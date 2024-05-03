Заслуженным самарцам вручили государственные награды

Губернатор Дмитрий Азаров в преддверии Дня Великой Победы вручил государственные и региональные награды землякам, которые продолжают славные традиции предков — героев и тружеников. Все они внесли весомый вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие промышленности, экономики, культуры Самарской области. Знаками отличия отмечены многодетные матери. Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу, 3 мая.

"Здесь присутствуют представители разных профессий. Но всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно трудится на благо родной земли, служить России, — обратился к собравшимся Дмитрий Азаров. — Своим трудом вы укрепляете статус Самарской области как опорного края нашей державы".

Губернатор особо отметил вклад руководителей и работников ведущих предприятий региона в решение стоящих перед страной задач. "Благодаря вам укрепляется оборонный щит страны, несмотря на все беспрецедентные вызовы обеспечивается опережающее развитие Самарской области. В очень непростых условиях вы делаете все, чтобы мы были надежным тылом для наших героев на передовой, защитников Отечества, которые сражаются с нацистским киевским режимом, — отметил глава региона. — Мы вновь живем и трудимся под лозунгом "Все для фронта, все для Победы!". Благодаря вам сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, ритмично и мощно бьется сердце трудовой Самарской области. И каждый удар этого сердца приближает нашу Победу! Каждый из вас на своем рабочем месте ежедневно совершает трудовой подвиг, приносит пользу обществу, региону и стране".

Указом Президента России Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден заместитель начальника цеха № 28 ПАО "ОДК-Кузнецов" Александр Старцев. Уже 37 лет он работает на самарском предприятии. Благодаря накопленному опыту и профессионализму коллектив под его началом выполняет всю производственную программу по реализации государственного оборонного заказа.

"Я горд тем, что работаю в ОДК-Кузнецов. Наше предприятие активно развивается и вносит существенный вклад в оборонную промышленность страны. Наши двигатели — лучшие в мире — уже несколько десятилетий служат авиации нашей страны, космосу и газовой промышленности. Сейчас строятся новые корпуса, совсем недавно открылось конструкторское бюро, создаются дополнительные рабочие места для нашей молодежи. Мы создаем движение и конструируем будущее", — отметил Александр Старцев.

Более полувека в испытательном подразделении РКЦ "Прогресс" трудится Борис Баранов, проверяя надежность и работоспособность узлов и деталей, прежде, чем запустить их в производство. "За эти годы неоднократно полностью заменяли оборудование на самое современное. И благодаря своевременной модернизации производства мы достигаем высоких результатов. Своим опытом активно делимся с молодежью. Я передал все, что мог своим ученикам, которые уже сегодня работают самостоятельно", — рассказал он. Специалист удостоен почетного звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области".

Губернатор поздравил с заслуженными наградами многодетных мам. Символично, что знак отличия "Материнская доблесть" вручается вам в Год семьи, который был объявлен в России по решению Президента Владимира Путина. Поддержка семьи является одним из важнейших государственных приоритетов. "Главное предназначение семьи, как сказал в своем Послании наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин — "это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа", — добавил Дмитрий Азаров.

Знаком отличия "Материнская доблесть" II степени награждена жительница Сызрани Марина Кожемякина. Вместе с супругом Андреем они воспитывают пятерых детей. "Трое детей живут в Самаре — работают и учатся. Сейчас мы с мужем остались с двумя младшими детьми — дочки учатся в школе. Сожалею, что не родила еще, потому что сейчас нам скучно, не хватает друг друга, того шума и детского смеха, — поделилась она. — Большая семья — это команда. Все вместе мы встречаем праздники, проводим выходные, играем в футбол и другие виды спорта". Семья вот уже семь лет занимается сапсерфингом и Виндсерфингом, декоративно-прикладным искусством. В этом году за заслуги в укреплении института семьи, воспитании детей, за вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций семья Кожемякиных занесена в Книгу Почета "Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань".

Губернатор отметил, что Самарская область всегда была богата талантливыми, трудолюбивыми, надежными, отзывчивыми людьми. И именно такие люди были удостоены государственных и региональных наград. "Я искренне горжусь своими земляками! Уверен, что вместе, сообща и единой командой, мы обязательно победим, обязательно достигнем национальных целей развития страны, поставленных Главой государства, — убежден Дмитрий Азаров. — Мы — наследники поколения победителей и непременно достигнем Победы. Будем приближать ее отвагой и мужеством, упорным и честным трудом".

Глава региона отметил, что за последние годы общими усилиями уже многое удалось успешно реализовать, но сделать еще больше только предстоит. "Понятно, непростое время. Те вызовы, с которыми наша страна столкнулась, они действительно беспрецедентны. Сейчас уже все меньше и меньше говорят про экономические санкции. Чаще говорят, что нашей стране навязана экономическая война. Но война идет по всем фронтам. Мы отстаиваем свою независимость, свой суверенитет во всех смыслах, во всех направлениях. Суверенитет технологический, промышленный, духовный, свое право жить по законам суверенного государства Российской Федерации, жить по заветам предков. Каждый из вас вносит свой вклад в приближение Победы", — обратился Дмитрий Азаров. Он поблагодарил все трудовые коллективы, которые активно помогают защитникам Отечества, собирая и отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, помогая семьям военнослужащих. "Сердечно вас за это благодарю. Вот так, объединив усилия, обязательно добьемся Победы по всем фронтам и направлениям", — заключил губернатор.