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"Крылья" вничью сыграли с "Локомотивом", проведя на поле более 100 минут

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном в этом году домашнем матче "Крылья Советов" в рамках 16-го тура Мир РПЛ принимали на "Солидарность Самара Арене" московский "Локомотив". Счет в матче открыли гости на 30 минуте встречи.

Максим Глушенков длинной передачей со своей половины поля отправил в прорыв Сергея Пиняева, который переиграл Ивана Ломаева — 0:1. Самарцы сравняли счет через две минуты. Фернандо Костанца, получив мяч от Никиты Салтыкова, красивым дальним ударом отправил мяч в "девятку" ворот Ильи Лантратова — 1:1.

На 62 минуте встречи, получив мяч от Сергея Пиняева, Рифат Жемалетдинов дальним ударом вывел гостей вперед — 2:1. На 84 минуте в контратаке вновь отличился Рифат Жемалетдинов — 1:3. На четвертой компенсированной минуте, навес Бенхамина Гарре замкнул вышедший на замену Владимир Писарский, который забивает третий матч подряд — 2:3. На восьмой компенсированной к матчу минуте встречи после просмотра VAR Василий Казарцев за игру рукой назначил пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре — 3:3.

Продолжилась беспроигрышная домашняя серия самарцев (6 побед, 3 ничьи).

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Сочи". Игра 17-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 2 декабря, в 17:30.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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