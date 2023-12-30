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Губернатор Власть и политика

В Самаре вручили новые автомобили многодетным семьям

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в канун Нового года встретился с многодетным семьям из Похвистневского и Большечерниговского районов, в каждой из которых воспитывается по восемь детей. Глава региона поздравил земляков с наступающими праздниками, вручил каждому ребенку подарки, а также исполнил общую мечту семей — вручил ключи от новых автомобилей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Подарков у вас перед новым годом будет много. Но сегодня я бы хотел вручить каждой семье по такому замечательному красивому белому автомобилю Лада Веста. Теперь вы сможете такими замечательными командами ездить на различные мероприятия", — обратился Дмитрий Азаров к многодетным семьям. "Спасибо большое за подарок", — поблагодарили губернатора семьи.

Юлия Коновалова вместе с мужем, который сейчас защищает Родину в зоне СВО, воспитывают 8 детей. Четверо еще ходят в детский сад, остальные — уже школьники. Дети хорошо учатся и проявляют интерес к спорту. Ребята подарили руководителю региона золотую рыбку, сделанную своими руками, "чтобы она исполняла все желания".

"Я желаю, чтобы все детки Самарской области жили счастливо", — загадал Дмитрий Азаров.
"Мой муж участвует в специальной военной операции. Мы им гордимся и очень ждем скорейшего возвращения домой", — отметила Юлия.

Залина Биимова тоже воспитывает восьмерых детей. Совсем недавно семья приобрела новый и уютный дом, сейчас дружно занимаются его обустройством. Глава семьи также защищает Родину.
"Спасибо вам огромное за то, что исполнили нашу мечту. Когда глава нашей семьи узнал, что нам подарят автомобиль, очень порадовался и попросил передать вам огромные слова благодарности", — обратилась к руководителю области Залина.

"Вся Самарская область гордится вашими замечательными папами, которые, уверен, вернутся с победой, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — А мы всегда будем рядом, будем готовы оказать всю необходимую помощь. Ваше благополучие для отцов как никогда важно. Они знают, что защищают — своих детей, семьи. А мы постараемся приложить максимум усилий на самарской земле, чтобы помочь приблизить победу, чтобы ваши папы скорее вернулись домой".

Постоянная поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений в работе губернатора и правительства Самарской области. В бюджете региона на следующий год предусмотрено дополнительно почти 15 млрд рублей, а общий объем направляемых средств достигнет 50 млрд рублей. Тем более, что следующий год решением президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи.

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