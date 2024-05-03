В Самаре подвели итоги областного конкурса "Учитель года"

Губернатор Дмитрий Азаров озвучил и наградил победителя конкурса "Учитель года Самарской области — 2024". Им стала педагог по физике из школы им. полного кавалера ордена Славы А. И. Дырина пос. Балашейка Сызранского района Надежда Милославская.

Торжественная церемония награждения прошла в зале Самарской филармонии 3 мая. Учитель будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью.

"Меня порадовало, что "Учителем года" стал учитель физики из небольшого населенного пункта Сызранского района. Уверен, что эта победа вдохновит многих учителей наших сельских районов, не только больших городов, на участие в конкурсе. Все возможно, если есть талант, желание, профессионализм", — подчеркнул Дмитрий Азаров, поздравляя абсолютного победителя регионального этапа конкурса профессионального мастерства.

Надежда Милославская покорила жюри тем, что на своих открытых уроках объясняла темы через пример того, как это работает в быту. Педагог принесла на урок фен и квитанцию и использовала их, объясняя логику решения физических задач. Также она проводила разные опыты, например, сбор электрической цепи для демонстрации действия электрического тока. При этом учитель использовал не только знания из области физики, но также и смежных дисциплин, например, химии.

"Мне кажется, ничего нет лучше, чем, когда вот такие учителя физики есть в регионе. Они главные мотиваторы и пропагандисты урока физики. Я думаю, что у таких учителей ребят, которые выбирают для себя сдачу экзамена по физике, гораздо больше, — считает губернатор. — Очень важно, что вы своим талантом сегодня добились этой честной и справедливой победы. Это еще один вклад в то, чтобы ребята овладевали техническими знаниями. И, конечно же, уверен, что на вас многие-многие педагоги будут равняться, а значит будет повышаться качество преподавания физики в нашем регионе".

Педагог поблагодарила руководителя области, организаторов и членов жюри конкурса "Учитель года Самарской области". "Эта победа для меня, на самом деле, большая честь и огромная ответственность. Я благодарю вас за предоставленную возможность представлять наш Самарский регион на 35-м всероссийском конкурсе "Учитель года России", — поделилась своими эмоциями учитель физики. — Я думаю, что все коллеги поддержат меня и подтвердят мои слова, что мы были окружены мощной методической поддержкой и неподдельным интересом к личности учителя. Каждый из нас поднялся на более высший уровень, получил такой мощный импульс к дальнейшему развитию, бесконечному движению вперед и вверх к вершинам своего роста. Только все вместе мы сможем справиться со всеми вызовами сегодняшнего дня. Мы приложим все усилия для того, чтобы наши дети стали самыми активными, творческими, высокоинтеллектуальными людьми, но самое главное, настоящими патриотами, которые будут жить и трудиться во благо нашей великой родины".

Губернатор также поздравил всех участников, победителей в различных номинациях и финалистов конкурса профессионального мастерства, отметив из роль в воспитании подрастающего поколения.

"Я вам всем желаю успехов. Вы все — наши герои, вы все — победители. Вы своим примером, я уверен, смотивируете сотни ваших коллег на участие в конкурсе, а значит будете их мотивировать на пути к совершенству", — обратился Дмитрий Азаров.

Областной этап конкурса профессионального мастерства проходил с 26 февраля по 12 марта на базе самарской Гимназии № 11, которая является базовой школой Российской академии наук. До финальных испытаний были допущены 22 учителя, из числа которых восемь педагогов представляли сельские школы, 14 — городские. Среди них учителя начальных классов, преподаватели физики, истории и обществознания, русского языка и литературы, иностранного языка, химии, географии, информатики и музыки.

"Конкурс, который проходит уже в 34 раз, традиционно собирает участников, которые хотят развиваться, двигаться вперед, хотят сделать больше для нашей великой родины. Потому что труд учителя — это высокое служение своей родине, детям, будущему нашей страны. А насколько это важно, мы видим и сегодня, в эти очень непростые для нашей страны времена, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Вчерашние ученики с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Самарской областью, в тысячах километров от родной земли, защищают интересы нашей отчизны, защищают каждого из нас. И каждый из этих воинов, настоящих героев, защитников, когда-то был учеником. И, значит, у каждого из них был наставник, учитель с большой буквы — человек, который воспитал и мужество, и патриотизм, и дал знания, дал путевку в жизнь. Ничего важнее сегодня в нашей с вами работе просто нет и быть не может".

Глава региона добавил, что в условиях проведения специальной военной операции Россия борется с тем же врагом, которого почти 80 лет назад победили наши прадеды. К сожалению, идеи нацизма вновь возродились. "Мы не могли не откликнуться на призыв героического Донбасса, не могли допустить того, чтобы преступная нацистская идеология разрасталась, как когда-то в ХХ веке. Нет более бесчеловечной идеологии, которая нанесла большего ущерба цивилизации и человечеству, — считает Дмитрий Азаров. — Нацизм — это враг образования, культуры, просвещения в целом".

Губернатор напомнил, что в эти дни Самарская область вновь стала мировым центром антифашистского движения. В регионе проходит международный форум "Гитары в строю". "Нас враг пытается убедить в том, что Россия одна. Нет, мы не одни. У нас есть и друзья, и союзники, и у нас есть люди, которые нас поддерживают, проживающие в тех государствах, правительства которых ведут в отношении нашей страны агрессивную, враждебную политику. К нам приехали музыканты, политологи, журналисты, аналитики из Великобритании, Черногории, Словении, которые являются странами НАТО. А за два года у нас побывали артисты и лидеры общественного мнения из Франции, из Испании, Италии, Соединенных Штатов Америки, Никарагуа, из Колумбии сейчас приехали, конечно, наши друзья из Китая, например. Мы точно не одни. Людей доброй воли, которые понимают, какому злу мы противостоим сегодня мировому, на самом деле очень много, в самых разных странах. И, наверное, у них тоже были правильные учителя", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Конкурс "Учитель года" не только оценивает профессионализм участников и выявляет лучших педагогов, но и создает условия для обмена опытом и распространения в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения. Ежегодно на различных его этапах принимает участие более 800 педагогов Самарской области.

"Внимание, которое уделяет президент страны Владимир Владимирович Путин образованию, просвещению, созданию возможностей для самореализации каждого гражданина нашей страны, невзирая на возраст, но в первую очередь мы с вами фокусируем свое внимание на самых юных гражданах страны, добавляет нам силы. Мы строим новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Мы ремонтируем школы. У нас 583 школы только за последнее время охвачены теми или иными видами капитального ремонта. И эту работу продолжим, несмотря ни на что. Будем новые школы строить, будем создавать инфраструктуру, будем открывать кванториумы, Точки роста, оснащать наши школы", — заверил руководитель региона и добавил, что главный человек в школе — это учитель, который дарит частичку своей души и все свои знания своим ученикам.

Самарская область по праву гордится своими наставниками, учителями с большой буквы разных поколений. Отдельные слова благодарности за труд глава региона адресовал ветеранам образования. "Спасибо им за то, что те знания, которыми обладают, они щедро делятся с вами, а вы, конечно, с учениками", — обратился губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что наставником номер один в стране, обладателем такого звания стал Геннадий Котельников, президент Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, председатель Самарской губернской думы, Почетный гражданин Самарской области. Буквально накануне глава государства подписал указ о его награждении государственной наградой — орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Геннадий Котельников поблагодарил Дмитрия Азарова и всех педагогов за поздравления и отметил, что труд учителя во все времена истории страны имел особое значение. "Педагогика и образование — самые важные сферы нашей жизни. Известный государственный деятель Михаил Иванович Калинин сказал: "педагог — это инженер человеческих душ". И это действительно так — все вы работаете над самой главной задачей — формируете человека, личность. Хочу вам всем сказать большое спасибо за вашу ответственность, за ваш труд. Наш регион всегда был в авангарде многих важных процессов, в том числе и в образовании. И у нас сейчас есть все необходимое, чтобы остаться в этом авангарде — современная материально-техническая база и трудолюбивые, талантливые педагоги", — подчеркнул он.

Председатель жюри конкурса, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина Козловская отметила, что с каждым годом учителям все сложнее удивлять экспертов, находить новые возможности и пути передачи знаний. "Это очень большой труд не только того учителя, который вышел в финал, но и всего коллектива, всей школы, района, который выдвинул этого учителя на конкурс, — считает она. — В этом году точно могу сказать, что меня больше всего в конкурсе порадовали и поразили внеклассные и воспитательные мероприятия".

Эксперт привела в пример урок физики, когда педагог, опираясь на собственные знания и историю страны, размышляет и показывает школьникам, как трудно было протягивать по дну озера кабель для того, чтобы дать свет Ленинграду. Особое значение и новый смысл, по ее мнению, приобретает цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном". "Таким образом тот вектор, который задал президент Российской Федерации на усиление именно воспитательной работы в школе, начинает проявляться и действовать. Мне показалось, что в этом явная отличительная черта этого конкурса", — считает Галина Козловская.

Региональный этап конкурса с каждым годом набирает обороты. За 34 года проведения участие в нем приняли свыше 22 тыс. учителей Самарской области. "В состязании всегда есть победители, но точно нет проигравших. Потому что каждый из участников этого конкурса обогатился новыми знаниями, навыками, увидел, над чем ему стоит поработать, взял лучший опыт от своих коллег. Стыдно не учиться, а учиться никогда не стыдно, — отметил губернатор. — Каждый участник конкурса и наша система образования в целом стала еще более мощной, компетентной, профессиональной, еще более щедрой на душевный порыв. Я это точно знаю".

За последние 11 лет победители конкурса "Учитель года Самарской области" являлись лауреатами, входили в пятерку победителей, становились абсолютными победителями федерального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России". А самое главное, благодаря сильным, компетентным и профессиональным педагогам Самарская область по данным интегрального рейтинга, который традиционно проводит Министерство просвещения РФ, входит в пятерку лучших образовательных систем в России.

"Я благодарю вас за высокое служение нашей родине, будущему нашей страны, самому дорогому, что у нас есть, — нашим детям. Я уверен, что мы с вами сделаем все для новых побед, свершений нашей великой и прекрасной России и нашей замечательной Самарской области. Побед по всем фронтам и направлениям. Так и будет", — заключил Дмитрий Азаров.