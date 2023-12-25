Дмитрий Азаров в Самаре встретился с воспитанниками детских домов региона

В понедельник, 25 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с подростками из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это ребята, которые в 2023 году отличились особыми успехами в творчестве, спорте, обучении под руководством своих наставников.

Глава региона пообщался с детьми и педагогами, расспросил их о планах на будущий год, поздравил с наступающими праздниками и вручил новогодние подарки.

Перед чаепитием во Дворце спорта им. В.Высоцкого для ребят была организована игра в керлинг, для многих это стало первым знакомством с этим видом спорта. Подростки рассказали, что были рады провести время за игрой, в которой к ним присоединились и наставники.

"Раз понравилось, значит можно повторить", - ответил Дмитрий Азаров ребятам, которых переполняли эмоции.

Дмитрий Азаров подчеркнул важность подобных встреч - по их итогам многие добрые инициативы находят поддержку, воплощаются в жизнь.

Подростки поделились своими достижениями. Так, ребята из центра "Иволга" заняли первое место в соревнованиях по мини-футболу на фестивале ПФО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Вернуть детство", который проходил этой осенью в Уфе. Они рассказали, как им пришлось побороться за лидерство: капитан, разволновавшись в момент решающего пенальти, решил передать право забить мяч игроку команды, и в итоге это привело их к победе. Они с гордостью продемонстрировали Кубок ПФО главе региона.

"Это поступок настоящего капитана, - оценил Дмитрий Азаров. - Потому что капитан - лидер, но работает на всю команду. И главный успех - не личный, а команды. Ты принял взвешенное, взрослое решение, и оно привело всю команду к победе. Очень показательный пример. Надеюсь, этот опыт будет полезным для всех членов команды". Ребята продолжают играть, рассчитывают на победы и в будущем хотели бы побывать на тренировке "Крыльев Советов".

Глава региона пообещал помочь ребятам. Он напомнил о важности подготовки собственных спортивных кадров для профессионального спорта, о развитии детского и юношеского спорта. Губернатор сообщил, что сегодня общался с руководством Российского футбольного союза, чтобы включить в турнир ЮФЛ команду академии "Крыльев Советов" - это позволит эффективнее вести подготовку своих игроков.

"Ведущие клубы региона заинтересованы в собственных воспитанниках в первую очередь. Успехов! Жду от вас достижений и побед", - нацелил он ребят.

Также губернатор отметил роль наставника и педагога: "Этот завершающийся год - Год педагога и наставника, объявленный таковым президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году мы многое сделали для укрепления авторитета педагога, наставника, для того, чтобы вернуть педагогическому сообществу авторитет и благодарность в обществе, теперь эту планку не можем снижать. Это уважение к учителю, который с каждым воспитанником делится не только своим опытом и знанием, но и частичкой своего сердца. Надеюсь, благодарность к этим людям вы пронесете через всю жизнь".

Воспитанник центра "Ровесник" Максим Губернаторов стал заниматься музыкой, когда попал в центр и познакомился со своим педагогом. Благодаря работе со своим наставником, педагогом по вокалу Дианой Викторовной Феоктистовой Максим поступил в Самарский социально-педагогический колледж, обучается по специальности "учитель музыки", играет на гитаре, осваивает фортепиано, в планах - исполнить давнюю мечту и научиться играть на ударных. В этом году он участвовал в международном вокальном телевизионном конкурсе "Ты Супер" для детей, оставшихся без попечения родителей. Он очень вдохновлен творчеством и предложил организовать для ребят, оставшихся без попечения родителей, подобный конкурс на уровне региона.

Губернатор инициативу поддержал, но посоветовал молодому артисту составить подробное описание идеи конкурса, вариантов его продвижения, системы оценивания конкурсных работ и состава жюри. По словам главы региона, особенно важно сохранить уникальность проекта. В этом могли бы помочь ребята из детской телестудии "МоЕжТВ" - воспитанники центров "Иволга", "Единство", "Ровесник". У них тоже есть творческий опыт, под руководством наставника Инессы Панченко они снимают сюжеты, делают свои передачи и интервью, побывали на молодежном форуме ПФО "iВолга". Они рассказали, как попробовали себя в роли журналистов на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ, поделились впечатлениями от поездки.

Дмитрий Азаров отметил, что необходимо организовать экскурсию на выставку и для других воспитанников, чтобы ребята смогли более подробно ознакомиться с достижениями региона, представленными там. Соответствующее поручение губернатор дал министру социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой. Он акцентировал внимание на том, что у Самарской области есть чем гордиться, и привел в пример открытие первого этапа производства беспилотников, которое состоялось сегодня в ОЭЗ "Тольятти".

"Масштабное предприятие, современнейшее, красивое. Производство беспилотных авиационных систем включает в себя и производство двигателей, аккумуляторов, цифровые технологии. Оно важно не только для нашего региона, но и для всей страны. Этот проект был поддержан президентом РФ, национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Он напрямую его поддержал, и мы не подвели", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как считает губернатор, для ребят необходимо запланировать отдельную экскурсию на это предприятие. "Производство беспилотников двигает вперед разные технологии. Сегодня мы сделали очень важный шаг в уверенное будущее нашего региона и нашей страны", - заключил он.

В завершение встречи Дмитрий Азаров пожелал всем воспитанникам успехов. "Из успеха каждого гражданина складывается успех страны. Но успех не приходит сам собой, это всегда большой труд - в учебе, в совершенствовании навыков и компетенций. Добиваться успехов легче в команде, и я, конечно, хочу пожелать вам настоящих друзей, с которыми вы прошли бы через всю жизнь, - обратился он к ребятам. - Конечно же, хочу пожелать, чтобы год был по-настоящему счастливым, по-настоящему победным".

Губернатор напомнил, что сейчас, когда бойцы щитом встали на рубежах нашей Родины, чтобы противостоять нацизму - злу, которое нанесло самый большой урон всему человечеству, каждый должен внести свой вклад в поддержку наших бойцов, в поддержку их семей. "Наши воины, герои-защитники сегодня на рубежах нашей страны делают все, чтобы вы могли расти под мирным небом, реализовывать свои таланты. Не забывайте об этом ни на минуту", - отметил он.