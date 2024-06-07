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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел переговоры с ВЭБ.РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с Ириной Макиевой, главным управляющим партнером по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ. Обсуждались вопросы сотрудничества региона и государственной корпорации.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Мы с вами очень много взаимодействовал в Тульской области. Вы знаете, какие инвестпроекты были реализованы там нашим командиром благодаря помощи ВЭБ.РФ. Большое спасибо за ту поддержку и поддержку, которую оказываете всей стране, — сказал Вячеслав Федорищев. — Я уверен, что мы лучшие практики, которые наработали в Тульской области, вместе с вами применим в Самарской области". 

Ирина Макиева поздравила Вячеслав Федорищева с назначением на должность руководителя Самарской области и отметила, что ВЭБ.РФ давно активно работает с регионом. "Самарская область — классный, крепкий регион, с которым мы давно дружим. Знаем там крупные, средние и малые города, много интересных проектов. В области очень высокая доля малого и среднего предпринимательства", — отметила Ирина Макиева.

Врио губернатора Самарской области подчеркнул, что один из ключевых приоритетов его работы — гармоничное развитие всех муниципальных образований региона.

"У нас есть столица, Самара, есть Тольятти, другие города. В каждом муниципальном образовании мы вместе с командой Правительства сейчас ищем точки роста, — сказал Вячеслав Федорищев. — Большой сектор МСП, предприятия, которые сами по себе сильные, но которым нужно немножко помочь федеральным мерами поддержками. Новые региональные меры поддержки, которые еще не внедрены, и которые позволят сделать предприятия еще сильнее. У нас очень высокий научный потенциал, космос, автомобилестроение, а вокруг маленькие команды — ученые, инноваторы, предприниматели. У нас с вами очень большая повестка совместного развития".

В ходе встречи Вячеслав Федорищева и Ирина Макиева обсудили совместные проекты и планы сотрудничества региона с госкорпорацией ВЭБ.РФ

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