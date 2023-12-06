Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности в регионе на новогодние праздники

В среду, 6 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
В нем приняли участие представители правоохранительных органов, контрольных и надзорных ведомств, руководители министерств и муниципальных образований региона. На повестке заседания стоял ряд важных вопросов, касающихся обеспечения безопасности жителей Самарской области.
"Противодействие терроризму, обеспечение общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры по-прежнему остаются в числе наших главных приоритетов. Надо помнить и о том, что в нынешних условиях нацистский киевский режим и его западные кураторы не остановятся ни перед чем, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в нашей стране, в том числе, террористическими методами. Фактов, подтверждающих это, уже предостаточно, - сказал Дмитрий Азаров. - И еще раз хочу поблагодарить наших коллег, руководителей и личный состав федеральных служб. В первую очередь, конечно, это ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС, которые во многом создают условия предотвращения угроз террористического характера, поблагодарить наших коллег из надзорных, следственных, правоохранительных органов, помогающих в этой работе. Вне всякого сомнения, в эту работу сегодня включены все службы и ведомства всех уровней власти".
Один из ключевых вопросов совещания - проведение подготовительных мероприятий и обеспечение безопасности и правопорядка в местах массового скопления людей в период новогодних праздников на территории Самарской области.
"В нынешних условиях исключительно важно принять исчерпывающие меры, обеспечивающие безопасность наших граждан в период новогодних и рождественских праздников, - отметил губернатор. - Опергруппам в муниципальных образованиях следует оценить готовность привлекаемых сил и средств. Вне всякого сомнения, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы наши земляки встретили праздники в спокойной, безопасной обстановке".
Еще одной важной темой заседания стало обеспечение безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в 2024 году.
В рамках совещания также были рассмотрены вопросы антитеррористической защиты объектов топливно-энергетического комплекса, итоги реализации на территории Самарской области комплексного плана противодействия идеологии терроризма, профилактическая работа с молодежью, представителями национальных сообществ и трудовыми мигрантами, результаты деятельности антитеррористической комиссии в Самарской области в 2023 году и проект плана ее работы на 2024 год.
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