Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев

В воскресенье, 3 декабря, в День неизвестного солдата губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, возложил цветы к вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в региональной столице. Участие в церемонии приняли руководители министерств и ведомств, представители промышленных предприятий, общественных организаций, молодежных и волонтерских объединений.
Напомним, памятная дата в России была установлена в 2014 г., чтобы увековечить бессмертный подвиг защитников Отечества, пропавших без вести в боевых действиях на территории страны и за ее пределами в годы Великой Отечественной войны, в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов.
В этот день, 3 декабря, почти шесть десятилетий назад, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня этот мемориал у Кремлевской стены стал символом героизма и мужества воинов, безвестно павших за нашу Родину, но выполнивших свой воинский долг до конца.
Губернатор Дмитрий Азаров в своем обращении к землякам отметил, что новые поколения россиян, несмотря на стремление недружественных стран изменить и переписать историю, бережно хранят заветы отцов, дедов и прадедов.
"Мы бережно храним память о тех защитниках Отечества, кто бесстрашно вступал в бой не ради славы, но ради жизни на земле, кто самоотверженно отстаивал интересы, свободу и независимость Российского государства и родной земли. И продолжаем восстанавливать имена павших солдат, обстоятельства их гибели, вписывая совершенные ими подвиги в героическую историю нашего народа", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В Самарской области увековечиванием памяти занимаются участники поисковых отрядов "Сокол", "Поиск", "Политехник" и других, для кого девиз "Никто не забыт, ничто не забыто" всегда наполнен глубоким содержанием. В настоящее время идет работа по сохранению памяти погибших Героев специальной военной операции.
"Спасибо, что чтите память о павших Героях прошлых времен и современности, — отметил Дмитрий Азаров, общаясь с ребятами из поисковых отрядов. — Нам крайне важно память о них увековечить и помочь семьям военнослужащих, которые сейчас защищают Родину. Это сегодня главная задача. Спасибо, что все это понимаете и делаете".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!