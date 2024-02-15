В День культуры на выставке "Россия" рассказали о модельных библиотеках Самарской области

В четверг, 15 февраля, на площадке выставки "Россия" на ВДНХ в Москве проходит День культуры в рамках Форума национальных достижений. Главным событием дня стала пленарная сессия "О ключевых результатах и достижениях в области культуры" с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой, экспертов отрасли, а также ряда глав регионов. Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

"Мы хотим не только представить наши достижения, но и обсудить, как они повлияли на культуру в целом, на каждую из отраслей, на жизнь наших многочисленных регионов", - подчеркнула министр, приветствуя участников сессии. В первую очередь Ольга Любимова отметила, что практически все направления работы: и региональную политику, и музейную деятельность, и образование, работу с молодежью и другие - затрагивает многогранная и объемная тема сохранения исторической памяти. В 2023 г. министерство координировало празднование более 40 памятных дат. С особой тщательностью ведется подготовка к юбилеям, связанным с героическими страницами истории страны периода Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется подготовке к 80-летию Великой Победы.

Большое значение в развитии отрасли сыграл национальный проект "Культура", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Благодаря поддержке президента появилась возможность оказывать федеральную поддержку муниципальным краеведческим музеям. Особый статус закреплен в законодательстве для детских школ искусств, их в стране 5 тыс., обучаются в них порядка 1,8 млн детей. Сохранена трехуровневая (ДШИ, училище, вуз) система подготовки творческих кадров.

Растет число участников программы "Волонтеры культуры". Набирает обороты культурно-образовательный проект "Культура для школьников", он дает возможность участия в больших акциях, различных мастер-классах, встречах с ведущими деятелями культуры России. "С помощью портала культурадляшкольников.рф ребята изучают традиционную культуру народов России, творческое наследие отечественных писателей и поэтов, узнают о роли искусства в военное время, знакомятся с уникальными видеоэкскурсиями от ведущих музеев", - отметила министр.

Развивается проект "Пушкинская карта": к нему присоединились почти 10 млн ребят, это 72% граждан в возрасте от 14 до 22 лет.

В ходе сессии также обсудили вопросы развития образования по творческим специальностям и поддержку преподавателей, ремонт театров, в том числе региональных, развитие отечественной киноиндустрии и системы кинотеатров.

Отдельное направление дискуссии было посвящено внедрению стандарта модельных библиотек. Глава Минкульта России Ольга Любимова отметила, что библиотечная система страны переживает эпоху Ренессанса. Благодаря нацпроекту "Культура" появилось понятие модельной библиотеки. Работа учреждений перестала ограничиваться выдачей и возвратом книг, пространство библиотек модернизировалось, стало более уютным, там появилось место для проведения мероприятий, встреч, обсуждений, туда приходят люди разного возраста. Если в 2019 г. модельных библиотек в стране было 143, то в 2023 г. их стало 1080, в этом году их количество планируется довести до 1229.

"Сегодня модельные библиотеки доступны для более чем 60 млн жителей нашей страны", - уточнила министр.

Ольга Любимова рассказала, что, кроме внешних изменений, библиотеки пополнились новыми ресурсами. С начала реализации нацпроекта "Культура" в фонды учреждений поступило более 7,5 млн новых книг, а в электронные архивы добавилось более 5,6 млн оцифрованных произведений.

Опыт создания модельных библиотек в Самарской области представил губернатор Дмитрий Азаров. Регион одним из первых включился в преобразование библиотек по новому стандарту.

"Мы чувствуем сегодня, насколько Министерство культуры понимает специфику каждого региона, его народные промыслы, творческие, народные коллективы. По каждому направлению мы видим прямую поддержку президента страны, благодаря которому нацпроект "Культура" эффективно реализуется во всех регионах Российской Федерации. И конечно, мы понимаем, что защищаем и что отстаиваем в мировом пространстве. Это наши традиции, наша культура, носителями которой являются все граждане нашей страны", - сказал губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что преображение библиотек произошло во многом благодаря участию работников учреждений и самих читателей: "Каждая библиотека имеет свою изюминку, она учитывает культурный код места. Огромный вклад в реализацию проекта вносят замечательные коллективы библиотек, которые сами становятся дизайнерами".

По площадкам, которые уже прошли модернизацию, дизайн-проекты обсуждались напрямую с читателями.

"Как же здорово, что мы можем фиксировать заметный эффект от этих преображений. В Самарской области количество зарегистрированных читателей в этих библиотеках выросло на 85%, - сообщил глава региона. - Люди с удовольствием приходят в модельные библиотеки. Сегодня это не просто книгохранилища и кладезь знаний - сегодня это место встреч поколений, место дискуссий, это фактически кинозалы, современное мультимедийное оборудование с дополненной реальностью - 3D-ручки, шлемы виртуальной реальности".

Современные библиотеки стали центром притяжения для читателей всех возрастов. Люди, которые участвовали в создании учреждений, с удовольствием приходят туда сами и приводят своих детей, а кто-то - родителей, бабушек и дедушек.

"В Самарской области читателей библиотек - 1 миллион 43 тысячи. Это практически треть населения нашего региона. И конечно, мощнейший импульс преображение библиотек дало тяге людей к знаниям. Я очень рад, что сегодня это и центры творчества, в том числе технического. И конечно же, я очень рад тому, что министерство культуры инициирует новую идею и проект - это особое отношение к фолиантам, к особо ценным изданиям. Ольга Борисовна, я говорю о создании сети региональных центров реставрации и консервации. Здесь мы вас поддерживаем абсолютно, и спасибо, что такое решение есть", - обратился к министру Дмитрий Азаров.

Как сообщил губернатор, в этом году в Самарской области будут работать уже 36 модельных библиотек. "Помимо тех, которые модернизируются по нацпроекту с участием федеральных средств, мы еще на 12 библиотек выделили деньги из регионального бюджета и считаем это правильным", - сказал Дмитрий Азаров.

Также Дмитрий Азаров предложил по проекту "Пушкинской карты" предоставить регионам возможность дополнять ее за счет своих средств. "В Самарской области к этому готовы", - отметил он. Министр культуры РФ одобрила идею.

Говоря о библиотеках региона, губернатор уделил особое внимание актуальному патриотическому проекту "Сила в правде", который запущен во всех библиотеках, в том числе в школьных. "Это специальные стеллажи, где люди разного возраста и образования могут получить исчерпывающие знания о том, с каким злом мы боремся, какому мировому злу мы противостоим. Узнать об истории зарождения нацизма, о том, как мы победили его 80 лет назад, и о том, что сегодня защищают наши парни, - пояснил он. - Я очень рад, что выходит уже новая литература о событиях сегодняшних дней, о наших героях - участниках специальной военной операции".

На стенде Самарской области на ВДНХ библиотекари Самарской областной научной библиотеки проводят презентацию проекта "Сила в правде". Они рассказывают гостям выставки о мероприятиях, которые проходят в рамках проекта, о кинопоказах и лекциях. Кроме того, каждый может оставить на самарском стенде пожелания бойцам в специальном "дневнике героя" - блокноте, который затем будет передан на передовую для того, чтобы боец мог вести свои записи и наблюдения.

Губернатор отдельно подчеркнул уникальность некоторых библиотек в Самарской области. Например, в с. Борское библиотека стала Аксаковским центром и инициировала федеральную акцию "Читаем Аксакова всей Россией". "Блестяще!" - оценила Ольга Любимова этот проект. В Библиотеке народов Поволжья в Самаре собрали не только литературу, но и народные костюмы, и предметы быта.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что работа по созданию модельных библиотек продолжится - такое решение уже есть. "Я хочу искренне пожелать всем успехов в этом культурном прорыве", - обратился к аудитории губернатор.

В завершение своего выступления Дмитрий Азаров пригласил всех посетить Самарскую область: в этом году в регионе запланировано много культурных мероприятий, в том числе исполнение седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, антифашистский фестиваль, "САМ.ФЕСТ", фестиваль набережных, Грушинский фестиваль и другие. Благодаря в том числе и вниманию, которое в регионе уделяется развитию культуры, в губернии каждый год фиксируется рост туристического потока: если в 2018-м был зафиксирован 1 млн туристов, то по итогам 2023 г. регион посетили 3,1 млн гостей.