Самарские спортсмены привезли 7 медалей с Кубка России по спорту ЛИН

С 18 по 21 мая в Кирове проходил Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине "плавание", посвященный героям России — участникам СВО. В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов из 22 регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Соревнования проходили в 50-ти метровом бассейне на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, вольным стилем, на спине и комплексным плаванием, а также в эстафетах 4×100 комбинированная-смешанная и 4×100 вольный стиль-смешанная.
Самарскую область представляли члены региональной сборной команды по спорту ЛИН Софья Алешина и Мария Сафронова, воспитанницы тренера Всеволода Лукина.
В соревновательными классе ИН2 Софья Алешина завоевала два первых места (на дистанции 200 м комплексным плаванием и на дистанции 50 метров брассом) и два вторых места (на дистанции 50 м баттерфляем и на дистанции 200 м вольным стилем).
Мария Сафронова в классе ИН2 заняла 2 место на дистанции 50 м на спине, 2 место на дистанции 100 м на спине, 3 место — на 200 м вольным стилем.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...