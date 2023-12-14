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Дмитрий Азаров поблагодарил мать Юлии Березы за воспитание дочери

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 декабря, после окончания прямой линии президента России Владимира Путина губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался с матерью военнослужащей, вопрос которой прозвучал в эфире.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, из Луганска к президенту обратилась младший сержант медицинского мотострелкового батальона Юлия Береза. В мае прошлого года она стала добровольцем СВО и была зачислена на службу в стрелковый полк Народной милиции ДНР.

"С начала СВО я всеми силами стремилась попасть на Донбасс добровольцем, так же, как и мой муж. 10 мая 2022 года в военкомате города Донецка я подписала бумагу о добровольной мобилизации. - рассказала она. - Сразу скажу, что ехали мы сюда из своих убеждений, встать на защиту Родины и людей, защиту своих близких, а также ради правды и справедливости". 

Юлия обратила внимание президента на ситуацию, при которой с удостоверением участника боевых действий, оформленным в Донецке и действующим только на территории ДНР, она не смогла оформить льготы для участников СВО, предусмотренные российским законодательством.

Они нужны ей в первую очередь для поддержки пожилой матери, живущей в селе Рысайкино Похвистневского района Самарской области. Такая же ситуация и у ее мужа. В связи с этим она попросила президента о помощи в решении вопроса с оформлением льгот.

Владимир Путин, отвечая на обращение, подчеркнул, что Народная милиция, куда оформлялась Юлия, является практически Вооруженными Силами. "Это практически те же самые Вооруженные Силы, которые реально были и до сих пор находятся на линии соприкосновения, участвуют в боевых действиях", - пояснил президент.

По его словам, особенно остра обозначенная проблема у тех, кто заключал контракты в период, когда ни Луганская Народная Республика, ни Донецкая Народная Республика не входили в состав Российской Федерации, для тех, у кого не было гражданства России.

Президент подчеркнул: есть один из путей - признание таких документов на территории Российской Федерации. Другой способ решения проблемы - выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации. И в ДНР, и в ЛНР созданы и работают соответствующие комиссии.

Уже подтвердили свои права 4,5 тысяч человек в ДНР, 17,5 тысяч - в ЛНР, в общей сложности выдано около 4 тысяч соответствующих удостоверений.

"По этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Здесь у вас не должно быть никаких сомнений -  если что-то пока еще не доделано, уверен, мы сделаем и доведем эту работу до конца", - заверил Владимир Путин.

Вопросы поддержки военнослужащих - участников СВО и из семей в Самарской области - на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова. На всестороннюю помощь защитникам Отечества и их родным нацелены все муниципалитеты региона.

По окончании прямой линии Дмитрий Азаров лично связался с мамой Юлии Татьяной Николаевной и в первую очередь поблагодарил ее за воспитание дочери, которая приняла решение помочь братскому народу Донбасса.

"Сегодня это граждане России, которых, мы, конечно же, защищаем. Я просто преклоняюсь перед вашим материнским подвигом -  такую дочь воспитать. Большая гордость и большая благодарность людей, думаю, всегда будет с вами", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что Юлия на прямой линии подняла очень актуальный для многих военнослужащих из ЛНР и ДНР вопрос. "Юля подняла этот вопрос - это с ее стороны помощь другим таким же людям. Она привыкла всегда всем помогать", - рассказала пенсионерка.

Губернатор расспросил, какие проблемы волнуют жительницу Самарской области, и уточнил, в чем потребуется помощь от региона. Договорились о проведении медицинских обследований и санаторного лечения.

"Мы готовы это решить, вне всякого сомнения", - заверил глава региона и пообещал лично навестить Татьяну Николаевну при поездке в Похвистневский район.

Женщина поблагодарила Дмитрия Азарова за звонок и поддержку. "Вам спасибо, что уделили мне время, поблагодарили за дочь. Я очень ею горда", - подчеркнула она.

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