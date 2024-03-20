Более 2 тысяч домовладений Самарской области планируется догазифицировать в 2024 году

В среду, 20 марта, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации. В режиме видеоконференции в мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Участники штаба обсудили вопрос распространения программы льготной газификации на садово-дачные товарищества. Напомним, такую задачу в послании Федеральному собранию поставил президент России Владимир Путин. Александр Новак поручил регионам проинвентаризировать количество товариществ и домовладений в них, а также определить сроки, в которые возможно провести необходимые работы.
В ходе штаба был отдельно отмечен успешный опыт Самарской области по созданию единой интерактивной карты газификации объектов. Выступая с докладом, Дмитрий Азаров отметил, что уровень газификации региона превышает 94%, что значительно выше средних показателей по России. А общая протяженность сетей газораспределения составляет почти 28 тысяч километров. В 2024 г. планируется довести газ более чем до 2 тысяч домовладений. При этом в текущем году планируется газифицировать 20 населенных пунктов региона. Всего в программе запланирована газификация 117 населенных пунктов губернии.
Важно отметить, что для отдельных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. В их числе — многодетные семьи, инвалиды, а также участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий. Только в этом году выплату получили уже 116 собственников домовладений.
Напомним, в прошлом году жительница Волжского района, вдова участника СВО Мемина Наушикенова обратилась к губернатору с просьбой посодействовать с подключением. Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки решить вопрос. Дом газифицировали за два месяца.
"Когда только подключили газ, я очень долго смотрела, включала, выключала, не могла понять, как и что. Потом испекла хлеб и заварила чай. Аромат и вкус хлеба завораживает. Дома сразу стало уютно, тепло. Это необъяснимое ощущение. Я очень благодарна, большое спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку семей участников специальной военной операции", — отметила Мемина Наушикенова.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!