Таможенники задержали в самарском аэропорту пассажира с Rolex

В самарском аэропорту Курумоч, сотрудники таможни изъяли незадекларированные дорогие часы.
У пассажира, прилетевшего из Баку, были с собой часы Rolex стоимостью более 2 млн рублей. При этом мужчина не декларировал дорогую вещь.
Без уплаты таможенных пошлин в РФ можно ввезти товары для личного пользования, но не больше чем на 10 тыс. евро. В противном случае нужно уплатить 30% от стоимости в части превышения этой нормы.
Самарская таможня уточняет, что в действиях пассажира усматривается ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").
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