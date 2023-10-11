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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обозначил главам городов и районов Самарской области приоритетные направления работы

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов Самарской области. На ней обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Особое внимание было уделено оказанию помощи и поддержки землякам - участникам специальной военной операции, а также семьям военнослужащих, взаимодействию с государственным фондом "Защитники Отечества".

Глава региона, обращаясь к руководителям муниципальных образований, подчеркнул, что вопросы содействия российской Армии, бойцам и их близким родственникам на сегодняшний день приоритетны.

"Мы собрались, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня являются главными. Это вопросы содействия Вооруженным силам, помощи семьям военнослужащих, взаимодействие с Фондом "Защитники Отечества", а также - отработка тех просьб, обращений, которые есть в каждом муниципальном образовании, и непосредственно от бойцов, наших защитников - тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает мирное небо над нашей Родиной и над нашей Самарской областью", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, глава региона регулярно проводит встречи с родственниками военнослужащих, лично встречается с бойцами и их командирами во время поездок в зону проведения СВО.

"В зоне нашего повышенного внимания должны быть те обращения, которые есть сегодня от семей военнослужащих. Эта работа организована во всех муниципальных образованиях. Тем не менее, с учетом происходящих изменений давайте еще раз проверим, где какая помощь нужна по различным вопросам, - обратился к главам городов и районов губернатор. - Это и вопросы догазификации, это и вопросы подготовки к отопительному сезону, это и наша текущая работа по оказанию мер социальной поддержки".

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