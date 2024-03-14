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Таможенники задержали в самарском аэропорту пассажира с Rolex

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском аэропорту Курумоч, сотрудники таможни изъяли незадекларированные дорогие часы.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

У пассажира, прилетевшего из Баку, были с собой часы Rolex стоимостью более 2 млн рублей. При этом мужчина не декларировал дорогую вещь.

Без уплаты таможенных пошлин в РФ можно ввезти товары для личного пользования, но не больше чем на 10 тыс. евро. В противном случае нужно уплатить 30% от стоимости в части превышения этой нормы.

Самарская таможня уточняет, что в действиях пассажира усматривается ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").

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