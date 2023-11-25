"Крылья" вничью сыграли с "Локомотивом", проведя на поле более 100 минут

В заключительном в этом году домашнем матче "Крылья Советов" в рамках 16-го тура Мир РПЛ принимали на "Солидарность Самара Арене" московский "Локомотив". Счет в матче открыли гости на 30 минуте встречи.

Максим Глушенков длинной передачей со своей половины поля отправил в прорыв Сергея Пиняева, который переиграл Ивана Ломаева — 0:1. Самарцы сравняли счет через две минуты. Фернандо Костанца, получив мяч от Никиты Салтыкова, красивым дальним ударом отправил мяч в "девятку" ворот Ильи Лантратова — 1:1.

На 62 минуте встречи, получив мяч от Сергея Пиняева, Рифат Жемалетдинов дальним ударом вывел гостей вперед — 2:1. На 84 минуте в контратаке вновь отличился Рифат Жемалетдинов — 1:3. На четвертой компенсированной минуте, навес Бенхамина Гарре замкнул вышедший на замену Владимир Писарский, который забивает третий матч подряд — 2:3. На восьмой компенсированной к матчу минуте встречи после просмотра VAR Василий Казарцев за игру рукой назначил пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре — 3:3.

Продолжилась беспроигрышная домашняя серия самарцев (6 побед, 3 ничьи).

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Сочи". Игра 17-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 2 декабря, в 17:30.