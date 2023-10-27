Готовность почти 90%: Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу

В пятницу, 27 октября, губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход работ на площадке строительства трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.

В ходе осмотра строительства объекта представители подрядных организаций доложили губернатору о том, какие работы завершены и какие выполняются в настоящее время.

"Сегодня строительство находится ровно в той фазе, которая заложена графиком производства работ, - пояснил управляющий проектом "Тольятти" АО "Дороги и мосты" Дмитрий Кондаков. - Мы полноценно входим в зиму и, как планировали, в марте следующего года соединим два берега. Процентная готовность моста высокая. Если измерять в тоннах металла, то осталось буквально три пролета надвинуть - а это всего лишь 48 тысяч тонн металла. Уже, скажем так, виден результат нашей многолетней работы".

Как сообщил Дмитрий Кондаков, на строительстве объекта на всех этапах задействовано 1755 человек, 428 единиц техники, 18 плавсредств.

Одновременно со сборкой пролетных строений рабочие обустраивают четырехполосную проезжую часть - продолжается гидроизоляция, монтируются цоколи для мачт освещения, прокладываются кабельные мосты и выполняются другие технологические операции. Вся эта работа синхронизирована непосредственно с этапом финальной надвижки.

"Как только произойдет стыковка, мы увидим, что очертание пролетного строения уже будет классическое - появятся перильные ограждения, опоры освещения с фонарями и так далее", - сообщил Дмитрий Кондаков.

Что касается стокилометровой трассы и подъездов к Волжскому мосту, то, по словам руководителя проекта ДСК "Автобан" Антона Гурьянова, трасса готова на 95%. "Мы вышли на завершающую стадию, все идет по плану по всем ключевым точкам. Основные работы практически выполнены, осталось установить барьерные ограждения и дорожные знаки", - отметил он.

В ходе совещания с подрядными организациями и профильными министерствами, которое провел Дмитрий Азаров, были рассмотрены вопросы, связанные с ходом строительства, взаимодействием с энергоснабжающими организациями, соблюдением сроков выполнения этапов работ на объекте.

После совещания глава региона отметил: несмотря на объективные сложности, возникавшие ранее (в частности, по поставке металлоконструкций), работы выполняются в установленные сроки.

"Догоняющий график, который мы составили вместе с командой, реализующей проект, позволил нам войти фактически в нормативные сроки. Сейчас видно, что та самая декларируемая готовность 89%, что называется, налицо. Есть полная уверенность, что в следующем году мост, как мы и рассчитывали, будет введен в эксплуатацию и станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития и нашего региона, и всей нашей страны. Наша задача - Родину не подвести, все сделать качественно и в установленные сроки", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай - самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.