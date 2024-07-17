Вячеслав Федорищев обсудил с руководством "ОДК-Кузнецов" вопросы развития предприятия

В среду, 17 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев посетили одно из ведущих предприятий региона — "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех".
Во время рабочей поездки глава региона ознакомился с работой завода на самой крупной из его производственных площадок, а также пообщался с сотрудниками из разных цехов, в числе которых много молодых кадров.
"Есть понимание стабильности, есть понимание того, что рабочий день загружен, но, вместе с тем, мы отмечаем, что предприятие может делать больше. По некоторым направлениям своей работы может большую часть продукции изготавливать под заказ", — отметил Вячеслав Федорищев, подчеркнув динамичное развитие завода.
"Наша задача как региона — обеспечивать коммуникацию с заказчиком. В данном случае это Министерство обороны Российской Федерации, Роскосмос с тем, чтобы было больше заказов на продукцию", — дополнил он.
Управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев рассказал о производимой продукции и новых проектах. В планах — создание современных двигателей для сверхлегких ракет.
"Потребность огромная. И мы, конечно, с радостью откликнулись на инициативу и предложили наш продукт, базирующийся, с одной стороны, на состоявшихся технологиях и на нашем опыте, а с другой стороны, на новых решениях, — рассказал Алексей Соболев. — Конструкторы горят желанием работать, творить, создавать новое, поэтому уверен, что получится".
Одним из таких молодых специалистов является инженер-конструктор Альбина Гильманова. Своими впечатлениями девушка поделилась с главой региона. Она отметила, что очень повезло попасть на разработку нового изделия. "По сути молодые сотрудники отдела учатся разрабатывать новый двигатель. Вот у меня новые знания, свежие, я только выпустилась из университета, и мои начинающие коллеги все заново изучаем", — рассказала Альбина.
Еще один молодой сотрудник предприятия Иван Сергеев, который совмещает работу на предприятии с учебой в Самарском университете в проекте "Крылья Ростеха", предложил руководителю региона провести в Самарской области форум "Инженеры будущего". В 2024 г. команда Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит "ОДК-Кузнецов", заняла на нем первое место.
Глава субъекта пообещал выйти с такой инициативой и создать условия, позволяющие региону претендовать на право проведения следующего форума.
Также на площадке ПАО "ОДК-Кузнецов" Вячеслав Федорищев провел совещание с руководителями предприятий ОПК Самарской области, где подчеркнул, что такие встречи, позволяющие обсуждать и решать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, будут регулярными.
Глава региона отметил: "Каждое предприятие очень ответственно относится к тем задачам, которые ставятся военно-политическим руководством страны, и бесперебойная работа, ее обеспечение со стороны региона — это безусловно приоритет в деятельности правительства Самарской области".
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что содействие региона — это и создание условий для работников предприятий, программы поддержки по многим направлениям, включая организацию для детей сотрудников, работающих в напряженном графике, продленных смен в образовательных организациях; льготную ипотеку; строительство жилья по льготным условиям; организацию транспортных маршрутов.
"Мы сегодня пообщались, кто-то доезжает на трамвае, кто-то на автобусе. Есть вопросы, — сказал глава региона. — Мы обязаны обеспечить так, чтобы на предприятия гособоронзаказа приезжали вовремя".
Важным аспектом является системная работа с законодательной властью. На совещании председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле поблагодарил представителей предприятий за выработку предложений по изменению федерального законодательства.
"Мы их реализуем через различные институты, инструменты, в том числе через профильный комитет по промышленности и торговле, а также через комиссию Госсовета РФ по направлению "Промышленность", где Вячеслав Андреевич как заместитель руководителя формировал оперативные и стратегические задачи. Целый ряд инициатив мы реализовали через этот инструмент", — рассказал Владимир Гутенев.
Председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле акцентировал: фокус внимания главы 63-го региона "наряду с решением важнейших социальных задач сосредоточен на высокотехнологичных компаниях и, прежде всего, на оборонно-промышленном комплексе, который является ядром. А завтрашний день нашей оборонки — это молодежь".
Владимир Гутенев отметил положительный опыт Самарского области в подготовке кадров — из 50 передовых инженерных школ три находятся в нашем регионе: "В условиях конкуренции за кадровые ресурсы мы должны иметь возможность не только обеспечивать достойную зарплату, но и осуществлять перспективные НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), готовить молодежь. Самарская область здесь является, конечно, примером".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...