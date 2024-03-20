Более 2 тысяч домовладений Самарской области планируется догазифицировать в 2024 году

В среду, 20 марта, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации. В режиме видеоконференции в мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники штаба обсудили вопрос распространения программы льготной газификации на садово-дачные товарищества. Напомним, такую задачу в послании Федеральному собранию поставил президент России Владимир Путин. Александр Новак поручил регионам проинвентаризировать количество товариществ и домовладений в них, а также определить сроки, в которые возможно провести необходимые работы.

В ходе штаба был отдельно отмечен успешный опыт Самарской области по созданию единой интерактивной карты газификации объектов. Выступая с докладом, Дмитрий Азаров отметил, что уровень газификации региона превышает 94%, что значительно выше средних показателей по России. А общая протяженность сетей газораспределения составляет почти 28 тысяч километров. В 2024 г. планируется довести газ более чем до 2 тысяч домовладений. При этом в текущем году планируется газифицировать 20 населенных пунктов региона. Всего в программе запланирована газификация 117 населенных пунктов губернии.

Важно отметить, что для отдельных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. В их числе — многодетные семьи, инвалиды, а также участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий. Только в этом году выплату получили уже 116 собственников домовладений.

Напомним, в прошлом году жительница Волжского района, вдова участника СВО Мемина Наушикенова обратилась к губернатору с просьбой посодействовать с подключением. Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки решить вопрос. Дом газифицировали за два месяца.

"Когда только подключили газ, я очень долго смотрела, включала, выключала, не могла понять, как и что. Потом испекла хлеб и заварила чай. Аромат и вкус хлеба завораживает. Дома сразу стало уютно, тепло. Это необъяснимое ощущение. Я очень благодарна, большое спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку семей участников специальной военной операции", — отметила Мемина Наушикенова.