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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров назначил министром имущественных отношений региона Игоря Андреева

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность министра имущественных отношений Самарской области решением губернатора Дмитрия Азарова назначен Игорь Андреев.

Фото: Андрей Савельев

На личной встрече с главой региона Игорь Андреев представил доклад об итогах деятельности министерства. Дмитрий Азаров, заслушав доклад, отметил работу министерства по выстраиванию геоинформационной системы и наведению порядка в вопросах управления имущественным комплексом Самарской области.

Губернатор обозначил ряд задач, стоящих сегодня перед министерством. Отдельное внимание было уделено вопросу эксплуатации зданий, находящихся в собственности Самарской области. Ряд объектов сегодня не используются, часть являются объектами культурного наследия. Например, здание Сызранского медико-гуманитарного колледжа и Шихобаловской больницы в Самаре.

"Нам необходимо все такие объекты последовательно приводить в порядок. Есть профильные ведомства, министерства, в чьей сфере здания находятся, но с вашей стороны должен быть контроль над этой ситуацией", — обратился глава региона к Игорю Андрееву.

Дмитрий Азаров поручил Игорю Андрееву в течение двух месяцев сформировать предложения по таким объектам.

"Посмотрите буквально по каждому зданию, которое находится в казне и не используется. Отдельно посмотрите проблемные вопросы по историческим зданиям, которые закреплены за тем или иным ведомством. По всем объектам совместно с профильным министерствами, министерством экономического развития, муниципальными властями нужно находить решения", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также губернатор обозначил вопрос работы с незавершенными объектами строительства. Глава региона поручил Игорю Андрееву подготовить предложения по данным объектам.

В ходе встречи Игорь Андреев сообщил главе региона о своей готовности продолжать работу в качестве руководителя министерства имущественных отношений Самарской области. Губернатор пожелал ему успехов.

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