня связана стальными нитями, объединяющая людей из разных регионов.
"Особая роль у компании в нынешней ситуации во время проведения специальной военной операции. Традиционно железнодорожники в самое непростое для страны время чувствуют свою дополнительную ответственность. И Российские железные дороги вносят свой вклад в обеспечение успешного проведения специальной военной операции, в восстановление мирной жизни в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Специалисты РЖД помогают восстанавливать утраченную зачастую инфраструктуру", — подчеркнул губернатор.
Отдельно он поблагодарил сотрудников компании за помощь и поддержку участников СВО, семей военнослужащих. "Я знаю, что эта работа в компании ведется не от случая к случаю, а постоянно. И за это вас искренне благодарю. Благодарю за то единство, которое мы ощущаем. Россияне всегда были сильны единством. Именно так мы и одерживали наши главные победы, так будет и в этот раз, — убежден Дмитрий Азаров. — Российская железная дорога, славные коллективы железнодорожников, трудящиеся на Куйбышевской железной дороге, в Самарской области в это как всегда внесут свой заметный вклад".
Дмитрий Азаров поблагодарил всех работников Куйбышевской железной дороги и всей компании РЖД за сотрудничество с регионами. "Знаю, какое внимание Олег Валентинович Белозеров уделяет развитию социальной инфраструктуры. Но я благодарю за сотрудничество с Самарской областью. Целый ряд проектов мы реализовали совместно на принципах государственно-частного партнерства. Это и железнодорожная ветка в Особую экономическую зону "Тольятти", которая дала мощнейший импульс развитию не только городу, но и всей области, создала возможности для открытия новых высокотехнологичных производств, новых рабочих мест. Это важнейшее решение, которое мы по-партнерски реализовали", — заявил глава региона.
Он также отметил совместную работу по развитию пассажирских пригородных перевозок. Люди с благодарностью сегодня говорят за новые маршруты и поезда: "Люди хотят, чтобы все больше и больше летало "Ласточек" по территории Самарской области". Кроме того, совместными усилиями реализован еще целый ряд важных для развития региона проектов, в том числе в рамках так называемого социального партнерства. "Это обустройство платформ, продвижение проектов, которыми гордится Самарская область. Можно вспомнить фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина, к которому сделана замечательная платформа. Какое удовольствие получили те люди, которые именно на электропоездах добирались до Грушинской поляны", — привел примеры успешной совместной работы губернатор.
Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев отметил, что Куйбышевская магистраль уже 4 года подряд занимает лидирующие позиции среди железных дорог России, активно внедряя инновации.
"Цифровые сервисы в поездах и на вокзалах, новый комфортабельный подвижной состав и новые востребованные туристические маршруты, расширение спектра услуг для наших клиентов в грузовом комплексе, внедрение инновационных технологий, участие в совместных с субъектами проектах — все это мы делаем для жителей", — подчеркнул он.
Сегодня Куйбышевская магистраль — это мощный производственный комплекс. На дорогу, с объемом погрузки 65 млн тонн в год, приходится пятая часть отправляемых в стране нефтепродуктов, она обслуживает 6 крупнейших в России нефтеперерабатывающих и 5 автомобильных заводов.
Кроме того, не так давно был открыт дорожный Центр управления перевозками — один из самых крупных и технически оснащенных в стране, Центр управления тяговыми ресурсами, объединивший 5 железных дорог. А на участке Кинель-Жигулевское Море прошел испытания первый в России газотурбовоз, который установил мировой рекорд, проведя поезд массой 16 тысяч тонн и длиной 4 км, как вся Самарская набережная. Дорога с честью обеспечила перевозку болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, а в текущем перевозку гостей юбилейного, пятидесятого Грушинского фестиваля.
На магистрали была создана одна из первых Региональных инновационных площадок, и именно на Куйбышевской магистрали за штурвал электропоезда встала первая в РЖД женщина-машинист Алена Миронова.
Работа грузового блока ознаменована рекордными показателями перевозки зерна — рост составил почти в три раза по отношению к прошлому году, а также химических удобрений с ростом более чем на 20%. Важным направлением грузовой работы являются контейнерные перевозки. В этом году реализовано 51 направление, в том числе, в Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. По итогам года планируется отправить 600 контейнерных поездов, а в следующем году этот показатель возрастет до тысячи.
"За три последних года на дорогу поступило 108 грузовых электровозов, а также 62 магистральных и 106 маневровых тепловозов. Пассажирский комплекс получил 41 электровоз и по 6 составов ласточек и орланов. В общей сложности в 2023 году мы ожидаем поставку 56-ти локомотивов разных серий. Эта современная техника отвечает запросам компании на энергоэффективность, производительность и экологическую безопасность. При этом до конца года в компании появятся принципиально новые полностью российские локомотивы, которые станут основой парка РЖД на ближайшие 15-20 лет", — отметил Вячеслав Дмитриев.
Для повышения комфорта и безопасности пассажиров, на Куйбышевской магистрали активно развивается существующая и перспективная маршрутная сеть. Итогом проводимой работы стал рост показателей по пассажирообороту, который превысил 4 миллиарда пассажиро-километров. Количество отправленных пассажиров составило более 12-ти миллионов человек.
При этом "Ласточки" с начала запуска перевезли более 4 млн пассажиров, что равно общей численности населения Самары, Тольятти, Уфы и Пензы.
"Безусловно, важным направлением является создание комфортной среды, сервисов и услуг для пассажиров на вокзальных комплексах. Мы приступили к реализации проекта "Вокзал будущего", в рамках которого создается комфортная и безопасная среда с применением самых современных технологий. Это создание Центра содействия мобильности, установка дополнительных сидений со встроенными зарядными станциями, голограмма по выдаче справок, бизнес-залы нового формата, облачный "Smart-мониторинг" и автономные источники питания", — добавил начальник Куйбышевской железной дороги. И все эти достижения не были бы возможно поддержки органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также благодаря большому слаженному коллективу.
Во время празднования юбилейной даты состоялось торжественное награждение сотрудников, которые внесли свой вклад в развитие РЖД. Среди тех, кого отметили, — главный инженер Куйбышевской дирекции по эксплуатации путевых машин Валерий Джинибалаев. Он проработал в компании более 40 лет, пройдя все ступени службы и познав все тонкости путевого хозяйства и механизации. За такой пройденный путь он был отмечен знаком за безупречный труд на железнодорожном транспорте.
"Выбор пойти работать на железную дорогу был сделан просто. У меня когда-то дядя работал, он и порекомендовал мне поступить в институт. И по его окончании по распределению попал в Куйбышевскую железную дорогу, так и остался здесь, — рассказал он. — Для меня профессия — это вся моя жизнь".
Директор филиала ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" на Куйбышевской железной дороге Евгений Красавин награжден Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
"Награда — это оценка не только моей работы, а всего нашего коллектива. В наши задачи входит охрана объектов, перевозимых грузов, пассажиров на дороге. Мы всегда стоим на страже безопасности", — рассказал он о своей работе.
"Я знаю, что вместе мы многое можем, многое еще реализуем. Спасибо вам за труд, за то, что мы вместе меняем самарскую землю к лучшему, наводим порядок, повышаем комфорт, создаем мощнейший импульс для развития промышленности в нашем регионе. Доброго вам здоровья, успехов, свершений, побед по всем фронтам. Новых достижений во имя и во благо нашей прекрасной Родины — России", — заключил Дмитрий Азаров, поздравляя сотрудников.
Последние комментарии
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