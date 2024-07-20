В Самарской области создадут штаб по содействию программе социально-экономического развития региона

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с самарскими волонтерами, которые принимают участие в гуманитарных миссиях.

Самарская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в тройку регионов-лидеров в стране по числу добровольцев, которые выезжали в составе гуманитарных миссий в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

С марта 2022 г. на новых территориях оказывал помощь военнослужащим и местным жителям 171 "молодогвардеец". Они раздавали гуманитарный груз, взаимодействовали с семьями военнослужащих, работали в больницах, пунктах временного размещения, помогали восстанавливать и оформлять документы в многофункциональных центрах.

География самарского десанта обширна — Мариуполь, Харцызск, Снежное, Луганск, Лисичанск, Мелитополь, Энергодар, Скадовск. Летом 2023 г. месяц в донецком госпитале им. Калинина медбратом отработал студент юрфака СГЭУ Серафим Жихарев. Он ухаживал за ранеными бойцами и гражданскими, ассистировал во время операций. В августе парень вновь собирается в Донецк.

"Мы работали сутки через сутки, было сложно, но желание помогать людям придавало сил, — отметил он в разговоре с главой региона. — Огромное восхищение вызывают военнослужащие — они друг за друга жизнь готовы отдать. Там нет разделения ни по вероисповеданию, ни по национальности — все братья. И еще. Важно, что люди в новых регионах не боятся жить, они счастливы несмотря ни на что. Этот заряд позитива передавался и нам".

Педагог Мария Разумова с начала СВО поддерживает российскую армию и жителей новых регионов, участвует в формировании гумконвоев и второе лето подряд работает с детьми из ДНР и ЛНР в самарских оздоровительных лагерях. В июле девушка впервые отправится в Мариуполь.

"Я хочу увидеть людей, которые, несмотря на то, что рядом происходит, живут, строят семьи, воспитывают детей, строят дома, работают, развивают экономику. Мне кажется, что это великие люди, — поделилась она. — Надеюсь, мой опыт работы с детьми будет в Мариуполе полезен".

19-летняя студентка медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Полина Сафарова уже трижды побывала в новых регионах. В первый раз — в Скадовске Херсонской области, где помогала в пунктах временного размещения людям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Дважды девушка работала волонтером в Мариуполе.

Первый заместитель руководителя регионального штаба реготделения МГЕР Виктория Замятина рассказала Вячеславу Федорищеву о своей поездке в новые регионы и эмоциях от общения с местными жителями.

"Был такой эпизод — мы работали в Мариуполе с людьми старшего поколения и сблизились с одной бабушкой. Там еще переходный период, люди только оформляют российские документы. И женщина сказала: "Очень жду, когда мы уже окончательно станем Россией. Я чувствую, что это скоро произойдет, чувствую, что Россия максимально с нами благодаря вам". Было трогательно услышать, что мы там не просто так, а создаем доверительную атмосферу, показываем и доказываем, что мы действительно вместе", — поделилась она.

Вячеслав Федорищев посоветовал самарским волонтерам не терять связь с людьми, с которыми их свела жизнь.

"Когда вы с кем-то взаимодействуете, оказываете помощь, запишите контакты. Узнайте, когда у человека день рождения, позвоните, поздравьте. Такие маленькие вещи людям в непростой ситуации сердце согревают. Это иногда важнее, чем какие-то материальные блага", — подчеркнул глава региона.

На встрече обсудили дальнейшие задачи по участию "молодогвардейцев" в гуманитарных миссиях, а также взаимодействие с активистами по развитию Самарской области.

"Много есть того, чего нужно делать. Я вас всех прошу, чтобы вы не стеснялись делать замечания, вносить свои предложения по развитию, — обратился к "молодогвардейцам" Вячеслав Федорищев. — Проблем достаточно: дороги, коммунальное хозяйство, благоустройство. Очень много аспектов, где требуется системная работа. Вы представляете организации, которые должны формировать такой квалифицированный реестр проблем, задач, которые нужно решать".

Вячеслав Федорищев предложил организовать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития Самарской области. В ней будут отражены перспективы каждого города и района на ближайшие пять лет по развитию инфраструктуры, здравоохранения, образования и других сфер. Большой блок будет посвящен поддержке российской армии.

"Каждая большая отрасль будет отдельно там описана. Мы формируем предметные, системные планы: что мы будем делать как правительство, чтобы достигать тех целей, которые нам поставил президент. Давайте к этой работе подключимся", — резюмировал глава региона.

21 июля, в новые регионы России отправляется 69 гуманитарная миссия "Молодой гвардии Единой России".