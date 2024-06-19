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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума "Инженеры будущего"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В среду, 19 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с самарской делегацией, которая примет участие в XII Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего". Он пройдет в Тульской области с 23 июня по 3 июля и соберет более 1000 молодых специалистов из 70 стран.

Фото: Виктория Старосельская

Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций. Содержательная часть состоит из образовательного блока, насыщенной деловой программы, культурных и спортивных мероприятий. Спикерами образовательной программы традиционно станут руководители федеральных ведомств, ведущих российских компаний, вузов страны.

"На форуме у вас будет возможность познакомиться с большим количеством ваших коллег по цеху из других субъектов страны. Это очень важно, потому что это обмен опытом, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к самарским участникам форума, — Я с удовольствием встречусь с вами на форуме. Буду рад ответить на ваши предметные вопросы, которые у вас появятся".

На площадке форума запланировано проведение заседания комитета Государственной Думы по промышленности и торговле под председательством Владимира Гутенева.

"Будем обсуждать очень важные вопросы льготной ипотеки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса", — сообщил врио губернатора Самарской области.

Вячеслав Федорищев нацелил самарскую команду на серьезную работу на форуме, чтобы максимально продемонстрировать потенциал региона и иметь возможность в дальнейшем претендовать на проведение форума уже на самарской земле.

"Вы представляете сильнейшие предприятия страны, коллективы, где трудились Герои Труда, Герои России. Они трудятся с вами, они ваши наставники. Задача, конечно же, стать первыми", — подчеркнул глава региона.

Вячеслав Федорищев призвал молодых самарских ученых, специалистов активно участвовать в подготовке предложений по развитию Самарской области. 

"Задача правительства сейчас — это программа развития региона. Нужно сделать ее максимально конкретной, чтобы по каждому из направлений жизнь людей становилась лучше. Я буду опираться на мнение людей — всегда на него опираюсь. И здесь, коллеги, буду советоваться с вами, — сказал Вячеслав Федорищев. — Когда у нас пойдет большое масштабное обсуждение программы развития, прошу молодых специалистов принимать в этом участие, давать свои предложения. Для нас это важно. Вы молодые и перспективные, вы наше будущее, будущее нашей страны".

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