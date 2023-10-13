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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Форвард Энерго" Вячеславом Кожевниковым. Во встрече также приняли участие члены регионального правительства, представители сетевых организаций. Стороны обсудили реализацию проекта строительства ветровой электростанции на территории региона.

Фото: Светлана Осьмачкина

Напомним, строительство ветровой электростанции мощностью 253 мегаватта было начато в Самарской области на территории Красноармейского района, однако было приостановлено в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков. Как сообщил Вячеслав Кожевников, сейчас проект возвращается в активную фазу, кроме того, есть и новые проекты, которые компания планирует реализовать в 63-м регионе.

"Благодарю вас, что вы продолжаете поддерживать проект, который был задуман в определенный период, несмотря на все сложности. Мы со своей стороны готовы содействовать в его реализации", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель ПАО "Форвард Энерго" проинформировал губернатора об изменениях, произошедших в компании после ухода иностранных акционеров.  Часть акций ПАО "Фортум", принадлежащая финскому акционеру, перешла в управление Росимущества. В конце августа произошла смена наименования компании на ПАО "Форвард Энерго".

"Здесь, в общем-то, особо ничего не меняется, в наших взаимоотношениях с регионом точно, — отметил Вячеслав Кожевников. — На сегодняшний день компания — это 5,9 гигаватт электрической мощности, 7,6 гигаватт тепловой мощности, численность компании — 2143 человека. Что особо интересно — мы располагаем источниками возобновляемой энергии в объеме 1,3 гигаватта. Это больше, чем у любой другой организации на территории Российской Федерации, поэтому здесь мы флагман и продолжаем работу в этом направлении".

При обсуждении хода работы над проектом ветровой электростанции в Красноармейском районе Вячеслав Кожевников сообщил, что с уходом иностранного инвестора с территории России "Форвард Энерго" была вынуждена переориентироваться на других партнеров. В частности, для сотрудничества рассматриваются компании из дружественных стран. С рядом из них уже есть предварительные договоренности.

"Мы понимаем: кто в горизонте нашего внимания — со всеми из них мы можем реализовать все нами задуманное", — отметил генеральный директор ПАО.

Также он сообщил главе региона о ряде иных проектов, которые компания рассматривает для реализации на территории Самарской области. В частности, в 2027–2029 годах предполагается строительство еще одной ветровой станции, более мощной — порядка 300 мегаватт.

Для этого проекта пока рассматриваются несколько площадок в южных районах области, с учетом наличия устойчивого ветра.

"Инвестиции по проекту мы оцениваем в размере 33 млрд рублей", — сообщил Вячеслав Кожевников, подчеркнув, что каждый такой проект — это, кроме всего прочего, дополнительные налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места.

На встрече предметно обсуждались условия, необходимые для успешного осуществления проекта. 

"Я благодарю вас за обстоятельное предоставление информации. Хочу вас заверить: вы приехали в правильный регион. Вне всякого сомнения, нас интересует реализация проекта на территории Самарской области, постараемся создать наилучшие условия", — подтвердил заинтересованность области в инвестпроекте Дмитрий Азаров.

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