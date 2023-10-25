Дмитрий Азаров в Самаре провел совещание по подготовке к выставке "Россия" на ВДНХ

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке региона к участию в Международной выставке-форуму "Россия". Она пройдет с 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ и позволит познакомить всех жителей и гостей страны с главными достижениями всех 89 субъектов РФ.

Свои успехи в различных отраслях продемонстрирует Самарская область на собственном стенде в павильоне №75. Сейчас ведется масштабная работа по оформлению и тематическому наполнению экспозиции. Сегодня участники совещания, в том числе руководители министерств и ведомств, представители режиссерско-постановочной группы, обсудили ряд дополнительных предложений для дальнейшей проработки и включения в план мероприятий.

Приветствуя участников совещания, Дмитрий Азаров отметил, что выставка-форум "Россия" даст новый импульс развитию Самарской области. "Значимое мероприятие предоставляет нам уникальную возможность представить наш регион на федеральном, всероссийском уровне. Ее мы должны использовать по максимуму, - акцентировал внимание губернатор. - Самарскую область часто называют сердцем России. И биение этого сердца во все времена определялось задачами государственного масштаба. Богатая история нашего края, достижения всех поколений жителей нашего региона, уверен, найдут достойное отражение в тех материалах, которые мы предполагаем разместить на выставке. Важно показать, что не останавливается ни экономическое, ни социальное развитие региона. Наоборот, за последние годы этому придан колоссальный импульс, в первую очередь благодаря национальным проектам, которые обрели свою жизнь по решению президента страны Владимира Владимировича Путина".

Глава региона добавил, что в новейшей истории Самарская область никогда не получала такого уровня поддержки федерального центра, лично главы государства в реализации масштабных, значимых для жителей проектов. "Мы ощущаем поддержку национального лидера, и благодаря президентскому вниманию, работе управленческой команды, упорному труду, инициативе жителей региона Самарская область показала высокую адаптивность к существующим реалиям, способность находить новые точки роста, новые возможности развития. На этом тоже необходимо акцентировать внимание организаторов и посетителей выставки. Коллеги, нам есть что показать, есть что предъявить, есть чем гордиться. Но важно показать это интересно, доступно для людей, заинтересовать их. Красной нитью через всю выставку-форум должна проходить мысль: Самарская область - опорный край державы, и мы готовы выполнить задачу любой степени сложности", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, участие в таком масштабном событии предоставляет российским, зарубежным организациям, инвесторам, гражданам хорошую возможность ознакомиться с возможностями нашей губернии. Кроме того, выставка позволит рассказать о живописной волжской природе, о неповторимой красоте Самарской земли, которая всегда привлекала художников, писателей, ученых и туристов.

"С каждым годом рост турпотока в Самарскую область увеличивается фактически в разы, ожидаем значительного увеличения и по итогам текущего года, - напомнил руководитель области. - Мы сможем привлечь внимание всех посетителей выставки к нашему региону, вызвать у них желание приехать к нам в гости, на постоянное место жительства и вместе с нами строить будущее Самарской области, а значит, всей нашей страны. Это тоже очень важная задача".

Выставка-форум "Россия" будет проходить полгода. Поэтому ее работа должна присутствовать в зоне особого внимания всех руководителей министерств и ведомств региона. "Многое сделано, но показать это достойно, привлекательно - непростая задача. Все участники процесса должны приложить максимум усилий, чтобы регион был представлен достойно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Концепция экспозиции Самарской области уже разработана, в основу дизайн-макета стенда положено изображение монумента "Ладья". По окончании выставки в Москве экспозиция будет перевезена в Самару для того, чтобы все жители региона могли познакомиться с ней и больше узнать о достижениях губернии.

Основные тематические направления, отраженные на стенде, - это "Самарский край - сердце всей России", "СамаРоссия", "Время обновлений", "Встретимся в Самаре". Предполагается основной экран - парус. На его внешней стороне с помощью цифровых технологий - практически дополненной реальности - во время открытия выставки в День народного единства, 4 ноября, предстанет виртуальный запуск ракеты типа "Союз" со стартового комплекса. Также для посетителей выставки проведут цифровую экскурсию по Самарской области.

Особенностью самарского стенда станет зона амфитеатра со зрительским местами, чего не будет у других регионов. Здесь планируется проводить тематические мероприятия, включая кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с известными людьми. Предусмотрена возможность проведения телемостов. Так, 7 ноября запланирована трансляция Парада Памяти с площади имени Куйбышева в Самаре.

На стенде также будет расположена библиотека, где посетители смогут ознакомиться с книгами и другой печатной продукцией о Самарской области. На кинетическом экране, который дает 3D-объем, будут представлены проект "Самара в лицах" и проект "Жены героев", который губернатор представлял президенту Российской Федерации во время личной встречи.

Также стенд будет содержать развлекательную часть, где посетители смогут сыграть в футбол, хоккей, баскетбол с цифровыми двойниками известных спортсменов Самарской области, собрать паззлы с красивыми видами региона. На выставке-форуме будет проводиться фестиваль "Россия - территория вкуса", ярмарка, показ мод от самарских дизайнеров одежды.

Кроме того, запланирован День Самарской области с отдельной деловой, образовательной, культурной программой. Во время его проведения предусмотрены розыгрыш туристических путевок, проведение церемоний бракосочетания. Кроме того, будет объявлен старт розыгрыша автомобиля Lada. А вечером состоится творческий вечер заслуженного артиста России Сергея Войтенко с участием звезд отечественной эстрады, которые исполнят его авторские песни. Выступят и творческие коллективы из Донецкой народной республики.

Контент на стенде региона будет меняться в рамках отраслевых тематических недель. Таким образом оформится возможность продемонстрировать все достижения Самарской области в различных сферах: промышленности, строительстве, медицине, образовании, науке, IT, транспорте, спорте, культуре.

В рамках мероприятий представят перспективные площадки для развития: территория около стадиона "Солидарность Самара Арена", где будет строится международный студенческий кампус IT-направления, стрелки рек Волги и Самары, ЗИМа и так далее. Кроме того, будут представлены уже реализованные проекты, в том числе по строительству набережных в Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, парков и скверов.

В рамках выставки выступят творческие коллективы региона, пройдут трансляции концертов, музыкальных и театральных фестивалей на экранах стенда. В павильоне Самарской области с 22 по 25 ноября на большой сцене пройдут всероссийский фестиваль и гала-концерт "Душа баяна", где соберутся все победители и финалисты творческого конкурса.

Отдельную программу разработают в день закрытия выставки - 12 апреля, когда вся страна будет отмечать День космонавтики. На стенде Самарской области разыграют путевки на космодромы Байконур и Восточный.

Во время совещания прозвучал ряд предложений и инициатив, которые будут проработаны и дополнительно представлены на обсуждение. "Все должно работать на привлечение интереса к региону. Подача материала должна вызвать желание приехать в Самарскую область - жить, работать и отдыхать, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям министерств и ведомств. - Каждый из вас должен понимать важность задачи. Контент, содержательная часть - за вами, отрабатывайте с нашими партнерами, как правильно его подать и показать. У нас задача - заинтересовать. Должно быть все расписано на каждый день. Событие важное, значимое для страны и для нашей Самарской области, потому что благодаря решению президента о проведении такой выставки у нас появляется большая возможность показать красоту, мощь и привлекательность нашего региона. Коллеги, все в наших руках. Я очень на вас рассчитываю. С должным вниманием нужно приложить все усилия, чтобы регион достойно выглядел. Выставка даст новый импульс развитию Самарской области".