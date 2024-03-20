16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 2 тысяч домовладений Самарской области планируется догазифицировать в 2024 году Областные больницы получили 40 новых машин неотложной помощи Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил президента РФ за решение провести в Самаре международный спортивный форум Самарская область примет участие в обновлении стратегии пространственного развития страны Самарская область примет 540 детей из Белгородской области

Губернатор Власть и политика

Более 2 тысяч домовладений Самарской области планируется догазифицировать в 2024 году

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 марта, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации. В режиме видеоконференции в мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Участники штаба обсудили вопрос распространения программы льготной газификации на садово-дачные товарищества. Напомним, такую задачу в послании Федеральному собранию поставил президент России Владимир Путин. Александр Новак поручил регионам проинвентаризировать количество товариществ и домовладений в них, а также определить сроки, в которые возможно провести необходимые работы.

В ходе штаба был отдельно отмечен успешный опыт Самарской области по созданию единой интерактивной карты газификации объектов. Выступая с докладом, Дмитрий Азаров отметил, что уровень газификации региона превышает 94%, что значительно выше средних показателей по России. А общая протяженность сетей газораспределения составляет почти 28 тысяч километров. В 2024 г. планируется довести газ более чем до 2 тысяч домовладений. При этом в текущем году планируется газифицировать 20 населенных пунктов региона. Всего в программе запланирована газификация 117 населенных пунктов губернии.

Важно отметить, что для отдельных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. В их числе — многодетные семьи, инвалиды, а также участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий. Только в этом году выплату получили уже 116 собственников домовладений.

Напомним, в прошлом году жительница Волжского района, вдова участника СВО Мемина Наушикенова обратилась к губернатору с просьбой посодействовать с подключением. Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки решить вопрос. Дом газифицировали за два месяца.

"Когда только подключили газ, я очень долго смотрела, включала, выключала, не могла понять, как и что. Потом испекла хлеб и заварила чай. Аромат и вкус хлеба завораживает. Дома сразу стало уютно, тепло. Это необъяснимое ощущение. Я очень благодарна, большое спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову за поддержку семей участников специальной военной операции", — отметила Мемина Наушикенова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31