"Крылья" проявили самарский характер": Дмитрий Азаров — о боевом матче волжан с "Локомотивом"

В Самаре завершилась игра 16-го тура РПЛ — последняя в этом году на "Солидарность Самара Арене". "Крылья Советов" принимали московский "Локомотив".

Матч непросто складывался для хозяев поля. К концу основного времени счет был 1:3 в пользу столичной команды (у "Крыльев" отличился Фернандо Костанца). Однако волжане показали характер и забили два гола в компенсированные минуты, вырвав ничью — 3:3! Моменты реализовали Владимир Писарский и Бенхамин Гарре.

"Такая ничья под стать иной победе, — сказал после матча губернатор Дмитрий Азаров. — Конечно, для "Крыльев" очень непросто складывался матч против сильной, мощной, хорошо организованной команды. Обе команды показали сегодня достойный футбол. Но тот характер, который "Крылья" проявили в конце матча, — наш, волжский, самарский — обеспечил нам положительный результат. Достойная, боевая ничья, с которой, считаю, можно поздравить "Крылья" и болельщиков".

Глава региона также отметил, что "Крылья" показали мастерство и командный дух.

Сыграв вничью с "Локомотивом", самарский клуб продолжил беспроигрышную домашнюю серию (6 побед, 3 ничьи) в рамках чемпионата РПЛ.

Следующий матч волжане проведут в гостях против "Сочи". Игра 17-го тура РПЛ состоится 2 декабря.