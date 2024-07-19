Вячеслав Федорищев: "В приоритете — опережающее развитие отрасли машиностроения"

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в общем собрании членов Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности", совмещенном с заседанием Комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России.

Приветствуя участников встречи, глава региона отметил, что вопросы развития автомобилестроения и в целом машиностроения уже обсуждались на площадке Бюро "СоюзМаш России". Подходы, которые предлагаются предприятиями, в частности компанией "АвтоВАЗ", всегда вызывают поддержку среди руководства Минпромторга России и регионального правительства. Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176 участников, из которых 87 компании Самарской области.

"Для Самарской области приоритетом является опережающее развитие отрасли. Те решения, которые сейчас принимаются в части поддержки большей локализации производства, компонентной базы по Российской Федерации, считаем абсолютно правильными, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Более того, мы с предприятиями также готовим пакет предложений, которые уже в ближайшее время направим в министерство промышленности и торговли РФ, а также в Бюро Союза машиностроителей. Уверены, эти предложения найдут поддержку".

Первый заместитель председателя ООО "СоюзМаш России", председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил положительные результаты работы экспертного совета и комитета. Ключевым вопросом заседания стало повышение конкурентоспособности автомобильной промышленности.

Владимир Гутенев рассказал о мерах поддержки отрасли, а также акцентировал внимание на мерах его защиты, в выработке которых непосредственное участие принимали представители комитета и экспертного совета.

По словам председателя комитета Госдумы РФ, Самарская область — лидер в создании передовых инженерных школ — третья, открытая на базе Тольяттинского государственного университета при поддержке АО "АвтоВАЗ", в числе прочих задач позволит решать кадровые вопросы.

В заключение Владимир Гутенев подчеркнул: "Фокус внимания врио губернатора на проблемах и производства, и города позволит и в Тольятти, и в целом Самарской области сделать значительный шаг вперед".