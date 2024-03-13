В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

В среду, 13 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание регионального организационного комитета "Победа". Участие в нем приняли ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Социалистического Труда, почетные граждане Самарской области, участники специальной военной операции и члены их семей.

В работу также были включены представители ведущих институтов гражданского общества, трудовых коллективов, бизнес-сообщества, руководители органов власти, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, волонтеры, активисты поискового движения, общественники.

Менее двух месяцев осталось до 9 мая, когда Самарская область вместе со всей страной будет отмечать народный праздник — 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а в следующем году — 80-летний юбилей. "Победа и сегодня вдохновляет и зовет на подвиг наших воинов в зоне специальной военной операции и тружеников тыла, всемерно помогающих фронту", — подчеркнул губернатор. Перед тем, как перейти к обсуждению вопросов, участники заседания почтили память ушедших ветеранов Великой Отечественной войны, павших героев специальной военной операции минутой молчания.

Дмитрий Азаров в своем выступлении отметил, что против России из-за рубежа развернута тотальная атака на уничтожение в экономической, финансовой, технологической, гуманитарной сферах, в информационном пространстве и на полях сражений специальной военной операции. Врагом все шире открыто применяются террористические действия. "В этих условиях мы с вами делом доказали, что способны эффективно противостоять самым сложным вызовам, — акцентировал внимание собравшихся губернатор. — Сегодня у каждого из нас нет задачи более важной, чем обеспечение победы в этом историческом противостоянии. Именно от нашего единства, от гражданской консолидации напрямую зависит будущее наших детей и внуков, будущее каждой семьи".

Президент России Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию отметил, что "решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно российским гражданам, сплоченности, преданности родной стране и ответственности за ее судьбу".

"Жители Самарской области вносят свой достойный вклад в достижение поставленных нашим президентом целей. Мы поддерживаем Вооруженные силы, семьи военнослужащих, вместе трудимся по укреплению обороноспособности нашей страны, развитию промышленности и укреплению экономики", — отметил Дмитрий Азаров. Так, по предварительным итогам прошлого года производство машин и оборудования в регионе выросло до 190%, производство автотранспортных средств — до 180%. Хорошие темпы заметны и в других отраслях промышленности. Инвестиции в основной капитал составили свыше 500 млрд рублей. За последние годы более чем в два раза увеличился этот показатель, достигнув абсолютного рекорда.

"Я искренне горжусь тем, что вся наша область, буквально от мала до велика, помогает решению исторической задачи — скорейшему достижению победы над врагом. Наращивают мощности предприятия, ударно трудятся научные коллективы, собирается гуманитарная помощь, плетутся маскировочные сети, шьется дополнительная амуниция и экипировка, летят на фронт трогательные детские письма и рисунки, — отметил глава региона. — Заботой и вниманием общества и государства окружены родные и близкие наших героев. Тысячи людей объединила акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для Победы!". В регионе успешно масштабируется проект "Возвращение", который по прямому указанию президента сегодня тиражируется в других регионах Российской Федерации — нашей необъятной Родины. Трудно переоценить значение работы, которую проводит фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Большой вклад в работу вносит АНО "Комитет семей воинов Отечества".

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто помогает воинам-защитникам и их семьям. Он добавил, что поддержка участников СВО будет продолжена и усилена. Например, дополнительной мерой поддержки к уже существующим является льготная ипотека. Также с 1 марта ветераны боевых действий могут подавать заявки для участия в кадровой программе "Время героев", которая создана по поручению главы государства. Она необходима для того, чтобы военнослужащие получили возможность пройти переподготовку и войти в кадровый резерв для замещения ведущих позиций в госкомпаниях, бизнесе и государственном управлении. Заявки подали уже более 500 ветеранов СВО из Самарской области. Бойцы специальной военной операции могут рассчитывать на получение высшего образования в ведущих вузах страны в приоритетном порядке.

Президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил: "подлинная, настоящая элита — те, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность Родине", добавив, что "таким людям в будущем можно передать и доверить Россию". С этим согласен и Дмитрий Азаров: "Я горжусь доблестью, самоотверженностью наших героев, горжусь тем, что они, находясь вместе с нами, сегодня делают все для защиты интересов России, для защиты нашей Родины".

"Надо беречь нашу страну, быть едиными, потому что Великую Отечественную войну выиграли именно благодаря единству. Это история нашей страны, на которую мы и сегодня должны опираться и помнить, что единство народонаселения является ценностью", — считает Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области Максим Борисович Оводенко.

В современных условиях особое значение приобретает патриотическая работа, которую ведут наставники, педагоги и ветераны, — не просто современники и очевидцы, а непосредственные участники ратного подвига во имя Отечества. "На наших глазах слово "патриотизм" обретает священный смысл, обязывая каждого из нас превратить свои помыслы в конкретные дела, в реальные поступки во имя нашей прекрасной Родины. Наш долг — донести до детей и внуков живую память о Великой Победе. Сделать так, чтобы они душой понимали, ради чего ее стоит защищать и оберегать, — подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам заседания оргкомитета. — Давайте подготовимся как следует к торжественным мероприятиям и событиям предстоящего Дня Победы, так, чтобы оно затронуло сердца всех наших сограждан. Чтобы каждый человек со всей ясностью, всей душой ощутил, что как и прежде наше дело — правое, враг будет разбит, Победа будет за нами".

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина сообщила, что в рамках подготовки к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в регионе пройдет более 500 различных мероприятий.

Со 2 по 5 мая на территории региона при поддержке правительства Самарской области пройдет Международный антифашистский форум "Гитары в строю". Он объединит представителей культуры и общественных деятелей из разных стран мира. Основная программа форума представлена концертными программами в муниципальных образованиях, военных госпиталях и санаториях, с участием артистов из Китая, Италии, Ирана, Черногории, Колумбии, Великобритании. Деловая программа форума включает международную научную конференцию и круглый стол с участием приглашенных историков, политологов и общественных деятелей из Великобритании, Канады, Аргентины, Ирландии, Черногории, Латвии, Чили, Финляндии, Литвы.

26 апреля жители региона смогут принять участие в международном историческом проекте "Диктант Победы". Только в прошлом году свои знания основных событий Великой Отечественной войны проверили больше 64 тысяч самарцев.

Помимо прочего, в репертуаре театров появятся постановки, посвященные Великой Отечественной войне. Самарской областной филармонией будет реализован патриотический проект "Встанем за Отечество". Исторический мультимедийный парк "Россия — Моя история" откроет выставку "Память поколений". 9 мая в кинотеатре "Художественный" запланированы открытые показы фильмов в рамках II Международного фестиваля документального кино "Время героев", посвященные участникам специальной военной операции и судьбам жителей освобожденных территорий. Ключевым событием по традиции станет Парад Победы на площади Куйбышева.

Отдельное внимание в ходе обсуждения подготовки к празднованию Дня Победы уделили поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и вдов. В настоящее время в Самарской области проживает 7 207 человек, относящихся к указанным категориям граждан.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов отметил, что поколение победителей охвачено всеми мерами социальной поддержки — как за счет федерального бюджета, так и регионального. Одной из социально значимых мер является улучшение жилищных условий.

В Самарской области реализуются полномочия по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года за счет средств федерального бюджета. Обеспечено жильем 554 человека. Кроме того, с 2014 по 2023 годы из областного бюджета выделено свыше 1 млрд руб. на обеспечение жильем более одной тысячи тружеников тыла. В этом году предусмотрено 48 млн руб. для обеспечения 18 лиц данной категории граждан.

Адресную помощь ветеранам оказывается Волонтерами Победы. Они доставляют продукты питания, оказывают бытовую помощь, а также поздравляют их с праздниками и памятными датами. В апреле активисты приступят к наведению порядка и благоустройству территорий у памятников и мемориальных досок, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны.

Важно отметить, что в этом году будет восстановлено 15 воинских захоронений в семи муниципальных районах региона. Таким образом, начиная с 2019 г. в порядок будут приведены в общей сложности 144 воинских захоронения, а также установлено 37 мемориальных знаков. Дмитрий Азаров поручил главам городов и районов еще раз проинспектировать все мемориальные комплексы, памятники и знаки, чтобы провести все необходимые мероприятия до празднования Дня Победы.

О предоставлении мер поддержки участникам, ветеранам специальной военной операции и членам их семей рассказала руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" Екатерина Колотовкина. Организация, привлекая волонтеров, занимается гуманитарной, юридической, психологической помощью, организацией культурно-досуговых мероприятий, работой с обращениями бойцов и членов их семей, патриотическим воспитанием молодежи. "Благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову налажено тесное взаимодействие со всеми ведомствами и министерствами социального блока. Многие вопросы решаются в рамках одного телефонного звонка", — отметила она.

Региональным Комитетом семей воинов Отечества только за прошлый год обработано более 2,8 тыс. обращений бойцов и их родственников. Екатерина Колотовкина отметила, что более 6 тыс. человек посетили культурно-досуговые мероприятия. Среди знаковых — международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве, где представлены достижения Самарской области и других регионов страны в разных сферах. По словам руководителя организации, бойцы и их семьи остались под большим впечатлением от посещения площадки, за что они попросили передать слова благодарности руководителю региона.

Отдельно Екатерина Колотовкина отметила работу по сбору гуманитарной помощи, в которую включились абсолютное большинство неравнодушных жителей Самарской области. Благодаря этому бойцам в зону СВО и жителям освобожденных территорий при поддержке фонда "Звезда и Лира", общественных организаций и бизнес-сообщества было отправлено более 750 тонн груза.

"За короткий срок мы показали и доказали свою эффективную работу. Все вместе мы стали крепким тылом тем, кто сегодня на передовой, а это значит, что совсем скоро мы победим", — уверена Екатерина Колотовкина.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководителя АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" за работу и инициативу по созданию и воплощению социально значимых проектов, которые призваны помогать защитникам Отечества и членам их семей.

Существенную поддержку оказывает филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества Самара". Его основная цель — персональное комплексное сопровождение и адресная помощь ветеранам СВО, уволенных с военной службы, и семьям погибших бойцов в режиме "одного окна". Руководитель организации Наталья Полянскова отметила, что во всех муниципалитетах области работает 43 социальных координатора филиала фонда, в числе которых ветераны СВО, супруги и мамы действующих военнослужащих и погибших бойцов. Ими уже обработано более 12 тыс. обращений.

В Самарской области создана уникальная база по комплексной услуге протезирования и реабилитации ветеранов СВО с тяжелыми ранениями. Инвалиды СВО за счет внебюджетных средств Госфонда "Защитники Отечества" обеспечиваются высокотехнологичными спортивными протезами. Кроме того, оказывается внеочередная, высокотехнологичная медицинская помощь и реабилитация ветеранам СВО и членам их семей в якорных медицинских учреждениях и реабилитационных центрах.

Наталья Полянскова предложила провести Кубок губернатора по следж-хоккею, который пользуется популярностью у ветеранов спецоперации. Дмитрий Азаров отметил, что подобный вопрос звучал накануне во время проведения коллегии министерства спорта Самарской области. "Особое внимание во время обсуждения мы уделили ветеранам боевых действий, семьям военнослужащих, детям — это главное в нашей работе, в каждом направлении деятельности. Конечно, ваше предложение мы поддержим. Я даже предложил создать лигу по следж-хоккею, назвав ее "Лига Героев". Мы это обязательно сделаем в нашем регионе, уверен, это найдет поддержку и на государственном уровне. Поручения все даны", — добавил Дмитрий Азаров.

Атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян подчеркнул: "Мы чтим память наших ветеранов и сделаем все, чтобы День Победы 9 мая встретить достойно в наших городах, селах, и на передовой!" Он отметил, что в конце февраля группа казаков Волжского войскового казачьего общества побывала в расположении добровольческого казачьего отряда БАРС 15 "Ермак".

"Посмотрели состояние материально-технической части подразделения, работу тыловых служб, состояние автомобильной и специальной техники. Все находится на высоком уровне, начиная от подготовки наших бойцов и заканчивая состоянием складов", — поделился результатами поездки атаман. Он добавил, что добровольцам было доставлено новейшее оборудование для противодействия беспилотникам противника — системы РЭБ, противодронные ружья, противоосколочные костюмы для повышения безопасности во время выполнения боевых задач, а также 30 квадрокоптеров с ночным, тепловизионным видением, запасные аккумуляторы. Благодаря специалистам ведущих самарских вузов эти квадрокоптеры были доработаны и получили новейшие программы. В ближайшие дни добровольцам будет направлена очередная партия спецгруза общим весом 20 тонн.

"Наши бойцы сейчас находятся в отличном настроении, сердце полно уверенности в нашей победе! Мы гордимся ими и верим, что они способны преодолеть любые трудности, чтобы защитить нашу Родину, как в свое время защитили деды во время Великой Отечественной войны", — уверен Константин Давитьян. Он выразил благодарность Дмитрию Азарову за постоянную помощь нашим бойцам и казачьему добровольческому отряду. "Недавно комиссией по добровольческим отрядам наш отряд был признан одним из самых лучших добровольческих отрядов", — сообщил атаман Волжского войскового казачьего общества.

В завершение заседания оргкомитета губернатор обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость продумать украшение территорий к празднику 9 Мая заранее — уже в апреле, во время проведения месячника по уборке территорий. "Нужно, чтобы у нас действительно праздничная, торжественная обстановка в каждом населенном пункте Самарской области была. Уверен, что и с этой задачей справимся", — заключил глава региона.

Отдельное внимание участников расширенного заседания оргкомитета губернатор сосредоточил на важности главного политического события в стране — выборы президента Российской Федерации. Голосование пройдет уже на этой неделе — с 15 по 17 марта. "От голосования безо всякого преувеличения зависит судьба страны, личная судьба каждого из нас, будущее нашего региона. Убежден, что лидеры общественного мнения, наши активисты, ветераны, волонтеры, трудовые коллективы, общественные организации, инициативные и ответственные люди сделают все необходимое, чтобы выборы президента России прошли во всех городах и районах Самарской области активно. Чтобы они стали новым ярким свидетельством того, что наш регион является настоящим опорным краем державы", — обратился Дмитрий Азаров.

Глава региона считает, что участие в выборах — это возможность для каждого человека выступить за свободу и независимость Родины, внести свой вклад в Победу. "Личное участие в выборах — это звонкая пощечина тем, кто пытается ставить под сомнение право России на независимое и свободное существование. Без сплоченности, без народного единства, без готовности работать в интересах страны не было бы Победы в Великой Отечественной войне. Не было бы полета Гагарина в космос. Не было бы других выдающихся свершений, которыми по праву гордится наш народ и которые составляют незыблемый фундамент национальной идентичности россиян", — акцентировал внимание собравшихся губернатор.

Активное участие в выборах, уверен руководитель области, является главным способом показать единство и сплоченность в ответ на попытки враждебных сил запугать, разобщить общество. "Не все могут сражаться на передовой в зоне специальной военной операции за будущее страны. Но сделать осознанный патриотический выбор на избирательных участках и внести тем самым свой вклад в нашу будущую Победу — право и обязанность каждого честного гражданина. Наш выбор на избирательных участках — это личный взгляд гражданина в будущее, его личная ответственность за то, как все мы будем жить завтра, — считает Дмитрий Азаров. — Мы обязательно победим, потому что за нашим народом — правда, правда — за Россией! За нами — наши великие предки, солдаты и офицеры "Бессмертного полка", которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины. А еще все мы — многонациональный российский народ, который нельзя победить, когда мы вместе, когда мы едины. Вот в этом и есть главный смысл народного Дня Победы".