Двум тольяттинцам вынесли приговор за 4 кг наркотиков

Ставропольский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Через социальную сеть они договорились с неизвестным об участии в наркобизнесе. В октябре 2023 г. мужчины должны были перевезти партию запрещенных веществ на автомобиле из Липецкой области в Татарстан и там в Нижнекамске разложить по тайникам.

Машину остановили в Ставропольском районе Самарской области и нашли в багажнике 4 кг наркотиков.

Одного из подсудимых приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго - к восьми годам колонии общего режима.