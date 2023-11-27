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Образование Общество

В самарских вузах планируется ввести курс "Основы семейного образа жизни"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С сентября 2023 г. в Самарской области разрабатывается новый учебно-методический комплекс для студентов вузов "Основы семейного образа жизни" (ОСОЖ). Идею выдвинуло региональное отделение Союза православных женщин, а министерство экономического развития и инвестиций Самарской области ее поддержало — в этом году проект стал победителем конкурса социальных проектов НКО. Над курсом работают доцент СамГУПС и Самарской духовной семинарии Елена Морозова и доцент МГУ Галина Новикова, обе — кандидаты психологических наук, пишет "Самарское обозрение".

По сути, ОСОЖ прямо продолжает школьный образовательный курс "Нравственные основы семейной жизни" (НОСЖ), который с 2020 г. вели в программу обучения старшеклассников во всех средних образовательных учреждениях губернии.

Обосновывая значимость новой семейно ориентированной программы, но уже для студентов, ее идеологи указывают на то, что такие фундаментальные основы семейной жизни, как нерасторжимость брака, представления о верности, деторождении как основном предназначении семьи, добрачном целомудрии, значимости взаимосвязи поколений, — в современном обществе фактически утрачены.

Критике подвергаются и другие современные явления, совокупность которых авторы ОСОЖ характеризуют термином "кризис семейных отношений". Как-то: "десакрализация" брака ("брак по своей сути перестал восприниматься как нечто святое, незыблемое, ценное — современному человеку легко в брак вступить, легко его и расторгнуть"), смена ценностных ориентаций (с "семьецентризма" на эгоцентризм), абортное и контрацептивное мышление, а также утрата традиционной семейной иерархии, когда "мужчина фактически не является главой семьи, а бразды правления в свои руки берет женщина и встает, как говорится, на место мужчины, выполняя функции, которые изначально ей были не свойственны".

В подтверждение своей позиции идеологи курса ОСОЖ ссылаются на статистические данные. В Самарской области в 2022 г., по данным официальной статистики, на 21 708 зарегистрированных браков пришлось 13 895 разводов. Тогда как еще пять лет назад количество браков было на 3,88% больше, а количество разводов — на 8,15% меньше.

Планируется, что на начальном этапе учебный курс "Основы семейного образа жизни" появится лишь в нескольких самарских вузах и только потом его введут во всех без исключения учреждениях высшей школы региона.

 

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