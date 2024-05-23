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Самарские спортсмены привезли 7 медалей с Кубка России по спорту ЛИН

КИРОВ. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 18 по 21 мая в Кирове проходил Кубок России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине "плавание", посвященный героям России — участникам СВО. В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов из 22 регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Соревнования проходили в 50-ти метровом бассейне на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, вольным стилем, на спине и комплексным плаванием, а также в эстафетах 4×100 комбинированная-смешанная и 4×100 вольный стиль-смешанная.

Самарскую область представляли члены региональной сборной команды по спорту ЛИН Софья Алешина и Мария Сафронова, воспитанницы тренера Всеволода Лукина.

В соревновательными классе ИН2 Софья Алешина завоевала два первых места (на дистанции 200 м комплексным плаванием и на дистанции 50 метров брассом) и два вторых места (на дистанции 50 м баттерфляем и на дистанции 200 м вольным стилем).

Мария Сафронова в классе ИН2 заняла 2 место на дистанции 50 м на спине, 2 место на дистанции 100 м на спине, 3 место — на 200 м вольным стилем.

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