Дмитрий Азаров поздравил жительниц региона с Днем матери

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в воскресенье, 26 ноября, поздравил жительниц региона с Днем матери.
"От всей души поздравляю вас с замечательным, дорогим сердцу каждого из нас праздником - Днем матери! На самарской земле этот праздник начал отмечаться на четыре года раньше, чем в общероссийском масштабе - в 1994 году. В нем проявляется наше глубоко уважительное, трепетное, благоговейное отношение к матери - самому дорогому, близкому, родному человеку, подарившему нам жизнь", - говорится в поздравлении.
"Дорогие мамы! Всему лучшему, что есть в каждом человеке, мы обязаны вам. Ведь все начинается с семьи, материнской любви, заботы и доброго слова. Именно семья закладывает не только личностные, но и гражданские качества - патриотизм, уважение к родной стране, ответственность за ее настоящее и будущее", - отметил губернатор.
Помощь семьям с детьми была и остается приоритетным направлением государственной политики. Колоссальный импульс работе по защите материнства, развитию института семьи, созданию условий для гармоничного воспитания личности придали национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, а также комплекс мероприятий в рамках Десятилетия детства.
"Наравне с федеральными мерами поддержки у нас действуют и региональные, - напомнил глава региона. - Мы исходим из того, что благополучие, качество жизни семей, а значит, и демографическая ситуация в регионе напрямую зависят от положения дел в социальной сфере. Поэтому за 5 последних лет финансирование мер соцподдержки семей с детьми возросло в регионе более чем в 5 раз. Уверен, вместе мы создадим все условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми".
Дмитрий Азаров выразил слова благодарности всем матерям: "Спасибо вам, дорогие мамы, за ваш самоотверженный труд, за то, что несмотря на трудности и непростые времена вы верны своему родительскому призванию. Низкий поклон многодетным семьям - а их в нашей губернии насчитывается более 24 тысяч, семьям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья и приемных детей, матерям защитников Отечества, вырастивших достойных сыновей, настоящих героев, которыми гордится вся страна".
"Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра! И пусть любовь, которую вы дарите своим детям, вернется к вам сторицей!" - пожелал губернатор Самарской области.
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