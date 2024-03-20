Областные больницы получили 40 новых машин неотложной помощи

В среду, 20 марта, автопарк учреждений здравоохранения Самарской области пополнился 40 новыми автомобилями "Лада Гранта". Ключи от машин неотложной медицинской помощи для больниц и поликлиник региона передал губернатор Дмитрий Азаров.

Новые машины пришли в медицинские учреждения Тольятти, Жигулевска и ряда муниципальных районов: Богатовского, Большеглушицкого, Борского, Исаклинского, Кинельского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Пестравского, Похвистневского, Приволжского, Челно-Вершинского, Елховского, Камышлинского. Поставка машин была осуществлена с опережением графика. Всего в этом году по нацпроекту "Здравоохранение", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, в учреждения первичного звена здравоохранения Самарской области планируется поставить 97 машин для оказания неотложной медпомощи.

Губернатор подчеркнул, что автопарк учреждений здравоохранения обновляется на системной основе. Всего с 2018 по 2023 гг. было поставлено 242 автомобиля скорой медицинской помощи и 576 машин для оказания неотложной помощи.

"Очень важно, что за последние годы мы полностью обновили парк скорой медицинской помощи. Рад тому, что и по неотложной помощи мы полностью обновили автопарк, более того, мы практически более чем в полтора раза его увеличили", - сказал Дмитрий Азаров.

Обновление автопарка и увеличение числа автомобилей неотложной медпомощи способствовало улучшению оперативности, качества предоставления медицинский помощи.

"Это способствовало и достижению повышения важнейшего показателя - продолжительности жизни населения Самарской области. Мы уже превысили допандемийные показатели, и за это еще раз хочу поблагодарить наших врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, санитаров, конечно же, водителей. Благодаря вашему профессионализму помощь действительно приходит оперативно, а значит, мы спасаем жизни там, где это критически важно, успеваем в "золотой час" предоставления помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям в экстренном случае, имеем возможность прийти на помощь людям действительно неотложно, оказать ее тогда, когда она необходима, - обратился к аудитории глава региона. - Я очень рад передать сегодня новые автомобили. Уверен, что это и в дальнейшем будет формировать ответственность, увеличивать оперативность и качество работы".

В области за последние годы было введено в эксплуатацию порядка 150 новых объектов в системе здравоохранения, уделяется внимание поддержке кадрового состава отрасли. По итогам работы за прошедший год медицинский персонал, водительский состав был отмечен специальной премией.

Дмитрий Азаров отдельно отметил решение президента России Владимира Путина о повышении с 1 марта размера выплат медработникам первичного звена в малых городах и селах.

"Внимание к врачам, всему медперсоналу и людям, которые обеспечивают предоставление медицинской помощи, будет продолжаться. Все это будет сказываться, уверен, и на социальном самочувствии, а главное - на здоровье и продолжительности жизни граждан", - заключил губернатор.

Представители лечебных учреждений выразили благодарность за новые машины и в целом поддержку отрасли. Главный врач Тольяттинской городской поликлиники №1 Алена Дунская рассказала, что их учреждение очень ждет нового транспорта. Сейчас они получили четыре новых автомобиля. "Машины отвечают всем нашим требованиям, комфортны, обеспечивают доступность медпомощи, особенно в рамках первичного звена, - отметила главврач. - У нас 66 тыс. прикрепленного населения. Машины будут использоваться в первую очередь для оказания неотложной медицинской помощи, также мы будем задействовать их для проведения профилактических мероприятий на дому, вакцинации, доставки лекарственных препаратов нуждающимся маломобильным людям". Кроме того, в поликлинике был проведен капитальный ремонт, медики получили новое цифровое оборудование. "Изменения в отрасли видят не только медицинские работники, но и жители", - сказала Алена Дунская.

По словам главного врача Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрия Прибыткова, новые автомобили необходимы - увеличивается количество вызовов, количество пациентов для доставки на диспансеризацию, нужно доставлять медикаменты в дальние фельдшерско-акушерские пункты. За последние годы автопарк в больнице был практически полностью обновлен. Кроме того, построено приемно-диагностическое отделение, получено более 600 единиц оборудования, в том числе тяжелое, проводился капитальный ремонт. "Мы полностью отремонтировали взрослую поликлинику 1500 кв. м, детскую поликлинику, четыре ФАПа, три ОВОПа, запустили операционный блок. В планах в этом году - начать разрабатывать документацию, планировать капремонты 2025 года", - отметил главврач.