Двум тольяттинцам вынесли приговор за 4 кг наркотиков

Ставропольский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Через социальную сеть они договорились с неизвестным об участии в наркобизнесе. В октябре 2023 г. мужчины должны были перевезти партию запрещенных веществ на автомобиле из Липецкой области в Татарстан и там в Нижнекамске разложить по тайникам.
Машину остановили в Ставропольском районе Самарской области и нашли в багажнике 4 кг наркотиков.
Одного из подсудимых приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго - к восьми годам колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!