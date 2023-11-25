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"Крылья" проявили самарский характер": Дмитрий Азаров — о боевом матче волжан с "Локомотивом" "Крылья" вничью сыграли с "Локомотивом", проведя на поле более 100 минут Игрок "Крыльев" Александр Солдатенков сыграл за сборную России Перед матчем "Крылья" - "Локомотив" выступит группа "Земляне" Главный тренер ФК "Акрон" Евгений Калешин раскритиковал систему российского футбола

Футбол Спорт

"Крылья" проявили самарский характер": Дмитрий Азаров — о боевом матче волжан с "Локомотивом"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилась игра 16-го тура РПЛ — последняя в этом году на "Солидарность Самара Арене". "Крылья Советов" принимали московский "Локомотив".

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Матч непросто складывался для хозяев поля. К концу основного времени счет был 1:3 в пользу столичной команды (у "Крыльев" отличился Фернандо Костанца). Однако волжане показали характер и забили два гола в компенсированные минуты, вырвав ничью — 3:3! Моменты реализовали Владимир Писарский и Бенхамин Гарре.

"Такая ничья под стать иной победе, — сказал после матча губернатор Дмитрий Азаров. — Конечно, для "Крыльев" очень непросто складывался матч против сильной, мощной, хорошо организованной команды. Обе команды показали сегодня достойный футбол. Но тот характер, который "Крылья" проявили в конце матча, — наш, волжский, самарский — обеспечил нам положительный результат. Достойная, боевая ничья, с которой, считаю, можно поздравить "Крылья" и болельщиков".

Глава региона также отметил, что "Крылья" показали мастерство и командный дух.

Сыграв вничью с "Локомотивом", самарский клуб продолжил беспроигрышную домашнюю серию (6 побед, 3 ничьи) в рамках чемпионата РПЛ.

Следующий матч волжане проведут в гостях против "Сочи". Игра 17-го тура РПЛ состоится 2 декабря.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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