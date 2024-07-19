Вячеслав Федорищев: "В приоритете — опережающее развитие отрасли машиностроения"

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в общем собрании членов Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности", совмещенном с заседанием Комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России.
Приветствуя участников встречи, глава региона отметил, что вопросы развития автомобилестроения и в целом машиностроения уже обсуждались на площадке Бюро "СоюзМаш России". Подходы, которые предлагаются предприятиями, в частности компанией "АвтоВАЗ", всегда вызывают поддержку среди руководства Минпромторга России и регионального правительства. Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176 участников, из которых 87 компании Самарской области.
"Для Самарской области приоритетом является опережающее развитие отрасли. Те решения, которые сейчас принимаются в части поддержки большей локализации производства, компонентной базы по Российской Федерации, считаем абсолютно правильными, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Более того, мы с предприятиями также готовим пакет предложений, которые уже в ближайшее время направим в министерство промышленности и торговли РФ, а также в Бюро Союза машиностроителей. Уверены, эти предложения найдут поддержку".
Первый заместитель председателя ООО "СоюзМаш России", председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил положительные результаты работы экспертного совета и комитета. Ключевым вопросом заседания стало повышение конкурентоспособности автомобильной промышленности.
Владимир Гутенев рассказал о мерах поддержки отрасли, а также акцентировал внимание на мерах его защиты, в выработке которых непосредственное участие принимали представители комитета и экспертного совета.
По словам председателя комитета Госдумы РФ, Самарская область — лидер в создании передовых инженерных школ — третья, открытая на базе Тольяттинского государственного университета при поддержке АО "АвтоВАЗ", в числе прочих задач позволит решать кадровые вопросы.
В заключение Владимир Гутенев подчеркнул: "Фокус внимания врио губернатора на проблемах и производства, и города позволит и в Тольятти, и в целом Самарской области сделать значительный шаг вперед".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...